Сетевые принципы империй, - Андрей Школьников

09:36 22.11.2023

наднациональные смыслы, что лежат в основе сухопутных империй, являются инструментом разрушения морских империй

Андрей Школьников



Для сухопутных и морских империй характерно наличие сетевой компоненты, но проявляется она по-разному. В первом случае присутствует наднациональная идентичность, общая культурно-смысловая связанность для всего общества, начиная от элит и заканчивая простым населением (Ромейская империя, Российская империя, СССР). Элиты присоединенных народов интегрируются в общеимперскую, а простое население получает культурную автономию в рамках территорий исторического, компактного проживания. Выезжая за пределы последних, они обязаны соблюдать имперские традиции и следовать культурному канону.



Для морских империй сетевая составляющая проявляется в формировании горизонтальных общностей внутри условных сословий. Наиболее подвержена такой организации элита, даже самые влиятельные и авторитетные представители которой лишь первые среди равных. Горизонтальные связи строятся путем формирования устойчивых и институализированных общностей на базе: родственных, семейных связей, институтских братств, совместных проектов, общей истории и т.д. Верхние слои общества пронизаны подобными связями, не только скрепляющими индивидов между собой, но и отделяющими от расположившихся ниже.



Для морских держав и империй характерно реальное жесткое сословное деление, с относительным равенством внутри сословий, но с минимальными шансами подняться выше. Для примера, в Британии социальное размежевание сословий настолько сильное, что ее периодически сравнивают с кастовой Индией. При этом, нижние слои общества продолжают жить в парадигме сухопутных держав. Последнее позволяло выстраивать устойчивые колониальные империи в XVIII-XIX вв.



Промежуточные, непривилегированные сословия, условный средний класс, с одной стороны живут по принципам нижних, сохранивших образ мысли сухопутных народов, с другой пытаются копировать элитное поведение, без понимания принципов и не имея фундамента долгосрочных родовых и среднесрочных семейных связей. В последние десятилетия образовался целый пласт подражателей – сотрудники транснациональных корпораций и прочие копировщики клубных форм.



Наднациональные смыслы (религия, идеология, морально-нравственные кодексы), что лежат в основе сухопутных империй, являются инструментом разрушения морских империй. Классическим историческим примером служит Португалия, которая, находясь в привилегированном положении, проиграла Голландии и Британии, так как пыталась не только контролировать потоки, грабить и зарабатывать, но и продолжала проповедовать свои смыслы, делая туземцев подобными себе. Последнее является важным отличием, так британцы поощряли распространение христианства в Африке не из любви и заботы о местном населении, а для остановки распространения ислама на юг и улучшения управляемости в логике: "разделяй и властвуй". Примером последнего является Южный Судан, в который запускали каких угодно протестантских проповедников, не заботясь о результатах и не меняя отношение к населению после крещения.



Сетевые державы и империи очень уязвимы к сетевым структурам, в основе которых лежат идеологические или религиозные смыслы, так как связанность и мотивация их членов значительно сильнее экономических интересов, выгоды и верности узкой группе. В качестве примера – Кембриджская пятерка и другие агенты Коминтерна / СССР в Британии, а также проникновение иудейских семей в элиту англосаксонского мира. Вторая уязвимость – обретение простым населением наднациональной идентичности, разрушающей неофициальные сословия, и появление пассионарных лидеров в их среде. Пример – регулярные национально-освободительные войны, что подавлялись крайне жестоко.



И, да, криминальный мир можно рассматривать в качестве отдельного неофициального сословия, завязанного практически полностью на индивидуальные связи, в противовес элитам, где приоритет семейным и родовым…))