Война в Газе и Газа после войны, - В.Овчинский, Ю.Жданов

10:11 22.11.2023

Владимир Овчинский Юрий Жданов



Новая война на Ближнем Востоке вновь поставила неразрешимые вопросы для всего человечества в XXI веке:



пропорциональность государственного насилия на войне;



адекватность целей войны;



способность международных структур регулировать военные действия;



и, главное, послевоенное политическое строительство – что, зачем, когда, какими силами и средствами.



1. Война в Газе



В статье в The New York Times "Работает ли военная стратегия Израиля по искоренению ХАМАСа?" (18.11.2023) сказано:



"Израиль добивается прогресса в наземном контроле над сектором Газа, но ему не удалось победить ХАМАС и не освободить большую часть заложников. И международное осуждение жертв среди гражданского населения растет".



"Захват израильскими военными больницы Аль-Шифа, крупнейшего медицинского комплекса в Газе, занимает центральное место в военной стратегии, лежащей в основе наземного вторжения: искоренить ХАМАС и освободить около 240 заложников, захваченных во время внезапного нападения 7 октября.



Эта стратегия реализовывалась в течение последних трех недель, когда более 40 000 израильских солдат окружили город Газа, где, по словам израильских официальных лиц, были сосредоточены командиры ХАМАСа. Затем солдаты атаковали бункеры, одновременно нацеливаясь на обширную сеть туннелей, которая, по словам израильских чиновников, позволяет силам ХАМАСа скрываться и проводить операции. Израильские официальные лица также подсчитали, что столь глубокий удар в сердце города Газа заставит ХАМАС прийти к соглашению об освобождении заложников.



Пока неясно, работает ли израильская стратегия.



Американские военные чиновники заявили, что их израильские коллеги советуют им ожидать еще несколько недель операций по зачистке на севере, прежде чем Израиль подготовит отдельную инициативу на юге Газы, расширяя наступление.



Главный представитель израильских вооруженных сил контр-адмирал Даниэль Хагари заявил 17 ноября, что его войска продолжат наступление "в каждом месте, где находится ХАМАС, и это на юге полосы".



И хотя министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил в видеообращении 13 ноября, что Израиль "ускорил действия против туннелей" и что боевики ХАМАС потеряли контроль на севере и бегут на юг, военные аналитики отметили, что заявления Галланта вызвало много вопросов.



Как будет уничтожен ХАМАС, если его бойцы смешаются с остальным населением, направляясь на юг? Как долго сможет Израиль, потерявший около 1200 человек в результате зверств 7 октября, выдерживать растущее международное давление с требованием прекращения огня на фоне роста числа жертв среди гражданского населения в секторе Газа? Прежде всего, был ли Аль-Шифа достаточно важной военной целью для совершения рейда?



Но официальные лица США заявили, что быстрое решение Израиля начать наземную операцию в анклаве не оставило израильскому командованию достаточного времени для обширного планирования по снижению рисков для гражданского населения и практически гарантировало высокое число погибших среди гражданского населения.



17 ноября израильские военные заявили, что обыск больницы займет время из-за риска встречи с членами ХАМАС и минами-ловушками, и что им придется использовать собак и саперов. По словам трех израильских офицеров, израильские силы продвигаются медленно и в настоящее время контролируют только часть территории больницы. Они также избегали входа в обнаруженную там шахту.



Но военные утверждают, что у них уже есть доказательства наличия по крайней мере части подземного туннельного комплекса под больницей. Видео, которое, по словам израильского чиновника, было снято камерой, которую войска опустили в шахту в пятницу, и которое было просмотрено The New York Times, показывает, что это искусственный туннель, по крайней мере, с одной полосой движения шириной, достаточной для прохода людей. Туннель, судя по всему, имеет длину 50 футов или более, а в конце его есть дверь, которая, по словам чиновника, укреплена, чтобы выдержать взрывчатку. На видео видно, что в двери есть небольшой иллюминатор, который, по словам израильского чиновника, позволяет вести одностороннюю стрельбу с другой стороны двери в туннель.



