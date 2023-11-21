 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Военные кадры Казахстана, - Данияр Ашимбаев
01:08 22.11.2023

Военные кадры
Последнее время довольно-таки часто проходят ротации в высшем командном составе Министерства обороны и Вооруженных сил. Однако, если мы пробежимся по кадровой истории казахстанской армии, то несложно будет заметить: регулярные (и слегка однотипные) реформы вкупе с не менее регулярными перестановками и здесь присутствуют в широком ассортименте.

Как известно, в ведении республики вооруженных сил не было, хотя на ее территории дислоцировались части Среднеазитского военного округа – САВО (а после его ликвидации в 1989 г. – Туркестанского военного округа) и подразделения РВСН. Командующий войсками САВО входил в состав Бюро ЦК Компартии Казахстана. Кроме того, существовали Штаб гражданской обороны и военный комиссариат КазССР.

Именно на их базе в октябре 1991 г. был создан Госкомитет обороны, который возглавил председатель Республиканского совета ветеранов и Комитета Верховного Совета по делам ветеранов, инвалидов и военнослужащих генерал Сагатат Нурмагамбетов. Его замами стали Николай Хлюпин и Михаил Сафрыгин. В марте к ним в качестве первых замов добавились Тохтар Аубакиров и Сейлбек Алтынбеков (последний одновременно стал и.о. командующего Республиканской гвардией). Весной 1992 г. был создан отдел обороны Аппарата Президента и Кабинета Министров (заведующий – Ким Серикбаев).

7 мая 1992 г. на базе ГКО было образован Министерство обороны (министр – Нурмагамбетов), а 8 мая – Вооруженные силы РК. Командующий 40-й армией генерал-лейтенант Анатолий Рябцев был назначен первым замминистра обороны, командир корпуса ВВС Алий Волков и командир корпуса ПВО Мухтар Алтынбаев – зам. министра обороны. В июле Штаб ГО вывели в отдельную структуру. В августе Алтынбеков был назначен первым замминистра обороны – начальником штаба, Аубакиров – первым замминистра, Сафрыгин, Юрий Курматов – замминистра, Сабир Темербеков – замминистра – начальником тыла, а Хлюпин был освобожден от должности зампреда Госкомитета обороны.

В октябре Алтынбекова перевели командующим Республиканской гвардией. Валерий Сапсай был назначен зам министра по вооружению, а Федор Щербаков – командиром созданного 1-го армейского корпуса (Семипалатинск).

В ноябре Алибек Касымов стал первым замминистра обороны – начальником штаба.

В январе 1993 г. Аубакиров был переведен гендиректором Агентства космических исследований.

В феврале Айткали Исенгулов стал зам. министра обороны.

В марте Курматов был освобожден от должности зам министра обороны.

В апреле созданы Военно-морские силы.

В июне Булат Берекетов был назначен замминистра по строительству и расквартированию войск.

В ноябре Волков был освобожден от должности замминистра – командующего ВВС. На это место переместился Алтынбаев, а Анатолий Васимов стал командующим войсками ПВО.

В сентябре 1994 г. командующий ВВС Алтынбаев, Рябцев, Сафрыгин были освобождены от должностей замминистра обороны.

В декабре Щербаков стал первым замминистра обороны – командующим Сухопутными войсками.

В апреле 1995 г. был арестован генерал Сапсай; в октябре он было приговорен к 8 годам.

В том же октябре министром обороны стал Касымов.

В июне 1996 г. Петр Яловенко был назначен зам. министра обороны по вооружению.

В октябре пост замминистра потерял Исенгулов. Затем Касымов покинул пост "по состоянию здоровья". Алтынбаев был назначен министром обороны, командир 1-го армейского корпуса Алихан Джарбулов – назначен первым замминистра – начальником Главного штаба. Корпус возглавил Бахытжан Ертаев.

В ноябре Мухаметжан Ибраев назначен командующим ВВС.

В январе 1997 г. зам. командующего Внутренними войсками Амирбек Тогусов был назначен зам. министра обороны.

В марте в ведение Минобороны перешли упраздняемые Госкомитет по охране государственной границы и Комитет по оборонной промышленности при Минпромторге.

В ноябре разразился "квартирный скандал" и свой пост потерял Джарбулов, а Щербаков остался просто командующим Сухопутными войсками. Начальником Главного штаба ВС – первым зам. министра обороны стал Ертаев. 1-й корпус возглавил Уали Еламанов. В это же время была проведена реформа Вооруженных сил: образованы Силы общего назначения, Силы воздушной обороны (СВО), Силы охраны государственной границы (в состав последних вошли бывшие ВМС, ставшие Силами береговой охраны).

