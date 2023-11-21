Арабский мир косвенно вовлечен в операцию против ХАМАС, - И.Субботин

00:46 22.11.2023

21.11.2023



Иордания дала крылья американской помощи Израилю

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



База Муваффак Салти обеспечивает действия тактических групп американской авиации.

Военная база в Иордании стала одной из опорных точек активности Вооруженных сил США на Ближнем Востоке, набравшей обороты после начала полномасштабного конфликта между Израилем и ХАМАС. С территории Иордании, по данным западных СМИ, американские ВВС совершают рейды на позиции близких к Ирану шиитских формирований, деятельно поддержавших палестинский лагерь.



О том, что основным пунктом американской кампании по поддержке Израиля и защите своих позиций в Ираке и Сирии стал аэродром Муваффак Салти, сообщил портал The Intercept. Ссылаясь на правительственную документацию, издание называет этот объект, расположенный на территории Иордании в 50 км от границы с Сирией, "скромной военной базой США, которая играет центральную роль в растущей напряженности с Ираном".



Трения с Тегераном возникли как итог израильского наступления на сектор Газа. В прошлом месяце объект Муваффак Салти принял несколько новых истребителей F-15 – тех же самолетов, которые использовались для бомбардировки позиций шиитских группировок, обстреливающих контингент США.



База Муваффак Салти фигурирует в перечне основных объектов, которые обеспечивают действия тактических групп американской авиации. Она обладает двумя взлетно-посадочными полосами, которые дают американским военным возможность использовать штурмовые и транспортные самолеты, разведывательно-ударные беспилотники всех типов, а также вертолеты.



Несмотря на то что присутствие ВС США на этой базе не является секретом, ее использование в рамках даже косвенно связанной с Газой кампании может поднять множество вопросов к Иордании. К примеру, появлялись сообщения, что через ее территорию Вашингтон доставляет военные грузы в Израиль. В октябре Кувейтское агентство новостей процитировало свой источник в ВС Хашимитского королевства, попытавшийся отвергнуть версию, согласно которой территория страны используется с 7 октября как транзитный узел. Неназванный представитель армии заявил, что обвинения являются частью клеветнической кампании против Аммана, против "его твердой позиции и продолжающихся усилий в поддержку палестинского дела".



Вероятно, именно поэтому активность США в Иордании носит традиционно конфиденциальный характер. Издание Axios указывает, что по состоянию на июнь 2023 года в ближневосточной стране официально находилось около 2,9 тыс. американских военнослужащих.



Амман в последние годы неоднократно жаловался на активность проиранских группировок в соседней Сирии. В 2022-м в интервью ежедневной газете "Аль-Рай" король Иордании Абдалла II призвал Тегеран "изменить поведение", подчеркнув, что королевство "не хочет напряженности в регионе". "Иордания, как и остальные арабские страны, стремится к хорошим отношениям с Ираном, взаимному уважению, добрососедству, уважению суверенитета и невмешательству во внутренние дела", – подчеркнул он тогда. По его словам, иорданская сторона все чаще становится мишенью для торговцев наркотиками и оружием, которые, по официальным оценкам Аммана, угрожают не только его безопасности, но и безопасности всего региона.



Не раскрываются и масштабы нынешней военной активности США в Израиле. Известно, что у Пентагона есть как минимум одна военная база на территории еврейского государства. Она носит условное название "Зона 512" и находится в пустыне Негев. Предполагается, что там размещены радиолокационные системы, которые дают возможность обнаруживать и отслеживать запуски баллистических ракет.



По оценкам издания Responsible Statecraft, американские Силы специальных операций дислоцируются в Израиле и "активно помогают" местным бойцам в ряде областей, в том числе в усилиях по "идентификации заложников", среди которых есть американские граждане. Отдельно отмечается, что за последние недели Пентагон направил несколько десятков спецназовцев в дополнение к небольшой группе, которая находилась в Израиле 7 октября.



На одной из фотографий, опубликованных пресс-службой Белого дома по итогам визита Байдена в Тель-Авив 18 октября, было запечатлено, как президент США встречается с несколькими членами отряда "Дельта", главного антитеррористического подразделения ВС США, которое занимается в том числе освобождением пленных. После того как снимок появился в открытом доступе, администрация подверглась критике за раскрытие личностей бойцов. В результате пресс-служба была вынуждена удалить фотографию.



На неофициальном уровне чиновники США признают, что власти допускают чрезвычайные "непредвиденные обстоятельства", при которых американский спецназ может непосредственно помочь Израилю в возвращении заложников, но эти планы, по словам официальных лиц, остаются гипотетическими. Единственным веским доказательством прямого участия американцев в военной кампании, связанной напрямую с Палестиной, стала серия полетов американских разведывательных дронов над южной частью Газы.



Очевидно, что любое более широкое вовлечение американских военных вызовет ответную реакцию со стороны региональных игроков, в том числе со стороны Ирана, выступающего активным адвокатом палестинских вооруженных фракций.