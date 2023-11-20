Чонберди Толонов прошел в КырПарламент депутатом, вместо выбывшего

20:41 21.11.2023

Чынберди Толонов стал депутатом Жогорку Кенеша



Предыстория: Верховный суд оставил в силе решения двух инстанций о законности лишения депутатского мандата Фархата Исмаилова



Бишкек (АКИpress) – ЦИК передал вакантный мандат депутата Жогорку Кенеша Чынберди Толонову от политической партии "Ата-Журт Кыргызстан".