В марте 1998 г. председатель Комитета по оборонной промышленности Амангельды Кажибаев стал зам. министра обороны по экономике и финансам, Ертаев – начальником Генштаба ВС – первым замминистра, Токтасын Бузубаев – командующим Силами охраны госграницы – председателем Комитета по охране госграницы, Ибраев – командующим Силами воздушной обороны, Щербаков – командующим Силами общего назначения ВС. Яловенко был освобожден от должности замминистра обороны по вооружению.

В апреле Бекбулат Байгарин был назначен председателем Комитета по оборонной промышленности.

В мае Дамир Халиков стал замминистра по тылу вместо Темербекова.

В августе Васимов снова назначен командующим СВО вместо Ибраева.

В марте 1999 г. РГП "Кару-Жарак" передали из Минобороны в ведение Канцелярии премьер-министра.

В апреле командир 1-го корпуса Еламанов был переведен командиром 2-го армейского корпуса (Алматы); первый возглавил Сихимов.

В мае Комитет по оборонной промышленности перешел в ведение Министерства энергетики, индустрии и торговли.

В июне Силы охраны госграницы вернули в КНБ.

В августе после Совета безопасности, на котором был рассмотрен "вопрос о грубых нарушениях порядка реализации военной техники", министр обороны ушел в отставку. По поручению президента освобожден от должности замминистра Кажибаев. Ертаев стал и.о. министра.

В октябре министром обороны стал командующий Республиканской гвардией Сат Токпакбаев.

В ноябре Ураз Ракышев был назначен замминистра по тылу вместо Халикова, а Госман Амрин – зам. министра по экономике и финансам).

В марте 2000 г. Алтынбаев был вновь назначен командующим СВО вместо Васимова, а Николай Поспелов стал замминистра обороны.

В апреле пост замминистра потерял Тогусов.

В мае Ертаев был переведен командиром 1-го корпуса, а прежний командир Манас Сихимов назначен замминистра.

В июне Касымов вернулся на пост начальника Генштаба – первого замминистра.

В июле прошла очередная реформа: созданы Сухопутные войска (в составе Южного, Восточного, Центрального, Западного военных округов), Силы воздушной обороны, Мобильные силы). РГП "Казарнаулыэкспорт" вернули в ведение Минобороны.

В августе Джарбулов стал командующим войсками Южного военного округа (создан на базе 2-го корпуса), а Ертаев – Восточного военного округа (создан на базе 1-го корпуса).

В марте 2001 г. Сихимов стал командующим войсками Западного военного округа, а Ракышев был освобожден от должности замминистра.

В июне Жаннат Ертлесова была назначена замминистра по экономике и финансам вместо Амрина.

В октябре Малик Сапаров стал первым замминистра обороны – начальником Генштаба вместо Касымова, а Уали Еламанов – командующим Мобильными силами.

В ноябре Ертлесова была освобождена от должности зам министра обороны по экономике и финансам

В декабре на эту должность вернулся Амрин. Затем министром обороны вместо Токпакбаева вновь стал Алтынбаев. Копен Ахмадиев был назначен командующим СВО.

В январе 2002 г. начальник Военной академии Абай Тасбулатов стал замминистра, Нурлан Джуламанов – командующим войсками Восточного военного округа вместо Ертаева, Ертаев – начальником академии, Сакен Жасузаков – командующим Мобильными силами вместо Еламанова, а Еламанов – командующим войсками Южного военного округа вместо Джарбулова.

В феврале контр-адмирал Ратмир Комратов был назначен командующим войсками Западного военного округа вместо Сихимова, а Владимир Шацков – командующим войсками Центрального военного округа.

В мае 2003 г. была утверждена новая структура Вооруженных сил: Сухопутные войска, СВО, ВМС. Военные округа преобразованы в региональные командования (РК), Генеральный штаб – в Комитет начальников штабов (КНШ).

В июне скончался начальник Генштаба Сапаров.

В июле Булат Дарбеков был назначен председателем Комитета начальников штабов – первым замминистра обороны.

В сентябре начальник аппарата министра Булат Сембинов стал замминистра, Ахмадиев – главнокомандующим СВО, Джуламанов – главнокомандующим Сухопутными войсками, командующий Внутренними войсками Булат Джанасаев – командующим войсками РК "Восток" вместо Джуламанова, Еламанов – командующим войсками РК "Юг", Ратмир Комратов – командующим войсками РК "Запад", Кажмурат Маерманов – командующим ракетными войсками и артиллерией, Мурат Майкеев – командующим Аэромобильными войсками вместо Жасузакова, Шацков – командующим войсками РК "Астана", зам. акима Алматы Козы-Корпеш Джанбурчин – замминистра обороны вместо Амрина.

