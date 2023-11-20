Чонберди Толонов прошел в КырПарламент депутатом, вместо выбывшего

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20:41 21.11.2023
Чынберди Толонов стал депутатом Жогорку Кенеша
Предыстория: Верховный суд оставил в силе решения двух инстанций о законности лишения депутатского мандата Фархата Исмаилова
Бишкек (АКИpress) – ЦИК передал вакантный мандат депутата Жогорку Кенеша Чынберди Толонову от политической партии "Ата-Журт Кыргызстан".
Толонов зарегистрирован в качестве депутата Жогорку Кенеша, ему выдано удостоверение, и установлен нагрудный знак образца.
Он пришел вместо Фархата Исмаилова, которого лишили мандата после выявления поддельного диплома.