 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 22.11.2023
01:08  Военные кадры Казахстана, - Данияр Ашимбаев
00:46  Арабский мир косвенно вовлечен в операцию против ХАМАС, - И.Субботин
00:43  Рахмон доволен визитом в Москву. Гастер-мигрантов обещают принимать как родных, - Виктория Панфилова
00:19  Банда таджиков терроризировала Тульскую область, - МК
00:11  Что происходит на казахстанском фармацевтическом рынке? - Е.Косенко
00:05  Государственный язык в Кырвузах: ошибка 404, - Айгюль Калчакеева
Вторник, 21.11.2023
20:41  Чонберди Толонов прошел в КырПарламент депутатом, вместо выбывшего

20:37  Десять лет ада на Украине: Майдана можно было избежать, - М.Ростовский
20:33  "Киев не вставал": как Янукович сдался Майдану, хотя мог изменить события, - М.Перевозкина
20:20  КырПропаганда пытается обелить имидж главаря ОПС ГКНБ Ташиева. Просто песня!
18:45  Путин навесил Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. (Какого отечества, России?)
18:40  Бывшего замминистра труда и соцзащиты Казахстана Нуржана Альтаева осудили на 10 лет за взятки в особо крупном размере
13:32  Байден и Си: в чем смысл встречи и где результат?
13:30  Украина и Польша начали разорять друг друга
13:28  ЦентрАзии предлагают 10 шагов для устранения проблем с дефицитом воды
13:26  В Ташкенте директор школы ударила ученика, который подрался с одноклассником
13:22  Украинские русофобы уничтожают друг друга, - Н.Стороженко
13:20  Макгрегор: Зеленский может получить ледорубом по голове
09:26  Киргизия и Япония подписали ряд соглашений о сотрудничестве
09:24  ОАЭ ставят рекорды: Абу-Даби открывает одну из крупнейших солнечных электростанций
08:21  Всадник по имени Смерть, - Иван Охлобыстин
08:18  Глобальные техно-монстры: капитализма нет, рынка тоже больше нет, - "Завтра"
07:47  Вышедший из Одессы "камерунский" зерновоз "Паллада" разломился пополам у берегов Турции
07:44  В США тихо сдох предатель Беленко (Шмидт), угнавший в 1976 из СССР на Запад секретный МиГ-25
07:39  В Сербии найдены объекты неизвестной ранее цивилизации 1600-1450 гг. до н.э. Протаславяне?
07:30  Киргизия экономит на бюрократах: в правительстве сократили целых 14 должностей
07:25  Сотрудничество Казахстана и Турции: ожидания не соответствуют реальности, - И.Свистунова
07:20  В Узбекистане создан реестр лиц, которым запрещено работать с детьми
07:16  Азербайджан стал дерзить даже Соединенным Штатам, - Евгений Крутиков
07:07  В Гавайском заливе утонул самолет-разведчик ВВС США "Посейдон"
06:28  Казфутболисты не смогли одолеть словенцев в финальном матче квалификационного раунда Евро-2024
05:28  Казус Чингисхана. Выбор между милосердием и справедливостью, - Д.Тараторин
05:21  Руины, за которые стоял Майдан. К 10-летию "революции гидности", - Д.Давыдов
05:15  Запад находится в состоянии упадка, - "Шпигель"
00:23  Уроки истории. О манапстве, - Зайнидин Курманов
00:08  Какого мира хотят Армения и Азербайджан, - Артур Аваков
00:03  Иран: Революция как конфликт поколений. На что способна персидская молодежь? - Михаил Магид
00:00  Депутат французского Сената Жоэль Геррио пытался опоить и изнасиловать коллегу - депутатку Сандрин Жоссо
Понедельник, 20.11.2023
20:18  Палату адвокатов Узбекистана возглавил Шухрат Садиков
20:13  Захар Прилепин: В руководстве росТВ засели предатели
18:13  Уволены сразу 4 вице-министра экономики и коммерции Киргизии
18:01  Мировая экономика: разделение на тех, кто "кормит", и тех, кто "кормится", - В.Катасонов
17:59  Тайная война против России, - Андрей Соколов
17:57  США–Китай: доминирование требует жертв, - Елена Пустовойтова
16:03  Всю полицию Казахстана перевели на усиленный режим несения службы
15:47  "Соросенка" Лира Самыкбаева стала замминистра образования и науки Кыргызстана
15:35  Уроки истории. О трагедии кыргызской усобицы (история), - Зайнидин Курманов
14:02  Казахстанская журналистка Марина Низовкина попросила Токаева защитить ее от... полиции
13:58  Reuters: Залужный толкнул собственную армию в бездну
13:56  Почему Хезболла и Иран не атакуют Израиль? - М.Магид
13:51  Народные кыргызские легенды: Жаныбек баба имел помощника в виде облачного верблюда
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Государственный язык в Кырвузах: ошибка 404, - Айгюль Калчакеева
00:05 22.11.2023

20 Ноября 2023
Государственный язык в вузах: ошибка 404
Автор: Айгюль Калчакеева,
Почему обладатель государственного диплома в Кыргызской Республике не владеет государственным языком на требуемом уровне? Несмотря на формально положительные оценки по кыргызскому языку в приложении к диплому.

