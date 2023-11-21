Что происходит на казахстанском фармацевтическом рынке? - Е.Косенко

00:11 22.11.2023 Что происходит на казахстанском фармацевтическом рынке?

В начале ноября этого года стало известно об угрозе скорого (и основательного) подорожания целой группы лекарственных препаратов из числа тех, что относятся к категории первой необходимости.



Речь идет о практически всех лекарственных средствах, имеющих в своем составе спирт – йоде, зеленке, корвалоле, меновазине, настойках валерианы и календулы и тому подобных препаратов, общее число которых достигает более полусотни.



Дело в том, что согласно очередным поправкам в Налоговый кодекс (которые, кстати, приняли без обсуждения с такими, казалось бы, заинтересованными сторонами, как представители фармакологической промышленности, провизоры или даже сотрудники Минздрава), с 1 января 2024 года реализация неденатурированного этилового спирта для производства лекарственных средств и медицинских изделий будет облагаться акцизом в размере 600 тенге за литр 100% спирта, спиртовые настойки – в размере 2 550 тенге за литр 100% спирта.



Забеспокоились отечественные производители подобных лекарств, мрачно предрекающие резкое сокращение своего производства, заволновались в Национальной палате "Атамекен", где подсчитали, что введение акциза на этиловый спирт для производства лекарственных средств и медицинских изделий приведет к повышению цен на отечественную спиртсодержащую продукцию на 30–100%, а также были высказаны мнения о том, что подобное новшество негативно скажется на предоставление медицинских услуг в целом:



"В рамках ГОБМП поставляется около 30 наименований спиртсодержащих лекарственных средств и медицинских изделий. Это йод, салициловый спирт, повидон йод, этанолы и т.п. Введение акциза повлияет на цену в рамках закупа. В случае увеличения стоимости возникнет риск не закупа государством этих препаратов. Больницы останутся без этой продукции…" – заявила исполнительный директор Ассоциации производителей фармацевтической и медицинской продукции "ФарМедИндустрия Казахстана" Гулдария Манакбаева.



Подытоживая неутешительные итоги, в НПП "Атаменен" проинформировали, что "в настоящее время Национальная палата предпринимателей "Атамекен" проводит работу по возвращению нормы по освобождению от акциза на этиловый спирт для производства лекарственных средств и медицинских изделий. Вопрос обсуждался на всех площадках. Проводился повторный анализ расчетов по расходам на спирт этиловый для производства лекарственных средств и медицинских изделий. Однако, на сегодняшний день консенсус по решению вопроса не достигнут…"



Проблемы лекарственного обеспечения были подняты и в парламенте страны, где в ходе правительственного часа, прошедшего 10 ноября, сенатор Ляззат Рыспекова заявила, что с казахстанского рынка пропали востребованные медикаменты дешевого сегмента, что произошло, по ее мнению, из-за жесткого ценового регулирования:



"Из-за жесткого ценового регулирования в коммерческом сегменте количество зарегистрированных лекарственных средств сократилось практически на 40% – с 10 до 7,2 тысячи. Такое существенное снижение произошло в первую очередь за счет ухода с рынка Казахстана медикаментов дешевого сегмента, пользующихся большим спросом у населения…" – подчеркнула в своем выступлении сенатор.



Причин много – итог один



В принципе, непрерывным подорожанием лекарств, а также "ползучим" сокращением продажи бюджетных аналогов дорогих патентованных средств, население страны не знают, как не напугать, но точно не удивить – ведь по оценкам специалистов, этот процесс уже продолжается минимум пятилетку.



Однако нынешний год в любом случае преподнес немало неприятных сюрпризов.



Так, в марте этого года вышел в свет аналитический обзор состояния фармацевтической сферы страны, подготовленный мониторинговым агентством EnergyProm.



Для начала эксперты отметили, что показатели увеличения собственного производства отечественных фармацевтических компаний имеют сильный люфт между денежным выражением и реальным (то есть, самим объемом продукции).



Так, например, непосредственно лекарств было произведено на 15,7 млрд.тенге, чтобольше прошлогоднего показателя на 61,3%– в денежном выражении и на 57,3%–в реальном (то есть, фиксируется рост цен самих производителей на 4%).



Еще сильнее отрыв у прочих фармацевтических препаратов, которых было произведено на 1,3 млрд. тенге, что на 22,9% больше в деньгах, но всего лишь на 0,1% больше в реальном товарном выражении.



