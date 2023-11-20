Устранение Зеленского стало вопросом времени, - Die Weltwoche

01:18 22.11.2023

Die Weltwoche

Швейцария



На Западе приходит осознание того, что Украина должна начать переговоры с Россией

Weltwoche: устранение Зеленского стало вопросом времени



Запад понемногу начинает прозревать, пишет автор статьи в Weltwoche. Всем - в том числе киевским элитам - понятно, что Россию одолеть военным путем нельзя. Придется договариваться, но основная преграда - нежелание Зеленского. Впрочем, его дни, можно сказать, сочтены.



Сколько еще времени есть у Владимира Зеленского? Нет, не на то, чтобы одолеть Россию. Сколько ему осталось как президенту?



Этот вопрос уже давно поставлен ребром в закулисье мировой политики. Его задают не только в Москве или Киеве – но и в Брюсселе и, прежде всего, в Вашингтоне.



Постепенно приходит понимание того, что Украина не способна победить на поле боя. У нее заканчивается живая сила, ее союзники собирают последние крохи боеприпасов, а поддержка украинского правительства среди населения уменьшается – как на Западе, так и внутри самой Украины.



Поэтому переговоры с Москвой неминуемы – однако украинский президент сам чинит препоны на пути к ним. Он запретил мирные переговоры своим личным указом: "Только не со мной!



Значит, придется без него. Критика его упрямого и негибкого курса озвученная его собственным главнокомандующим Валерием Залужным, была подобна вспышке молнии на горизонте. А все более скептические сообщения западных СМИ – это свежие порывы ветра приближающейся грозы.



Вопрос не в том, будет ли устранено главное препятствие на пути к миру – Владимир Зеленский. Вопрос лишь в том, когда и, главное, как это произойдет.



Автор статьи: Вольфганг Койдль (Wolfgang Koydl)



Комментарии читателей



Burko

Зеленского нужно сместить с поста и судить как военного преступника. Вместе со Столтенбергом, Кизеветтером, Ретгеном, Шольцем, Бербок, фон дер Ляйен, Джонсоном, Меркель и иже с ними. Все смерти, увечья, страдания и разрушения вызваны исключительно их спесью и самолюбованием, за которые они должны нести ответственность.



Stefan Christen

Начать переговоры – такой шаг означает для Запада признание в том, что он неправ. Слишком долго они с уверенностью твердили, что Украина победит в этом конфликте. Эту точку зрения вдалбливали населению самые разные СМИ. У большинства нынешних западных правителей не хватает мужества признать свои ошибки. Правительство Германии, например, уже отчаянно пытается поставить больше оружия, но не может. В воздухе витает запах 1945 года.



studivonzug

Зеленский – это не президент Украины. У них нет демократически избранного правительства. Избранные олигархами СМИ рассказали народу, что актера из их "популярного сериала о мнимом президенте" он должен избрать своим настоящим президентом. Уже давно лояльные Европе олигархи управляют Украиной через свою марионетку Зеленского вопреки интересам простого народа. Антиутопия!