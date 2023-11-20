Бывшего замминистра труда и соцзащиты Казахстана Нуржана Альтаева осудили на 10 лет за взятки в особо крупном размере

18:40 21.11.2023

Бывшему заместителю министра труда и социальной защиты Нуржану Альтаеву вынесли приговор в Астане. Его признали виновным в получении взяток, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны 21 ноября, судебная инстанция огласила приговор в отношении экс-вице-министра Нуржана Альтаева по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 366 УК).



Суд установил, что бывший вице-министр с февраля 2018 года по июль 2020-го получил от экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова крупную взятку. За общее покровительство и лоббирование интересов НПП Мырзахметов заплатил Альтаеву в общей сложности 115 тыс. долларов и 8 млн 150 тыс. тенге через посредника.



"Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, переписками в сотовом телефоне, записями негласных следственных действий, актами экспертиз, вещественными доказательствами", – сообщили в суде Астаны.

Прокурор требовал приговорить Альтаева к 12 годам лишения свободы. Сам подсудимый не считал себя виновным и настаивал на оправдании.



Суд признал экс-вице-министра виновным и учел как смягчающие (наличие малолетних детей), так и отягчающие (нарушение присяги) обстоятельства. Нуржана Альтаева приговорили к десяти годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.



Приговор пока не вступил в законную силу.



Нуржана Альтаева задержали по подозрению в крупной взятке в начале июня 2023 года. Позднее ему предъявили обвинение в получении 50 млн тенге от экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова. Самого Мырзахметова задержали по делу о крупном коррупционном преступлении в мае 2023-го.



Никита Дробны