Заметно росли и цены. Только за февраль 2023 года стоимость лекарств в стране выросла на 1,2%. В феврале прошлого года удорожание в секторе было аналогичным.



В 2022 году самый заметный месячный рост цен на фармацевтическую продукцию пришелся на март и апрель (на 1,7%в каждом), а также на октябрь (1,6%).



В годовой динамике лекарства подорожали на 13,6%, что является самым высоким показателем годового роста с января 2017 года.



В региональном разрезе самый сильный рост цен был зафиксирован в Алматы – 21,2%. Затем идет Мангистауская область с приростом в 18,3%, а замыкает тройку лидеров Северо-Казахстанская область с ростом цен на лекарства в15,4%. С небольшим отставанием на четвертом месте расположилась Кызылординская область – 15,3%.



Следующий мониторинг цен на фармакологическую продукцию был проведен в середине лета этого года, причем на этот раз он уже содержал сравнительные данные по странам ЕАЭС.



Так, по выводам исследования, в нынешнем году по скорости роста цен на лекарства Казахстан занимает второе место среди стран ЕАЭС, уступая только Кыргызстану.



Согласно приведенным в обзоре данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в среднем по ЕАЭС лекарства выросли в цене на 4,2% за год, тогда как в Казахстане подорожание оказалось почти втрое выше. За год (май 2022 года к маю 2023-го) медикаменты в стране подорожали на 11%. Быстрее дорожали медикаменты только в Кыргызстане, где этот показатель составил 16,1%.



Причем, согласно еще одному исследованию, проведенному в прошлом году по линии Евразийской экономической комиссии, примерно на 30 препаратов из 50 цены в Казахстане выше, чем в РФ. По некоторым наименованиям разница достигала 310%. По мнению экономистов, причина заключается в разных методах государственного ценового регулирования. Все страны ЕАЭС, кроме Армении, контролируют цены на лекарства, но у них разные списки медикаментов, на которые установлены предельные цены. В Казахстане такой список насчитывает более шести тысяч пунктов…



Что же до внутренней динамики роста цен, то таковая с марта (то есть, с момента опубликования предыдущего мониторинга) сильно не изменилась – те же 11%.



При этом, надо учитывать, что это является усредненным показателем, тогда как на деле некоторые виды препаратов показывают гораздо больший процент роста цен.



Например, жаропонижающие парацетамол и ацетилсалициловая кислота подорожали на 43,3% и 16,2%, соответственно, отхаркивающие амброксол и "Бронхикум-С" – на 22,9% и 12%, антибиотик азитромицин – на 12,7%.



Что же до перспектив, то в обзоре отмечалось, что, начиная с нынешнего года в Казахстане взят курс на дерегулирование цен. В течение нескольких лет список подконтрольных государству лекарств будет сокращаться.



По информации Агентства по защите и развитию конкуренции, в РК, начиная с 10 января этого года, в розничной торговле уже не регулируются цены на 376 наименований лекарств.



В 2023–2024 годах поэтапно отменяется регулирование цен в оптовой и розничной торговле на остальные безрецептурные препараты, а в 2024–2025 годах – и на лекарства по рецепту. Таким образом, к 2026 году в Казахстане госрегулирование цен сохранят только для лекарств, закупаемых для больниц в рамках гарантированной медпомощи и системы ОСМС.



И в конечном итоге, нетрудно догадаться, что розничные цены в аптеках будут напрямую зависеть от цен производителей и аппетитов крупных оптовиков-посредников.



Ну и конечно же от курсовой разницы валют (зависимость от лекарственного импорта, так же, как и в предыдущие годы осталась очень высокая – по ряду позиций до 80%). Причем, по стоимости поставок в Казахстан, в настоящее время лидируют Германия и Индия. Кроме того, с 2022 года произошло сокращение объемов поставок фармацевтической продукции из Российской Федерации, но зато вырос объем импорта из Китая, Франции, Беларуси и Польши...



В самом Министерстве здравоохранения, рост цен в принципе не отрицали, но выдвигали версию, что основным источником повышения являются сами заводы производители:



"По сравнению с прошлым годом стоимость 28,5% лекарств выросла в среднем на 30%. Это 1918 наименований препаратов. Подорожание связано с повышением цен заводами-производителями. На 64% позиций фармпрепаратов предельные цены не изменились…" – сообщил в феврале этого года вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев.



