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Рахмон доволен визитом в Москву. Гастер-мигрантов обещают принимать как родных, - Виктория Панфилова
00:43 22.11.2023

21.11.2023

Таджикистан и Россия будут сотрудничать по всем направлениям
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Таджикским мигрантам создадут достойные условия жизни в России.
Москву с официальным визитом 21–22 ноября посетил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в сопровождении кабинета министров почти в полном составе. Глава РФ Владимир Путин высоко оценил вклад Рахмона в укрепление связей между Россией и Таджикистаном и наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Таджикистан, по словам Рахмона, рассчитывает на дальнейшую совместную работу с Россией.
Эмомали Рахмон, приветствуя в Кремле Владимира Путина, заметил, что соскучился по Москве. Переговоры глав двух государств начались с рабочего завтрака и продолжились в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Глава Российского государства подчеркнул, что отношения между странами находятся на высоком уровне, почти 30% торгового оборота приходится на Россию. Москва является основным торгово-экономическим партнером Душанбе. Российский президент напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет со дня заключения основополагающего российско-таджикского Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Владимир Путин также отметил, что РФ почти полностью обеспечивает потребности Таджикистана в энергетике. В частности, Россия построила и сдала в эксплуатацию в Таджикистане Сангтудинскую ГЭС-1, инвестировав в объект 16 млрд руб. ГЭС производит более 10% потребляемой Таджикистаном электроэнергии, заметил Путин. Он добавил, что группа "Русгидро" оказывает содействие в эксплуатации существующих объектов и намерена принять участие в проектировании новых гидроэнергетических узлов. Напомним, 17 апреля 2019 года во время визита Эмомали Рахмона в Москву было принято заявление, в котором оба президента отметили высокий потенциал Сангтудинской ГЭС и намерение использовать дивиденды, которые будут получать от выработки и продажи электричества, для строительства новых инфраструктурных гидроэнергетических проектов в Таджикистане. Прошло более четырех лет, дивиденды выплачиваются, но предложений со стороны Душанбе по реализации новых проектов российской стороне не поступало.

Обсуждая вопросы безопасности, в том числе связанные с ситуацией в Афганистане, главы двух государств договорились развивать военно-техническое сотрудничество и укреплять сферу обороны. "Условились и далее углублять оборонное, военно-техническое и антитеррористическое, антинаркотическое сотрудничество", – сказал Путин во вторник по итогам российско-таджикских переговоров. "Будем и далее предпринимать усилия по поддержанию мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Для этого в том числе намерены и впредь активно использовать возможности дислоцированной в республике 201-й российской военной базы", – подчеркнул Путин.

Откуда исходит угроза, лидеры не сказали. Хотя накануне начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров в ходе видеомоста Москва–Минск–Ереван–Бишкек–Астана заявил, что военной угрозы, которая бы исходила с территории Афганистана для стран Центральной Азии, нет. "Вместе с тем мы понимаем, что сегодняшнее руководство Афганистана еще не в полной мере владеет и контролирует ситуацию на территории государства, в том числе в северных районах, которые граничат с территорией государств – членов ОДКБ", – отметил Сидоров. Об этом главы государства будут говорить 23 ноября на предстоящем заседании ОДКБ в Минске.

Однако, как считают эксперты, существует другая угроза – дефицита воды в регионе. Евразийский банк развития (ЕБР) представил исследование "Эффективная ирригация и водосбережение в Центральной Азии". Документ опубликован на сайте "Азия плюс". Авторы исследования предлагают странам региона 10 практических шагов по сохранению потенциала орошаемых земель и водоиспользованию: четыре на региональном уровне и шесть на уровне национальной политики. Срочность принятия этих мер обосновывается "сокращением стока реки Амударьи".

Тревогу забили после того, как стало известно, что соседний Афганистан строит на трансграничной реке Амударье грандиозный канал Куш-Тепа, способный отбирать значительный объем воды в год. Остановить это строительство не представляется возможным. Поэтому эксперты ЕБР предлагают создать Международный водно-энергетический консорциум и предложить Афганистану партнерство в механизмах управления водными ресурсами Центральной Азии.

Дело в том, что аналогичная концепция была разработана еще в 2005–2006 годах в рамках предшествующей Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) организации "Евразийское экономическое сообщество" (ЕврАзЭС), правда, без участия Афганистана. Однако из-за разногласий ее участников документ остался нереализованным. Эти наработки были использованы Международным фондом по спасению Арала (МФСА).

Один из разработчиков этой концепции на условиях анонимности сказал "НГ": "Для того чтобы предлагать Афганистану участие в консорциуме, необходимо признавать его субъектом международного права. А это сложная проблема, поскольку в стране находится никем не признанная в мире власть. С другой стороны, у Кабула есть юридическое право на использование 8–10% воды из трансграничной реки Амударьи. Согласно международному праву, Афганистан должен подключиться к решению проблем в Центральной Азии, но только связанных с Амударьей. Предлагать Кабулу участвовать в механизмах управления водными ресурсами всего региона было бы ошибкой".

Президент Владимир Путин отметил большой вклад Эмомали Рахмона в развитие двусторонних политических, экономических и иных связей. Вручая главе Таджикистана орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, Путин сказал: "Вручение ордена является признанием вашего огромного личного вклада в укрепление дружбы, стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Таджикистаном". По словам российского лидера, "самые значимые достижения в российско-таджикистанских отношениях – в политике, экономике, науке, образовании, культуре – непосредственно связаны с самой активной позицией, заинтересованным участием и поддержкой всех этих направлений и начинаний". Российский президент отметил, что между ним и лидером Таджикистана сложились "по-настоящему товарищеские, продуктивные, доверительные отношения". "Это позволяет нам находить взаимовыгодные решения, сообща продвигать многоплановое сотрудничество между Россией и Таджикистаном, последовательно выстраивать их на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", – отметил Путин.

Главы двух государств уделили большое внимание статусу русского языка в Таджикистане. "Обучение русскому языку в Таджикистане осуществляется обязательно на всех уровнях, с детского сада", – заявил Рахмон. Из девяти школ с преподаванием русского языка, которые российская сторона построит в республике, открыто уже пять. В этом году и последующие годы правительство РФ будет выделять по 10 млн руб. на учебники для этих учебных заведений. Кроме этого, Россия увеличит в ближайшие два года квоту на обучение для таджикских студентов с 900 до 1000 человек. На центр для обучения и подготовки талантливых детей в Таджикистане и Русский драматический театр им. Маяковского, который таджикские власти перестраивают, правительство РФ выделяет 4 млрд и 3,5 млрд руб. соответственно.

Эмомали Рахмон, в свою очередь, рассматривает свой визит в РФ как серьезный шаг по укреплению сотрудничества между странами. Таджикистан выразил готовность к увеличению экспорта сельхозпродукции в Россию. Рахмон сообщил, что в стране 800 месторождений полезных ископаемых, и пригласил российский бизнес их осваивать. В заключение Эмомали Рахмон пригласил Владимира Путина посетить Таджикистан. Он отметил, что доволен результатами встречи с российским главой.

Источник - НГ
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