Почему государство, прилагая значительные усилия по распространению сферы использования госязыка на макроуровне, не фокусируется на вузах с точки зрения того, что по сути не выполняется "техническое задание государства" - обучить студентов кыргызскому языку?

И здесь, безусловно, 2 критические зоны. Первая - это все, что связано с архаичной методикой преподавания кыргызского языка в школах и вузах, и я не буду на этом останавливаться, потому что это следствие следующего, которое я условно отнесла к второй критической зоне. Государство, выдавая вузам лицензию на образовательную деятельность и наделяя их правом выдавать дипломы государственного образца, делегирует им полномочия по обучению и вправе требовать результаты обучения, в частности определенный уровень владения кыргызским языком.

Что мешает государству четко сформулировать ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ в соответствии с общепринятыми стандартами? Например, на уровне В2 (как это сделано в Положении от 13.07.2017 "Об уровнях владения госязыком для лиц, претендующих и занимающих государственные и муниципальные должности"). Априори выпускник вуза, имеющий государственный диплом Кыргызской Республики, ОБЯЗАН владеть государственным языком.

И вот здесь, мне думается рациональным будет рассмотреть возможность того, что вузы занимаются только обучением языку, а оцениванием будет заниматься сторонняя, независимая и не аффилированная организация. Например, тот же Кыргызтест. И тогда ситуация, когда преподаватель сам же обучает и сам же ставит оценку не будет способствовать тому, что мы имеем сейчас - у всех кыргызский язык сдан на положительные оценки, но при этом нет корреляции с аналогичным количеством выпускников, владеющих кыргызским языком на требуемом уровне. По результатам сдачи кыргызского языка в сторонней организации сразу будет видна картина реальной эффективности преподавания и обучения госязыку в вузах. А значит эта информация для работы Министерству образования.

Не справляется вуз со своей задачей обучения госязыку, зачем дискредитировать диплом государственного образца? Вуз вполне может выдавать свой институциональный, это не запрещено законом. То же самое в отношении английского языка. TOEFL, сдача официального теста как результат качества обучения иностранному языку в вузе и индикатор позволяющий выдавать диплом государственного образца. И если это попробовать внедрить, вузы волей-неволей сами будут вынуждены внедрять, распространять прогрессивные методики преподавания языков, искать лучших преподавателей, вкладываться в их профессиональное развитие, потому что вряд ли их будет привлекать перспектива потери возможности выдавать государственные дипломы. А для государства это в первую очередь возможность повышения престижа государственного диплома и получение специалистов с высшим образованием, реально владеющих государственным языком.

Кыргызский язык необходим в вузах не только ради сдачи экзаменов, не будем сводить роль государственного языка к такому примитивному пониманию. Задача - развивать и масштабировать зону охвата языка. И значит, второй шаг - необходимо в учебных планах вузах предусмотреть преподавание дисциплин СПЕЦИАЛЬНОСТИ на ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ, допустим не менее 30% о общего числа дисциплин профессионального блока. Здесь мы можем получим опционально сразу два преимущества:

1. Изучение кыргызского языка не только ради языка, но и его профессиональное развитие в различных областях науки. Мотивация для студентов, изучающих кыргызский язык, которые будут знать, что он им нужен будет на 2,3,4 курсах при изучении дисциплин специальности.

2. Усиление статуса государственного диплома.

Источник - mnenie.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700600700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку заседания Палаты утвердили сенаторы
- Выработать действенные меры по устранению узких мест при железнодорожных грузоперевозках поручил Алихан Смаилов
- Чем грозит повышение НДС?
- Глава АП Олжас Бектенов: Президент в постоянном поиске талантливых людей
- Правительства Казахстана и Германии расширяют торгово-экономические отношения между двумя странами
- Кадровые перестановки
- В Сенате рассматривают проект республиканского бюджета на 2024-2026 годы
- М.Мирзагалиев принял участие в конференции Black Sea Energy and Security в Вашингтоне
- Морской порт Актау увеличил за 10 месяцев перевалку грузов на 22%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  