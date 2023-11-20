|ЦентрАзии предлагают 10 шагов для устранения проблем с дефицитом воды
13:28 21.11.2023
Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus
Они позволят "ежегодно экономить достаточно воды".
Центральная Азия приближается к хроническому дефициту воды, говорится в исследовании Евразийского банка развития "Эффективная ирригация и водосбережение в Центральной Азии".
В нем отмечается, что минувшим летом регион столкнулась с дефицитом воды, который особенно затронул сельское хозяйство.
"Этот сектор экономики базируется на орошаемом земледелии, которое потребляет до 80% воды и характеризуется низкой эффективностью водопользования", - отмечается в публикации.
В исследовании подчеркивается, что возраст ирригационной инфраструктуры региона превышает 50 лет, засолению подвержены свыше 50% орошаемых земель, а в оросительных каналах теряется 40% воды.
Авторы исследования предлагают странам региона 10 практических шагов по сохранению потенциала орошаемых земель и водосбережению: четыре на региональном уровне и шесть на уровне национальной политики.
"Данный пакет мер, для реализации которых потребуется взаимодействие государств, фермеров и многосторонних институтов развития, позволит ежегодно экономить достаточно воды для обеспечения устойчивого развития", - уверены эксперты ЕАБР.
Срочность принятие этих мер обосновывается "сокращением стока реки Амударьи".