Заодно чиновник разъяснил, что такое "предельные цены" и по каким критериям они устанавливаются:



"Предельные цены на препараты, находящиеся в оптовой или розничной продаже утверждаются приказами Министерства здравоохранения в целях сдерживания расходов населения каждое полугодие. При формировании предельных цен на лекарственные средства применяются такие инструменты, как референтное ценообразование, анализ контрактов с производителями и ввозных цен – инвойсов, учет расходов на оценку качества, таможенные расходы, транспортные расходы, расходы на маркетинг для оптовой и розничной реализации…"



Кстати, согласно принятым в этом году инструкциям, Минздравом установлены ограничения для транспортных расходов, которые теперь не должны превышать 15%. Также исключены маркетинговые расходы в 30%.



Как указывалось в разъяснениях, это также было сделано для исключения необоснованного завышения цен на препараты.



(В настоящее время, действующие в стране предельные цены утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 августа 2023 года №465 "Об утверждении предельных цен для розничной и оптовой реализации", в приложении к которому помещен полный список цен на "регулируемые" препараты, с которыми может ознакомиться каждый желающий и заодно сравнить их с теми, что называют ему в аптеках).



Что же до препаратов "нерегулируемых", то таковых пока насчитывается не очень много. Как подтвердила в марте этого года в ходе XIV Международного евразийского фармацевтического форума, представитель Агентства по защите конкуренции РК Мира Туякбаева, с 10 января 2023 года в Казахстане не регулируют цены всего лишь на 376 наименований лекарственных средств, продаваемых в аптеках. В их числе лекарства для лечения несложных заболеваний, витамины и БАДы.



Однако, как уже говорилось выше, с января 2024 года запланирована отмена регулирования цен на все лекарства, отпускаемые без рецепта, продаваемые оптом и в розницу. Затем, примерно с середины 2024 года и в течение 2025 года, регулировать цены перестанут даже на рецептурные средства.



Таким образом, отметила в своем выступлении чиновник, согласно уже утвержденным планам и графикам, к 2026 году государство будет регулировать цены только на те препараты, которые закупает СК "Фармация" за средства государственного бюджета в рамках ГОБМП и ОСМС.



Причем, делается это вроде как во благо не только потребителей, но и самого бизнеса:



"Нынешняя процедура формирования предельных цен остается непрозрачной как для госорганов, так и для действующего бизнеса. Действующее правовое поле регулирования не позволяет проверить как цены закупа у производителя, так и цены референтных стран и определить объективность регистрируемой цены у производителя из-за отсутствия соответствующих баз данных.



С другой стороны, много вопросов бизнес поднимает по срокам утверждения предельных цен, их формирования. Затяжной период первичной регистрации новых препаратов. Все это задерживает выход на рынок новых современных препаратов и ведет к увеличению затрат. Все вопросы мы предложили урегулировать в Дорожной карте, в том числе за счет цифровизации бизнес-процессов…" – делилась планами с собравшимися фармацевтами Мира Туякбаева.



О "невидимой руке рынка", "преимуществах честной конкуренции" и других механизмах, которые не должны дать ценам улететь ввысь после отмены государственного регулирования, а заодно и снижении дефицита на ряд лекарств, рассуждала на этом мероприятии и заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Ляззат Кашкымбаева:



"Конечно, сейчас мы регулируем часть цен еще, и уже видим, что есть определенный дефицит некоторых лекарств, которые есть в списке регулируемых. А с отпуском цен рынок сам себя будет регулировать в том числе, цену будет определять спрос и предложение. Мы надеемся, что резких скачков цен не будет. Тем более, после событий 2020 года весь бизнес понимает ситуацию и помнит, что государство в свою очередь резких скачков не допустит….



Сейчас мы отпустили цены на 376 препаратов, смотрим за рынком, и цены не превысили тот предел, который был ранее, лишь приблизились к нему. Потому что есть конкуренция…"



Прозвучало на форуме мнение и том, как можно снизить цену у самих производителей. Для этого надо всего лишь наладить масштабный экспорт казахстанских лекарств за рубеж:



"Себестоимость производства лекарств в Казахстане в связи с большими расстояниями и относительно небольшим рынком достаточно высокая. Но если отечественные фармкомпании сумеют наладить поставки в соседние страны, то себестоимость уменьшится..." – размышлял о приятных перспективах председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев.



Впрочем, это очевидно очень долгосрочные планы, так как в настоящее время все больше говорится наоборот о критической зависимости Казахстана о лекарственного импорта, нежели каких-то прорывных экспортных достижениях.



