 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ХАМАС и Израиль договорились о четырехдневном перемирии и освобождении заложников
09:12 22.11.2023

Палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились о четырехдневном перемирии и освобождении заложников в секторе Газа, сообщает Al-Mayadeen.

В палестинской группировке заявили, что соглашение было достигнуто "благодаря решительным и высоко оцененным усилиям Катара и Египта после трудных и сложных переговоров".

Соглашение включает четырехдневное прекращение огня с обеих сторон и въезд "сотни грузовиков с гуманитарной, чрезвычайной, медицинской и топливной помощью во все без исключения районы сектора Газа".

В ХАМАС сообщили, что в рамках достигнутых договоренностей будут освобождены "50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет, в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет" из израильских тюрем.

Всего, по данным израильской армии, в заложниках у "Хамаса" 240 человек. По данным израильских СМИ, первые заложники могут быть освобождены в четверг, при этом их освобождение будет поэтапным – примерно по 12 заложников в день.

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Появились подробности сделки Израиля и ХАМАС
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Правительство Израиля утвердило условия сделки с ХАМАС по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Предварительно, первых пленных отпустят 23 ноября.

Известно, что на свободу должны выйти 150 палестинских женщин и детей в возрасте до 19 лет.

Кабмин Израиля одобрил соглашение об освобождении примерно 50 заложников, в основном женщин и детей, пишет The Times of Israel;

В ХАМАС заявили, что соглашение включает прекращение огня с обеих сторон. Также это касается и передвижения ЦАХАЛ во всех районах анклава.

По данным движения, армия Израиля полностью прекратит полеты над южной частью и обязуется не арестовывать палестинцев.

ХАМАС, несмотря на перемирие, обещал "оставаться начеку, чтобы защитить народ".

Ранее стало известно, что согласно договоренностям Израиля и ХАМАС, гуманитарная пауза в секторе Газа продлится не менее четырех-пяти суток.

https://svpressa.ru/war21/news/395552/

Источник - centralasia.media
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