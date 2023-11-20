"Киев не вставал": как Янукович сдался Майдану, хотя мог изменить события, - М.Перевозкина

20:33 21.11.2023

"Киев не вставал": как Янукович сдался Майдану, хотя мог изменить события

"Иногда надо нейтрализовать сто человек, чтобы не погибли сотни тысяч"



"Берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей". 21 ноября 2013 года, журналист Мустафа Найем призвал сторонников евроинтеграции собраться у монумента Независимости в Киеве, чтобы выразить протест против отказа Януковича подписывать соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Мирные акции быстро переросли в массовые беспорядки и через три месяца завершились госпереворотом, который в итоге привел к гражданской войне и военному столкновению с Россией.



Политолог Ростислав Ищенко в то время находился на Украине и все видел своими глазами. Он согласился ответить на вопросы "МК".



- Что можно было предпринять, чтобы предотвратить развитие событий по столь негативному сценарию?



- У власти всегда есть достаточно сил, чтобы подавить подобного рода выступления. Тем более, что первоначально на улице находились человек 30-40, максимум до сотни. К концу ноября и они собирались разойтись.



Затем произошла провокация, после нее на Михайловской площади собрались до тысячи человек. Это тоже не так много. Их вполне можно было разогнать. Потом им позволили захватить здание Киевской администрации, потому что в самой власти сидели люди, которые поддерживали и провоцировали Майдан.



- Имеется в виду Левочкин?



- Да. Может быть, был кто-то еще, но Левочкин (депутат Рады от оппозиционного блока - "МК") этим руководил. Власть могла разогнать Майдан на любом этапе, даже на самом последнем, когда уже началась стрельба. Майдан был загнан в квадрат сто на сто метров, его можно было добить в течение часа. Но власть на это не решилась.



- Но такое решение могло привести к негативным последствиям, взрыву в обществе?



- Там было три разгона, и никаких последствий. Майдан разогнали в декабре 2013 года, его остатки загнали в Киевскую городскую администрацию. Только после того, как Януковичу стали звонить послы европейских стран и говорить, что это нехорошо, он дал команду силовикам отойти.



Майдан активно разгоняли в январе, но Януковичу тогда позвонила Нуланд. Потом Майдан практически разогнали в феврале. Их бы тогда добили, и все бы закончилось. Да, кого-то посадили бы в тюрьму, но остальные разошлись бы по домам.



Майдан продолжался три месяца. Все это время общество было вполне к нему равнодушно. Причем практически весь полицейский спецназ был стянут в Киев. Но в регионах было спокойно, за исключением трех западных областей, где при поддержке местных властей были захвачены три областных администрации. Они даже в Киеве смогли провести госпереворот только после того, как Янукович подписал с ними соглашение и вывел из Киева полицию и войска.



Когда город остался беззащитным, тогда они смогли его захватить. А так у них сил на это не было, общество на них не реагировало. Я помню, как по ночам в спальных районах ездили их машины с мегафонами: "Киев, вставай! Киев, вставай!" Но Киев не вставал. Никому этот Майдан не был особенно нужен.



Общество в целом пассивно наблюдало за событиями. И если бы Майдан разогнали, продолжало бы пассивно наблюдать. Ведь жители Украины пережили ющенковский майдан. Думали, все будет так же. Никто не ожидал, что начнется гражданская война.



Когда при Ющенко было принято решение не продлевать договор об аренде севастопольской базы Черноморского флота, я сказал, что скорее Крым уйдет с Украины, чем Черноморский флот из Севастополя. Мне не верили, смеялись в глаза. Говорили: да все будет спокойно, российский флот тихо уплывет из Севастополя и все.



А когда после Евромайдана сразу началась стрельба, общество было шокировано. Сначала прижали уши, а потом сказали: "Так мы всегда этого хотели". Людям всегда трудно признаться, что они были идиотами.



- То есть был единственный эффективный способ купировать Майдан – это его разогнать? И люди с этим смирились бы?



- Конечно. Потому что большая часть страны была против Майдана. Весь юго-восток, все бюджетообразующие регионы были против. Даже в Киеве Майдан никто особо не поддерживал. Вот первый, оранжевый Майдан, Киев действительно поддержал. А второй Майдан игнорировали, он вызывал раздражение.



- Достигли ли своих целей те силы, которые организовывали Майдан?



- Нет. Они хотели интегрироваться в Европу. Я имею в виду местные силы, которые организовывали Майдан. США финансировали, оказывали техническую, политическую, дипломатическую поддержку. Но организовывали его местные силы.



Была достаточная масса людей, которым внушили, что они сейчас вступят в Европу, а в их понимании это было - ничего не делать и жить, как в Германии. Они думали, что приедут европейцы и будут всем раздавать деньги. А украинские политики рассчитывали интегрироваться в Европу в индивидуальном плане.



Большинство из них понимало, что Украину в Европу никто не возьмет. Но они собирались просто сбагрить Украину США за приличную цену и разъехаться по своим европейским поместьям. Они были очень огорчены, когда им объяснили, что им придется сидеть здесь и управлять этой территорией в интересах США.



У европейцев был свой интерес: они наивно считали, что Украина перейдет в их сферу влияния и у них здесь будет рынок и "черная дыра" с выходом на рынок СНГ, ранее для них закрытый.



Но оказалось, что у американцев другие планы: вооружить Украину до зубов и бросить ее на РФ. Что они и сделали.



Янукович, которому вдолбили в голову, что полиции оружие выдается не для того, чтобы стрелять, а чтобы на него любоваться, просто не выполнил свои обязанности президента.



Человек, идущий в политику, должен знать, что, помимо власти, он получает еще и ответственность. Она включает иногда и санкцию на применение оружия. Потому что иногда задача власти заключается в том, что нужно убить сто человек, чтобы потом не погибли сотни тысяч.



Янукович не решился даже посадить в тюрьму сто человек. И разогнать Майдан, для чего на первых этапах не надо было даже особого насилия.



Но чем дольше Майдан стоял, тем больше сил надо было прилагать. В феврале уже надо было применять оружие, потому что они начали стрелять. Но все еще могло закончиться относительно малыми жертвами.



В результате того, что государственная власть рухнула, отказавшись защищать государство, количество жертв с каждым годом росло. Сейчас Украина потеряла уже сотни тысяч, а миллионы покинули страну.



- Но США своих целей достигли?



- На определенном этапе да. Но их конечные планы не реализованы. США рассчитывали, что военное столкновение Украины с РФ даст возможность ввести против нее всеобъемлющие санкции, чего российская экономика не выдержит и схлопнется. После чего в РФ начнется дестабилизация. Вот этого они не добились. Все вложения и все жертвы оказались напрасными.



Марина Перевозкина