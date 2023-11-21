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|Путин навесил Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. (Какого отечества, России?)
18:45 21.11.2023
Путин вручил Эмомали Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени
Ирина Щербакова
21 ноября 2023
Президент РФ Владимир Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. По этому поводу таджикистанский глава произнес речь, в которой назвал свое награждение заслугой всего народа его страны.
"Свое награждение отношу к заслугам всего народа Таджикистана и его нацеленности на сотрудничество с братской Россией", - заявил Рахмон. Встреча двух президентов транслировалась на телеканале "Россия-24".
Президент Таджикистан Эмомали Рахмон заявил, что соскучился по Москве. По словам Рахмона, ему всегда приятно находиться в российской столице.