(Причем, с момента публикации на портале Turanpress. Kzцикла материалов на тему "По каким принципам и стандартам функционирует казахстанский фармакологический рынок?", где в том числе разбирались и проблемы фармакологического эскорта-импорта, ситуация принципиально не изменилась).



Что же до более подробного изложения позиции Агентства по защите и развитию конкуренции по развитию конкуренции в области фармации и полным списком предложений на этот счет, то с ними можно было ознакомиться в материале "Возможна ли конкуренция на рынке реализации лекарств?", опубликованном в январе нынешнего года…



Регулирование плохо, нерегулирование – еще хуже?



Возвращаясь же к вопросам формирования цен (точнее к побудительным мотивам для роста таковых), стоит отметить и жаркие споры, которые разгорелись еще в конце прошлого года, когда стало известно о том, что с 1января 2023 года все казахстанские аптеки должны ввести GPP – международный стандарт, устанавливающий требования к производству и контролю качества лекарственных средств.



Изначально, новые условия стандартизации планировали внедрить еще в 2018 году, но тогда не все владельцы аптек смогли привести свои торговые точки (а таковых в стране по данным КМФК насчитывается более десяти тысяч единиц), в соответствие с утвержденными правилами, согласно которым было необходимо подогнать под стандарты помещение, приобрести оборудование, специальную литературу и обучить персонал, поэтому введение GPPбыло перенесено.



Когда стало понятно, что в 2023 году переноса уже не будет, владельцы аптек предположили, что нововведение лишь ухудшит и без того непростую ситуацию на казахстанском рынке. Да и вообще, в ходе прошедшей в декабре прошлого года встречи участников казахстанского фармацевтического рынка с представителями Министерства здравоохранения, было заявлено, что госрегулирование, маркировка товаров и GPP-стандарт могут привести к уходу с рынка небольших аптек, удорожанию препаратов на 27% и исчезновению некоторых позиций.



"Если во всех странах ВТО работают по штрих-коду, то наши решили отличиться и ввести маркировку. Как инициаторы объясняют, эта мера нужна для отслеживаемости товаров. Теперь аптекам придется открывать дополнительный штат сотрудников, который будет заниматься маркировкой товаров. При этом не во всех городах и деревнях есть доступ к качественному интернету, что может стать препятствием для реализации правил…



По мнению экспертов, нововведения отразятся сильно на лекарствах: цена поднимется минимум на 27%. Из-за зарегулированности рынка и отсутствия у субъектов возможности заработать они не будут поставлять лекарства на рынок: либо это будет оптовая компания, либо производитель, либо аптека. Если кому-то из этих троих неинтересно продавать по "вкусной" цене, этого препарата просто не будет физически…" – заявил руководитель Ассоциации аптек Казахстана Талгат Омаров.



В свою очередь, представители Минздрава настаивали, что стандарт аптечной практики (GPP) необходим для обеспечения казахстанцев качественными лекарствами. И хотя отсутствие сертификатов GPP не приведет к немедленному отзыву лицензии, но при этом соблюдать нормы GPP нужно обязательно. Правда, было признано, что по состоянию на декабрь прошлого года из зарегистрированных в стране 10,6 тысяч аптек этим требованиям соответствуют лишь 515 торговых точек.



Очевидно, массовости в деле приведения аптек в соответствие евростандартам в кратчайшие сроки все-таки не произошло, и весной этого года, после обращения парламентариев, сообщивших, что из-за форсированного перехода на стандарт GPPуже прекратили работу 150 аптек и порядка 300 готовятся к процедуре ликвидации, Министерство здравоохранения сообщило, что "в разрезе регионов составлен график перехода аптек на соответствие стандарту GPP до 2025 года. Учитывая важность обеспечения населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными средствами, министерство готово с участием депутатского корпуса и фармацевтическими ассоциациями провести планируемую работу в рамках указанного графика".



Заодно в апреле текущего года были внесены изменения сразу в несколько других евростандартов "надлежащих практик", а само Министерство здравоохранения в мае нынешнего выступило с очередным опровержением публикаций СМИ о том, что нововведения по стандартам (не только GPP, но и стандарта производства- GMP) привело к подорожанию лекарственных средств…



Что же до ближайших перспектив как лекарственного обеспечения страны в целом, так и ценовой политики в частности, то в октябре этого года стало известно, что в проект приказа Министерства здравоохранения по перечню амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО) на 2024 год не был включен целый ряд лекарственных препаратов для лечения заболеваний, влияющих на смертность, продолжительность жизни и инвалидизацию.



