Байден и Си: в чем смысл встречи и где результат?

13:32 21.11.2023 The Times (Лондон, Великобритания)

Самым важным в четырехчасовом саммите в Калифорнии… было то, что он вообще состоялся… Что привело господина Си за стол переговоров? Прежде всего его желание придать ускорение экономике Китая, страдающей от медленного роста, высокой безработицы среди молодежи и падающего рынка недвижимости… Вряд ли господин Байден тешит себя иллюзиями по поводу того, что собой представляет правление Си. Но учитывая бушующие на Украине и Ближнем Востоке конфликты, ему необходимо влияние Китая, которое служило бы тормозом в отношении таких стран-изгоев, как Россия, Северная Корея и Иран.



Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Одними разговорами не всегда можно помочь делу в мировой политике, в чем Западу пришлось болезненно убедиться в случае с Россией. Но они, по крайней мере, могут помочь тому, чтобы смягчить или устранить недопонимания. Поэтому возобновление военных контактов и договоренность о телефонных переговорах между Джо Байденом и Си Цзиньпином - это хороший результат в остальном довольно бедной на результаты американо-китайской встречи на высшем уровне в Калифорнии.



Я специально привел вначале нашего анализа типичные оценки встречи председателя Си и президента Байдена на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско для того, чтобы сразу было понятно: смысл и итоги встречи журналистам пока неизвестны, информация о переговорах максимально закрыта. Тайна. Самое время попытаться, при помощи аналитики и здравых рассуждений, приоткрыть завесу.



Рассмотрим позиции лидеров и сторон перед прошедшей встречей.



Си Цзиньпин стал первым председателем в КНР, переизбранным в текущем году на третий срок - его авторитет в Китае незыблем, а срок его полномочий уверенно проглядывается на текущий десяток лет. Президент Байден стал самым старым избранным с массовыми нарушениями и подтасовками президентом США, срок его полномочий заканчивается в следующем году, он сейчас в статусе "хромой утки" и рейтинг его падает не только в США, но и во всем мире. Любые решения Байдена могут быть дезавуированы уже в следующем году.



Си Цзиньпин ехал на встречу к Байдену в условиях окончательного провала контрнаступления ВСУ и нависшей угрозы российской атаки по всем фронтам. Плюс крайне болезненный для англосаксов "фурункул" в виде Израиля на Ближнем Востоке, плюс Иран приводит свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность, а у китайского председателя еще один козырь на руках - договор Ирана с Саудовской Аравией готовил именно он… То есть Си ехал на встречу при больших козырях - совсем не так, как Путин ехал на встречу к Байдену в Женеву. Тем не менее, даже в той ситуации через пять месяцев после встречи Россия выдвинула Западу ультиматум, а еще через два началась Специальная Военная Операция на Украине.



У Байдена наоборот, сложности по всем фронтам: Трамп допущен к выборам и рвется в них участвовать; ситуация на Украине усложняется с каждым днем, а нити управления в руках у Путина; ситуация на Ближнем Востоке крайне взрывоопасна и непредсказуема - эта головная боль отнимает сейчас все время и внимание Байдена.



Это если сравнивать позиции и личностные психологические состояния лидеров Си и Байдена перед переговорами.



Теперь про экономики двух стран. Если без усложнений, схематично и понятно, то экономики открытых стран (не таких, как КНДР) зависят в первую очередь от внешнеэкономических показателей - от того, сколько поставили на экспорт и того, сколько ввезли в виде импорта. То есть, для любой страны критически важен баланс между тем, что она может предложить миру и тем, в чем она остро нуждается сама. Доля американской прибыли в общемировой экономике в конце 30-х годов прошлого века составляла около 5%, к началу кризиса 2008-го - около 70%, за прошедшие с этого самого кризиса всего пятнадцать лет американская доля упала почти в два раза - до 40%. У американцев резко сузился круг товаров, которые они могут предложить миру: эмиссия доллара - основной вид товара, на котором США зарабатывали с момента принятия Бреттон-Вудской системы в 1944-ом году - теряет свою доходность гораздо быстрее, чем падают мировые потребности в американской валюте, ибо за эти годы накоплен серьезный инфляционный груз от прошлых эмиссий.



Американские автомобили - подавляющий мировой бренд конца 40-х - начала 60-х - практически исчезли с мирового рынка. Вместе с той прибылью, которую они несли для американской экономики, разумеется - жуткие развалины Детройта и других автомобильных столиц США страшно напоминают о былой востребованности американских товаров.



Весь американский ширпотреб, все их пылесосы, шариковые ручки, кондиционеры и кухонные комбайны с телевизорами и соковыжималками - все исчезло с полок мирового супермаркета: товары из Америки в подавляющем большинстве своем проиграли в конкурентной борьбе, Америке больше нечего предложить миру. Осталось очень немного американских брендов, чья продукция, востребована на рынках других стран: Apple, Microsoft, Intel, Google, IBM, General Electric, Cisco Systems, Oracle, Visa, Facebook* и уже дальше, к концу (!) первой сотни мировых брендов пошли Boeing и гранды американского ВПК (сами предприятия ВПК в первую сотню не вошли).



