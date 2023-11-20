В Ташкенте директор школы ударила ученика, который подрался с одноклассником

13:26 21.11.2023

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео, на котором директор школы №217 в Ташкенте наносит побои ученику. В Управлении дошкольного и школьного образования города прокомментировали ситуацию.