В мае Бахтияр Сыздыков стал командующим войсками РК "Юг" вместо Еламанова.

В ноябре ликвидировано управление главнокомандующего Сухопутными войсками.

В декабре Жасузаков назначен командующим войсками РК "Восток" вместо Джанасаева.

В апреле 2006 г. Джанасаев был назначен замминистра.

В январе 2007 г. экс-премьер Даниал Ахметов стал министром обороны вместо Алтынбаева, Алтынбаев – председателем Комитета начальников штабов – первым замминистра обороны вместо Дарбекова.

В феврале Джанбурчин был освобожден от должности зам министра обороны по экономике и финансам.

В апреле Азамат Ойнаров был назначен замминистра по экономике и финансам. Кажмурат Маерманов стал замминистра вместо Поспелова, Дарбеков – командующим войсками РК "Юг" вместо Сыздыкова, Поспелов – командующим войсками РК "Восток" вместо Жасузакова.

В сентябре Анатолий Сорокин был назначен главнокомандующим СВО вместо Ахмадиева.

В ноябре 2008 г. Комратов стал главнокомандующим ВМС, Алимжан Ерниязов – командующим войсками РК "Запад", Джарбулов – командующим войсками РК "Юг" вместо Дарбекова.

В апреле 2009 г. Маерманов был отстранен от должности и арестован, затем осужден.

В июне Ахметов был освобожден от должности министра, и.о. стал Алтынбаев, но через несколько дней министром был назначен посол в РФ Адильбек Джаксыбеков.

В июле Джуламанов и Комратов были назначены замминистра обороны, а Джанасаев переведен начальником Национального университета обороны. Адылбек Алдабергенов стал командующим Аэромобильными войсками Сухопутных войск вместо Майкеева, а Амир Халиков (младший брат Дамира Халикова) – командующим войсками РК "Запад" вместо Ерниязова.

В августе Амиржан Тусупбеков стал замминистра обороны по экономике и финансам вместо Ойнарова.

В сентябре Жандарбек Жанзаков был назначен главнокомандующим ВМС.

В марте 2010 г. Жасузаков стал первым замминистра обороны – председателем КНШ вместо Алтынбаева, Талгат Жанжуменов – замминистра обороны вместо Комратова, Мурат Майкеев – главнокомандующим Сухопутными войсками вместо Жасузакова, Муслим Алтынбаев (сын экс-министра) – командующим войсками РК "Астана" вместо Шацкова, Василий Рысбаев – командующим войсками РК "Восток" вместо Поспелова.

В апреле в доверительное управление Министерству обороны была передана национальная компания "Казахстан инжиниринг".

В ноябре Асет Курмангалиев был назначен заместителем министра, а Джуламанов и Сембинов освобождены от этой должности.

В феврале 2011 г. Алсай Джуманов стал командующим ВВС Сил воздушной обороны, а Нуржан Муканов – командующим Войсками ПВО СВО.

В мае Лут Альчекенов стал командующим Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск.

В сентябре Багдат Майкеев и секретарь НДП "Нур Отан" Сергей Громов были назначены замминистра обороны, а Асет Курмангалиев освобожден от должности замминистра.

В феврале 2012 г. Талгат Койбаков был назначен командующим войсками РК "Юг" вместо Джарбулова.

В июле в рамках очередной реформы КНШ вновь стал Генштабом.

В январе 2013 г. Иманжусуп Акпомбаев стал замминистра.

В феврале Даулет Оспанов был назначен командующим Аэромобильными войсками Сухопутных войск вместо Адылбека Алдабергенова.

В июне Окас Сапаров стал замминистра вместо Жанжуменова, Нурлан Орманбетов – главнокомандующим СВО вместо Сорокина, а Султан Камалетдинов – командующим войсками РК "Астана" вместо Алтынбаева.

В июле Даурен Косанов был назначен командующим ВВС СВО вместо Джуманова, Мурат Бектанов – командующим войсками РК "Восток" вместо Рысбаева, а Мурат Нугманов – командующим войсками РК "Запад" вместо Халикова.

В августе Громова перевели сенатором.

