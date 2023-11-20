 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 21.11.2023
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    Таджикистан   | 
Банда таджиков терроризировала Тульскую область, - МК
00:19 22.11.2023

Одоевский межрайонный суд города Тулы вынес приговор гражданам Таджикистана, обвиняемым в серии краж. Трое мигрантов проходят по семи эпизодам, один - по пяти. Нападения на магазины были совершены в Туле, Узловой, селе Воскресенском и поселке Одоев. Об этом сообщает "МК в Туле".

По версии следствия, выходцы из Средней Азии подъезжали к магазинам, заходили в них под видом обычных покупателей и похищали разные товары со стеллажей.

Украденные вещи злоумышленники продавали. В общей сложности, четверо преступников получили от своей противозаконной деятельности 89 115,97 рубля.

Все подсудимые были задержаны, признали свою вину, судом им назначено наказание от 1 года до 1 года и 3 месяцев колонии. В настоящее время все находятся под стражей. Пока приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован.

Мария ПАТИ

Источник - МК
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