Даже такой беглый анализ востребованной американской продукции показывает, что самый востребованный продукт из Америки - это продукты высоких технологий и вооружение, вот что сейчас приносит ощутимый доход в американский бюджет в сфере международной торговли. Ощутимый, но не основной: об основном источнике дохода в американский бюджет мы поговорим чуть позже - неожиданности уже нас поджидают.



Вернемся к рынку высоких технологий: в целом США производит около 51% от всех компьютеров-айфонов и прочих электронных дивайсов во всем мире, Китай с Тайванем - около 30%. При этом Тайвань производит около 40% от всех широко используемых чипов и примерно 90%(!) от всех наиболее современных микрочипов, используемых в продукции, определяющей важнейшие технологические прорывы в любых отраслях.



"Важнейшая компания в мире, о которой мало кто слышал" - так пишет мировая консалтинговая компания Ars Technica о компании TSMC, чьи микросхемы используют в технике и автомобилях - этот тайваньский производитель занял 90% мирового рынка чипов и пока его доминированию никто не может помешать, резюмирует Ars Technica. Мощностями TSMC пользуются Apple, AMD, Qualcomm, Nvidia, автопроизводители и множество других компаний - и это единственный производитель в мире, способный обеспечить их нужными компонентами.



Мало-помалу все встает на свои места: когда Китай объединится с Тайванем, США буквально в течении нескольких лет потеряют и свой сегмент мирового рынка в продукции высоких технологий. И в авиации. И в вооружениях. И в банковской сфере. Хотя в банковской сфере они потеряют свое доминирующее положение в любом случае - мы расскажем об этом чуть позже, когда напомним, зачем Си Цзиньпин заходил в этом году в гости к Михаилу Мишустину.



Дорогой читатель, ты думаешь мы слишком "опускаем" США в части востребованности их продукции на мировом рынке? А давай посмотрим структуру экспорта-импорта США - мы же обещали сюрприз!



Совокупный экспорт из США в 2022 году составил 2,06 трлн долларов, совокупный импорт в США составил 3,37 трлн долларов - в полтора раза больше, только на внешней торговле экономика США оказалась в убытке на 1,31 трлн долларов. Эта тенденция сохраняется уже много лет, размер убытка увеличивается каждый год. Но это еще не сюрприз, сюрприз будет сейчас - давайте посмотрим структуру экспорта США, давайте посмотрим, что за главный товар, которым торгуют янки?



Экспорт из США в 2022 году был представлен следующими основными товарными группами:



- 18,3% (378 млрд USD): - Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные - подавляющий (почти в два (!) раза больший ближайшего) объем экспорта американцев составляет нефть и нефтепродукты! Вот это сюрприз!!! И эти люди называют Россию "страной-бензоколонкой"…



- 11,1% (229 млрд USD): - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части



- 9,58% (197 млрд USD): - Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности



- 6,54% (134 млрд USD): - Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности



- 4,98% (102 млрд USD): - Летательные аппараты, космические аппараты, и их части



- 4,8% (99 млрд USD): - Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности



- 4,44% (91 млрд USD): - Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты



- 4,04% (83 млрд USD): - Фармацевтическая продукция



- 4,03% (83 млрд USD): - Пластмассы и изделия из них



- 3,05% (62 млрд USD): - Прочие товары, не указанные по виду



Следующие за нефтью и нефтепродуктами высокотехнологичная и наукоемкая продукция мертво привязана к мировым производителям чипов и в совокупности составляет более 30% американского экспорта. Хлестко выражаясь, малоизвестное тайваньское предприятие TSMC держит за горло более 30% американского экспорта (не говоря уже о внутреннем продукте). Конечно, это слишком эмоционально сказано, с натяжкой даже, но суть выражена верно.



Вот почему янки не пожалели старушку Пелоси и отправили на Тайвань для демонстрации своей решимости - а может, потому и не пожалели, что старушка… Без Тайваня американцам никак, для России Украина меньше значит, чем Тайвань для американцев. И для китайцев Тайвань есть вопрос жизни и смерти - это их ключ к экспансии на всю Юго-Восточную Азию, а если пафосно - то и на весь мир. Ну и о чем могли договориться Си Цзиньпин с Байденом по Тайваню? Да и зачем вообще председателю Си нужно было бы обсуждать вопрос Тайваня с кем либо?! Только в смысле "отвали, а то хуже будет!" - китайские товарищи не раз уже об этом говорили всем непонятливым, только дипломатично, типа "Тайвань есть неделимая часть суверенного Китая". Ну что еще сказать, какое еще может быть поле для переговоров по Тайваню?!



