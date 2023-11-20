Десять лет ада на Украине: Майдана можно было избежать, - М.Ростовский

20:37 21.11.2023

Десять лет ада на Украине: Майдана можно было избежать

Напоминание о том, что именно погрузило мир в глубокий кризис



Иногда предложение отправиться в ад выглядит как любезное приглашение отправиться на дружеское чаепитие. Именно так в ноябре 2013 года начинался очередной киевский Майдан. "Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите чай, кофе, хорошее настроение и друзей" - такую, как выяснилось впоследствии, роковую запись в социальных сетях сделал Мустафа Найем, этнический афганец, превратившийся в силу драматической истории своей семьи в известного украинского журналиста и общественного деятеля.



Десять лет тому назад этническое происхождение зачинателя Майдана казалось совершенно неважным. Но сегодня оно воспринимается как мрачная ирония.



Современная Украина - это "Афганистан в центре Европы", эпицентр кризиса, воронка, которая безжалостно засасывает в себя (или уже полностью засосала) все лучшее из того, что было создано в Старом Свете в сфере международных отношений после падения Берлинской стены в 1989 году.



В течение тех лет, которые последовали после того судьбоносного "киевского чаепития", я много раз обсуждал украинский кризис с западными политиками, журналистами и экспертами и каждый раз наблюдал один и тот же феномен.



Как только я произносил словосочетание "государственный переворот на Украине в 2014 году", коллеги из ЕС, Великобритании и США неизменно полностью теряли интерес к тому, что я говорю. В их глазах появлялось нетерпение, они начали смотреть по сторонам и или вежливо молчали с мученическим выражением лиц, или высказывались примерно в таком духе: сколько можно! Почему вы постоянно твердите об одном и том же?! Что было, то было! Украинский народ сделал свой выбор. Вам, России, следовало этот выбор принять и жить дальше!



А вот "жить дальше" как ни в чем не бывало, не делая резких стратегических разворотов своей политики, у России не получилось. То, что, с точки зрения Запада, являлось ерундой, "техническим моментом", инцидентом, который не стоил выеденного яйца (мол, подумаешь, поменяли одну власть на другую не совсем обычным, но вполне себе нормальным способом!), было воспринято в Москве как крушение основ, как то, мириться с чем совершенно невозможно.



Владимир Путин, 17 ноября этого года: "Мне до 2014 года в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной. Если бы мне сказали до 2014 года, что это возможно, я бы сказал: "Вы что, с ума сошли?" Но я допускаю, что люди не следили, не понимали, что происходит".



Не понимали - и по-прежнему не понимают. Бывший президент Украины Леонид Кучма только что презентовал свою новую книгу "Украина - не Россия. Двадцать лет спустя".



Выдав обязательную в сегодняшнем Киеве порцию проклятий в адрес Москвы, Леонид Данилович сделал и более вдумчивое заявление: "Двадцать лет назад я заканчивал работу над книгой с надеждой. Да, говорил я, Украина - не Россия. Но два государства могут жить как хорошие соседи, не просто не враждуя, но и делая друг друга сильнее".



Точно такие же надежды в тот период были и у Москвы. Свою книгу "Украина - не Россия" Леонид Кучма презентовал 3 сентября 2003 года на Московской книжной ярмарке. А 2 сентября президент Кучма встретился с президентом Путиным. Вот выдержка из официального заявления Кремля по итогам этой встречи: "Владимир Путин также заявил, что Россия готова продать Украине в этом году больше зерна, чем было предварительно оговорено".



Россия была готова жить с Украиной "как хорошие соседи". Но в российское понимание "хорошего соседства" не входило превращение Украины в сателлита НАТО, в западный плацдарм. Независимость Украины в глазах Москвы означала именно ее независимость, а не добровольную зависимость официального Киева от Запада.



Государственный переворот в Киеве в 2014 году (пусть западные коллеги в очередной закатят глаза - я уже привык) был воспринят в российской столице именно как отказ пришедшей к власти силовым путем новой украинской верхушки от суверенитета своего государства.



Одновременно произошедшее в Киеве заставило Кремль радикально переосмыслить свои отношения с Западом. С точки зрения Москвы США и ЕС повели себя как "честный человек", который "в принципе" не ворует, но, если вдруг видит нечто, что плохо лежит, не может удержаться от искушения.



Если бы после насильственного свержения президента Виктора Януковича Запад заявил бы: "Стоп! Янукович нам, конечно, не друг, но принципы важнее! Мы не об этом договаривались! Давайте сделаем несколько шагов назад!" - то события и на самой Украине, и вокруг Украины еще могли бы пойти по другому сценарию.



Но Запад вместо этого повел себя, как человек, который внезапно обнаружил: принцип "преступление не окупается", который ему внушали всю жизнь, на самом деле обман чистой воды. Оказывается, преступление окупается, еще как окупается!



России было предложено принять fait accompli (французский термин, означающий "свершившийся факт"). Мол, был ваш вклад, но сплыл! Банк лопнул! Обращайтесь со своими претензиями в Лигу сексуальных реформ!



Но Россия в лице Владимира Путина отказалась вести себя как очередная беспомощная жертва "геополитического МММ". И в основе такого отказа лежала не только и не столько обида за то, что ее "обманули на четыре кулака". Основный мотив действий Путина и состоял, и по-прежнему состоит в том, как он понимает основы национальной безопасности России.



Нейтральная Украина этим основам не противоречит. Украина под контролем Запада не просто противоречит, а противоречит на все 100%.



Разумеется, мы пока не в состоянии понять, какую именно роль в киевском Майдане сыграли целенаправленные действия Запада, а какую самодеятельность местных игроков - политическая некомпетентность Виктора Януковича (подставлять и сдавать своих силовиков, находясь лицом к лицу с перспективой своего свержения, - до такого надо еще додуматься!) и кровавые провокации тех лидеров Майдана, чьи снайперы поливали огнем и правоохранителей, и участников самого Майдана.



Мы знаем лишь результат. Устроенное Мустафой Найемом "чаепитие" стало трагической вехой в современной мировой истории.



Не знаю, честно не знаю, какую именно мораль здесь можно вывести в данный момент времени. Спровоцированные киевским Майданом драматические и трагические события по-прежнему продолжаются. Давайте временно остановимся вот на чем: не все "приглашения на чай" следует принимать. Иногда за ними может скрываться сам дьявол.



Михаил Ростовский