В октябре президент АО "Центр военно-стратегических исследований" Бакытжан Абдирайым стал замминистра обороны; центр возглавил генерал КНБ Козы-Корпеш Карбузов.

В апреле 2014 г. экс-премьер Серик Ахметов стал министром обороны вместо Джаксыбекова, назначенного госсекретарем. Талгат Мухтаров был назначен замминистра вместо Майкеева (арестован и осужден), а Акпомбаев переведен в Счетный комитет.

В мае Абдирайым был переведен замминистра юстиции.

В июле вице-министр финансов Берик Шолпанкулов стал замминистра обороны.

В августе вице-министр индустрии и новых технологий Нурлан Сауранбаев был переведен замминистра обороны.

В октябре аким Астаны Имангали Тасмагамбетов сменил Серика Ахметова на посту министра (экс-министр был арестован и осужден).

В октябре 2015 г. Даулет Оспанов был назначен командующим войсками РК "Запад" вместо Нугманова, а Алмаз Джумакеев – командующим Аэромобильными войсками.

В феврале 2016 г. Марат Хусаинов стал командующим войсками РК "Юг" вместо Койбакова, а Нурлан Кашаганов – командующим войсками РК "Восток" вместо Бектанова.

В сентябре Тасмагамбетов стал вице-премьером, Сакен Жасузаков – министром обороны, Мурат Майкеев – первым замминистра обороны – начальником Генштаба, а Бектанов – главнокомандующим Сухопутными войсками.

В октябре зав. отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Талгат Жанжуменов был назначен замминистра обороны вместо Берика Шолпанкулова и Нурлана Сауранбаева.

В ноябре Кайдар Каракулов был назначен командующим войсками РК "Астана" вместо Камалетдинова.

В декабре руководитель Департамента государственных доходов по Астане Абылкаир Скаков стал замминистра обороны, а Серик Исмаилов – командующим Войсками ПВО СВО вместо Муканова.

В октябре 2017 г. зав. отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Муслим Алтынбаев был назначен заместителем министра обороны вместо Сапарова, а Нурлан Карбенов – главнокомандующим СВО вместо Орманбетова.

В декабре Каныш Абубакиров стал командующим войсками РК "Запад" вместо Оспанова.

В апреле 2018 г. Дулат Адырбеков стал командующим войсками РК "Астана" вместо Каракулова, Кайдар Каракулов – командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск вместо Джумакеева, Аскар Жоламанов – командующим Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск вместо Альчекенова, Сакен Бекжанов – главнокомандующим ВМС вместо Жанзакова (впоследствии осужден и оправдан судом).

В августе помощник президента – секретарь Совета безопасности Нурлан Ермекбаев был назначен министром обороны вместо Жасузакова, переведенного начальником Национального университета обороны.

В апреле 2019 г. главнокомандующий Сухопутными войсками Бектанов стал первым замминистра обороны – начальником Генштаба вместо Мурата Майкеева, зав. отделом военной безопасности и обороны СБ Бакыт Курманбаев – замминистра вместо Жанжуменова, бывший ответственный секретарь Министерства финансов Бауржан Тортаев – замминистра обороны вместо Скакова (возглавил Комитет по финансовому мониторингу Минфина).

В мае Марат Хусаинов стал главнокомандующим Сухопутными войсками, Кайдар Каракулов – командующим войсками РК "Юг" вместо Хусаинова, Каныш Абубакиров – командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск вместо Каракулова, Нурлан Алдияров – командующим войсками РК "Запад" вместо Абубакирова, Кайрат Садыков – командующим войсками ПВО СВО вместо Исмаилова, Тимур Дандыбаев – замминистра обороны.

В августе решением главы государства "за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и серьезные упущения в работе по обеспечению безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов, реализации Программы передислокации и обустройства объектов хранения вооружения и боеприпасов, что повлекло за собой взрыв боеприпасов в воинской части в городе Арыси и масштабные разрушения в городе с человеческими жертвами", Жасузаков был уволен из системы Вооруженных сил, объявлены строгие выговоры Бектанову, Майкееву, Жанжуменову.

В сентябре Нурболат Топаев стал командующим ВВС СВО Косанова, Асан Жусупов – командующим войсками РК "Восток" вместо Кашаганова.

В декабре Адырбеков был освобожден от должности командующего войсками РК "Астана".

В январе 2020 г. Мереке Кучекбаев был назначен командующим войсками РК "Астана".

В марте Нурлан Орманбетов вновь стал главнокомандующим СВО вместо Карбенова.

В августе Руслан Шпекбаев был назначен замминистра обороны вместо Алтынбаева.