"Не включено ни одного препарата для лечения онко-, онкогематологических заболеваний, псориаза, детского ювенильного артрита, бронхиальной астмы и других…" – заявил в озвученном на заседании Мажилиса депутатском запросе на имя вице-премьера Тамары Дуйсеновой депутат Магеррам Магеррамов и потребовал от чиновников подробных разъяснений.



Разъяснения поступили, хоть и несколько сумбурно изложенные, но интересные в своей основной сути.



Как выяснилось, Минздрав способен закупить только половину препаратов из утвержденных списков лекарств для амбулаторного лекарственного обеспечения населения… в связи с нехваткой финансирования и теперь надежда лишь на уточненный бюджет:



"Когда мы определили необходимую потребность, стало понятно, что на все лекарственные средства в этом году на 2024 год средств не хватит. Поэтому в этот проект перечня включены основные лекарственные средства и в пределах средств, которые у нас выделены на 2024 год. Остальные лекарственные средства, в том числе дорогостоящие, инновационные, биопрепараты, потребность на них будет заявлена при уточнении бюджета на 2024 год…" – сообщила в своем ответе заместитель директора департамента лекарственной политики МЗ РК Ботагоз Сыздыкова.



В общем, до корректировок бюджета у желающих получать некоторые дорогостоящие лекарства в рамках той же ОСМС явно есть определенный повод для беспокойства.



Что же до грядущего ценообразования, то на днях на платформе "Открытые НПА" был опубликован проектприказа Министра здравоохранения с предельными ценами на 4913 наименований рецептурных лекарственных средств, которые будут действовать в течение первого полугодия будущего года (обсуждение документа запланировано до 30 ноября). Что же до безрецептурных средств, то в очередной раз было подтверждено, что начиная с января следующего года цена на них будет формироваться на "конкурентных условиях".



Насколько это будет эффективно, мы узнаем довольно скоро. Однако, до сих пор неясно, намерено ли государство вмешиваться в процесс, если ценовая ситуация с какими-то особо востребованными видами безрецептурных препаратов станет угрожающей.



Ведь далеко не секрет, что в период ажиотажа вокруг лекарств, систематически возникавшего в период пандемии, именно установление предельных цен было одним из главных инструментов, позволяющих бороться с аптечной спекуляцией и необоснованным подорожанием простейших противовирусных и жаропонижающих препаратов с помощью штрафов.



Каким образом контролирующие органы намерены противостоять недобросовестным предпринимателям и продавцам лекарств, если подобные ситуации (не дай бог, конечно) повторятся, пока, к сожалению, неизвестно.



Но то, что уповать в подобных случаях исключительно на "добросовестную конкуренцию", невозможность потенциальных ценовых сговоров (особенно в период сезонных ажиотажей на определенные категории препаратов) и прочий "кодекс предпринимательской чести", будет абсолютно бесполезно, понятно даже сейчас.



Кстати, в ходе прошедшего в октябре этого года правительственного часа с участием министра здравоохранения Ажар Ганият, мажилисмен Даулет Мукаев уже возмутился огромным разрывом цен в разных аптеках столицы:



"Казахстанцы должны знать перечень социально необходимых препаратов, а разница в ценах на лекарства в аптеках должна составлять не более 10%. Сколько это может продолжаться? Аптеки превратились в большой бизнес. Иногда не можешь найти продуктовый магазин, зато аптек очень много!", – негодовал парламентарий и на конкретных примерах сообщил, что в некоторых из них цены на простейшие препараты от простуды отличаются на 50%, а торговая наценка в особо недобросовестных аптечных пунктах может достигать 120%.



В итоге, депутат потребовал от министерства разъяснений о причинах подобного ценообразования и наличия контроля за предельно допустимыми ценами со стороны регуляторов.



Что ж, пока такой настойчивый интерес вполне законен и оправдан. Но уже через полтора месяца чиновники будут в полном праве широко развести пустыми руками – ведь никаких механизмов контроля за ценами на те же безрецептурные противопростудные средства у них уже не будет



Останется только пресловутая "невидимая рука рынка", да различные нововведения от других ведомств (типа упомянутых в начале материала акцизных поправок в Налоговый кодекс), которые дополнительно будут разгонять и без того быстрорастущие цены на лекарства первой необходимости...



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Косенко Евгений

21.11.2023 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700601060





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