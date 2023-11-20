Государственный язык в Кырвузах: ошибка 404, - Айгюль Калчакеева

00:05 22.11.2023

20 Ноября 2023

Государственный язык в вузах: ошибка 404

Автор: Айгюль Калчакеева,

Почему обладатель государственного диплома в Кыргызской Республике не владеет государственным языком на требуемом уровне? Несмотря на формально положительные оценки по кыргызскому языку в приложении к диплому.



Почему государство, прилагая значительные усилия по распространению сферы использования госязыка на макроуровне, не фокусируется на вузах с точки зрения того, что по сути не выполняется "техническое задание государства" - обучить студентов кыргызскому языку?



И здесь, безусловно, 2 критические зоны. Первая - это все, что связано с архаичной методикой преподавания кыргызского языка в школах и вузах, и я не буду на этом останавливаться, потому что это следствие следующего, которое я условно отнесла к второй критической зоне. Государство, выдавая вузам лицензию на образовательную деятельность и наделяя их правом выдавать дипломы государственного образца, делегирует им полномочия по обучению и вправе требовать результаты обучения, в частности определенный уровень владения кыргызским языком.



Что мешает государству четко сформулировать ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ в соответствии с общепринятыми стандартами? Например, на уровне В2 (как это сделано в Положении от 13.07.2017 "Об уровнях владения госязыком для лиц, претендующих и занимающих государственные и муниципальные должности"). Априори выпускник вуза, имеющий государственный диплом Кыргызской Республики, ОБЯЗАН владеть государственным языком.



И вот здесь, мне думается рациональным будет рассмотреть возможность того, что вузы занимаются только обучением языку, а оцениванием будет заниматься сторонняя, независимая и не аффилированная организация. Например, тот же Кыргызтест. И тогда ситуация, когда преподаватель сам же обучает и сам же ставит оценку не будет способствовать тому, что мы имеем сейчас - у всех кыргызский язык сдан на положительные оценки, но при этом нет корреляции с аналогичным количеством выпускников, владеющих кыргызским языком на требуемом уровне. По результатам сдачи кыргызского языка в сторонней организации сразу будет видна картина реальной эффективности преподавания и обучения госязыку в вузах. А значит эта информация для работы Министерству образования.



Не справляется вуз со своей задачей обучения госязыку, зачем дискредитировать диплом государственного образца? Вуз вполне может выдавать свой институциональный, это не запрещено законом. То же самое в отношении английского языка. TOEFL, сдача официального теста как результат качества обучения иностранному языку в вузе и индикатор позволяющий выдавать диплом государственного образца. И если это попробовать внедрить, вузы волей-неволей сами будут вынуждены внедрять, распространять прогрессивные методики преподавания языков, искать лучших преподавателей, вкладываться в их профессиональное развитие, потому что вряд ли их будет привлекать перспектива потери возможности выдавать государственные дипломы. А для государства это в первую очередь возможность повышения престижа государственного диплома и получение специалистов с высшим образованием, реально владеющих государственным языком.



Кыргызский язык необходим в вузах не только ради сдачи экзаменов, не будем сводить роль государственного языка к такому примитивному пониманию. Задача - развивать и масштабировать зону охвата языка. И значит, второй шаг - необходимо в учебных планах вузах предусмотреть преподавание дисциплин СПЕЦИАЛЬНОСТИ на ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ, допустим не менее 30% о общего числа дисциплин профессионального блока. Здесь мы можем получим опционально сразу два преимущества:



1. Изучение кыргызского языка не только ради языка, но и его профессиональное развитие в различных областях науки. Мотивация для студентов, изучающих кыргызский язык, которые будут знать, что он им нужен будет на 2,3,4 курсах при изучении дисциплин специальности.



2. Усиление статуса государственного диплома.