В октябре вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Дарын Туяков и Мухамеджан Таласов стали заместителями министра обороны

В ноябре Талгат Койбаков был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками вместо Хусаинова.

В июне 2021 г. Мереке Кучекбаев стал командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск вместо Абубакирова, Шайх-Хасан Жазыкбаев – командующим войсками РК "Астана" вместо Абубакирова.

В августе – после второго взрыва складов боеприпасов – Нурлан Ермекбаев был освобожден от должности министра обороны. Этот пост занял Мурат Бектанов.

В сентябре Марат Хусаинов был назначен первым заместителем министра обороны – начальником Генштаба.

В ноябре Камалетдинов стал замминистра вместо Дандыбаева.

В январе 2022 г. Бектанов был освобожден от должности министра обороны, а затем арестован. Президент Токаев заявил: "Во время январских событий Вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи. Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне". Министром обороны стал замминистра внутренних дел – главнокомандующий Национальной гвардией Руслан Жаксылыков. Дарын Туяков был освобожден от должности замминистра обороны.

В феврале Болат Журабаев был назначен командующим вновь созданными Силами специальных операций, а Аскар Жоламанов освобожден от должности командующего Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск.

В марте Мереке Кучекбаев назначен командующим войсками РК "Юг" вместо Каракулова, Джумакеев вновь стал командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск вместо Кучекбаева.

В апреле директор департамента Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дархан Ахмедиев стал заместителем министра обороны, Куанышбек Уштаев – командующим войсками РК "Восток" вместо Жусупова.

В июне Даулет Оспанов был вновь назначен командующим войсками РК "Запад" вместо Алдиярова.

В сентябре Руслан Кунуров стал командующим ВВС СВО вместо Топаева.

В декабре Даурен Косанов был назначен главнокомандующим СВО вместо Орманбетова, а Нуртас Кабаков – командующим войсками ПВО СВО вместо Садыкова.

В апреле 2023 г. Аскер Бейсенов был назначен заместителем министра обороны вместо Тортаева.

В июне Бакытбек Сыдыков стал замминистра обороны вместо Шпекбаева.

В сентябре Асан Жусупов был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками вместо Койбакова.

В ноябре Куанышбек Уштаев был командующим войсками РК "Юг" вместо Кучекбаева, Женис Маралов – командующим войсками РК "Восток" вместо Уштаева.

В общем, как видно, генеральский состав регулярно перемещается из кресла в кресло – то ли из принципа регулярной ротации, то ли просто для динамики. Местами генералов вырывали из кресел коррупционные скандалы.

Несмотря на то, что в 1993 г. было учреждено воинское звание маршала, до него никто не дослужился, а законом 2005 г. ограничились званием генерала армии. Впрочем, до него дослужились только двое – Нурмагамбетов (1993 г.) и Алтынбаев-старший (2002 г.). Генерал-полковниками в армии стали трое – Касымов (1996 г.), Токпакбаев (2001 г.), Жасузаков (2010), генерал-лейтенантами – 34 человека: Ю. Коноваленко – начальник Семипалатинского полигона, Щербаков (1993 г.), Ертаев (1998 г.), Сапаров (2001 г.), Тасбулатов (2002 г.), Ахмадиев (2004 г.), Сембинов, Поспелов, Дарбеков, Д. Сатхожин – ГРУ (2005 г.), Маерманов (2006 г.), Джанасаев (2007 г.), Сорокин (2010 г.), М. Майкеев (2011 г.), Джуламанов (2012 г.), Каражанов (2013 г.), Сапаров (2014 г.), О. Бижанов – ГРУ (2015 г.), Орманбетов, Жанзаков – вице-адмирал (2016 г.), Мухтаров (2017 г.), Жанжуменов, (2018 г.), Алтынбаев-младший, А. Халиков (2019 г.), Бектанов, Дандыбаев, Ермекбаев, Камалетдинов (2020 г.), Хусаинов, Шпекбаев (2021 г.), С. Изтлеуов – ГРУ, Карбенов, Таласов (2022 г.), Койбаков (2023 г.). Правда, кое-кого по приговору суда лишили званий, но эти указы у нас публиковать не принято.

Генералы есть, Министерство обороны есть, Генштаб и Вооруженные силы – в ассортименте. Приняты уже пять военных доктрин (1993, 2000, 2007, 2011 и 2017 гг.). Так что переживать за безопасность страны, видимо, не стоит.

Ашимбаев Данияр
21.11.2023

Источник - turanpress.kz
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