Про то, что Белый дом собирался склонить Китай к давлению на Россию и Иран? Об этом даже смешно рассуждать: о том, что в мире самыми авральными темпами идет строительство оси Пекин - Москва - Тегеран говорят уже в каждой подворотне, а наиболее информированные продолжают эту ось аж до ЮАР и Южной Америки.



Да, есть китайские вложения в госдолг США - чуть более $ 820 млрд. Проблема… но отнюдь не катастрофичная для Китая: во-первых, Китай старательно уменьшает эти вложения, а во-вторых - американцы аккуратно выплачивают китайцам все, что им причитается. Ну и в третьих: у России вон почти столько же заморозили, да еще на столько же санкций наложили - и что? Да ничего - живет и здравствует Россия, еще и сил хватает перемалывать на СВО "усилия всех цивилизованных стран". Так что и Китай не ойкнет в случае чего.



Тут есть посложнее вопрос: США является крупнейшим импортером китайской продукции, по итогам прошлого года американская экономика импортировала из КНР товаров на $ 536,75 млрд, а экспортировала товаров в Китай всего на $ 153,84 млрд. - конечно, такая структура внешнеторгового баланса крайне привлекательна для КНР, китайцы будут дорожить ей изо всех сил. Можно еще долго рассуждать и приводить примеры взаимной интеграции США и КНР, резюмируем так: их экономики взаимоувязли друг в друге, любая попытка разорвать их будет болезненна для обоих, но для американцев болезненнее в разы - можете перечитать заново все вышеизложенное. Поэтому вряд ли два лидера крупнейших экономик мира 4 часа обсуждали вопросы своих экспортно-импортных отношений: там давно все сложилось, никаких революционных изменений не предвидится и значимых колебаний нет. Что обсуждать-то?



Самое время вернуться к визиту Си Цзиньпина в Правительство России, к Михаилу Мишустину. Понимаешь, дорогой читатель, председатель Си встречался с премьером Мишустиным (что уже достаточно необычно) не в Кремле, не в своей резиденции - китайский лидер встречался с нашим премьером в здании правительства России, практически без журналистов. Не секрет, что Мишустин среди высокопоставленных чиновников России самый продвинутый в области цифровой экономики, источники именно его называют автором проекта цифрового рубля. Цифровой рубль - это новейшее средство будущих коммуникаций в области цифровых платежей. Это даже не деньги, ну или - не совсем уже деньги. Это средство передачи информации об обмене. К примеру, если на цифровой рубль поставить особую метку, он может уже считаться золотым и подлежать обязательному обмену на заявленное количество золота, или юаня, или брикса… и никакой SWIFT здесь не нужен, ни доллар! А Мишустин мог показывать товарищу Си секретный образец аппаратного комплекса нового цифрового средства платежа - в секретной комнате, разумеется. Потому-то и пришлось главе Китая ехать к скромному, но продвинутому премьеру России. Могло такое быть? Могло, конечно - как и то, что именно этот вопрос могли обсуждать Байден и Си. Ибо вопрос отказа от доллара в качестве средства платежа крайне актуален для США вне зависимости от возраста их президента и оставшегося срока его полномочий: этот вопрос вместо него задают и решают совсем другие люди.



Напомню, основной свой доход США получают от использования доллара как средства международных расчетов и от контроля его эмиссии. Уж этот-то вопрос, да в наши времена, американцы были просто обязаны обсудить с китайцами. И в этом вопросе позиции американцев явно слабее, и перечень их предложений китайцам на обмен крайне ограничен - я вообще таковых не вижу. Любая уступка китайцам ведет к ухудшению позиций США в дальней или ближней перспективе. Дестабилизация обстановки в Юго-Восточной Азии? И что? Какие перспективы?!



Уже подсчитали: в случае блокады Тайваня потери мировой экономики, даже по самой консервативной оценке, в первый же год составят около $ 2,7 трлн, ну а далее - по нарастающей. Это что, в интересах США? Это вряд ли, такой удар они не потянут.



Из всего вышеизложенного наиболее вероятным кажется такой вывод: Си Цзиньпин воспользовался саммитом АТЭС как поводом и в инициативном порядке поставил в известность президента Байдена о своих решениях по поводу доллара и по поводу изменения динамики решения вопроса с Тайванем. Считайте, что председатель Си выступил с информацией к правящей элите США перед выборами президента - ну, чтоб они прикинули, какой президент нужен Америке. Никаких других, более важных, вопросов между Америкой и Китаем нет, все остальное вторично или может быть изменено только в долгосрочной перспективе.



Да, такое вот время настало для Соединенных Штатов Америки - Китай выходит на арену.



*Экстремистская организация, запрещена на территории РФ



Эмиль Боев

19 ноября 2023 Источник - eadaily.com

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