Нападение на больницу Аль-Шифа "не было результатом стратегии", сказал Гиора Эйланд, генерал-майор в отставке Армии обороны Израиля и бывший глава Совета национальной безопасности Израиля. "Это скорее важный тактический маневр" в попытке Израиля контролировать распространение информации о ХАМАСе, сказал он.



По словам Эйланда, хотя в начале войны командиры ХАМАСа могли находиться под командованием Аль-Шифы, большинство из них эвакуировались на юг. В результате, по его словам, Израилю придется эвакуировать мирное население и атаковать там бригады ХАМАС в ближайшие недели и месяцы. Эйланд предсказал, что ситуация может осложниться тем, что международное сообщество потеряет терпение по отношению к Израилю.



Ягиль Леви, эксперт по израильским вооруженным силам, сказал, что нападение на Аль-Шифу было "демонстрацией силы и мощи, а не частью четкой стратегии". Поступая таким образом, сказал Леви, Израиль мог поставить под угрозу жизни заложников.



"Армия не приняла во внимание будущее и безопасность заложников, входя в Аль-Шифу", - сказал доктор Леви. По его словам, обнаружение двух трупов возле больницы Аль-Шифа стало явным признаком того, что "мы теряем заложников, затягивая обмен пленными".



Генерал Кеннет Ф. Маккензи-младший, бывший глава Центрального командования вооруженных сил США, заявил, что израильские военные достигли некоторых своих целей, таких как подавление ракетных обстрелов Израиля ХАМАС и снижение рисков для собственных войск. В ходе наземной операции погибло более 55 израильских солдат, что свидетельствует о том, что израильская армия осторожно движется по земле, в то время как военные самолеты и артиллерия обстреливают цели.



Но генерал Маккензи заявил, что до сих пор неясно, сколько высокопоставленных лидеров ХАМАСа убили израильские военные. И до сих пор решение Израиля превратить некоторые части Газы в руины и убить более 1000 боевиков ХАМАСа не обеспечило крупную сделку по освобождению примерно 240 заложников, многие из которых находятся в обширной сети туннелей.



В последние недели Пентагон постоянно направлял в Израиль потоки оружия и боеприпасов. Представители Министерства обороны США заявляют, что силы специальных операций США запускают невооруженные наблюдательные дроны MQ-9 над сектором Газа, чтобы помочь в усилиях по возвращению заложников, но не поддерживают военные операции Израиля на местах".



Макс Бут в статье в The Washington Post "Израиль выигрывает наземную войну, но проигрывает битву за общественное мнение" (20.11.2023) пишет:



"Прошло более шести недель с момента варварского нападения ХАМАС на Израиль 7 октября - израильского теракта 11 сентября - и более трех недель с тех пор, как Армия обороны Израиля начала наземную операцию в секторе Газа. Как идет эта война? Это можно резюмировать следующим образом: Израиль выигрывает наземную войну, но проигрывает битву за международное общественное мнение – и не может сформулировать план того, что произойдет после того, как замолчат орудия".



"Наземная операция прошла успешно, с меньшим количеством жертв, чем прогнозировалось", - рассказал автору генерал-майор в отставке Амос Ядлин, бывший директор израильской военной разведки. "Между сухопутными войсками, военно-воздушными силами и разведкой налажено отличное сотрудничество. И они в основном контролируют север Газы - с одной оговоркой: многие из уцелевших боевиков ХАМАСа находятся в своей подземной крепости, которая существует до сих пор".



"Израильским войскам все еще предстоит выяснить, как бороться с сетью туннелей ХАМАСа, где могут удерживаться заложники, и проникнуть в большие районы города Газа, куда ЦАХАЛ еще не проник. Как это произошло с американскими войсками в Ираке и Афганистане, потери израильтян могут возрасти по мере того, как солдаты перейдут от наступательных операций к попыткам контролировать захваченную ими территорию".



"Нет никаких сомнений в том, что ХАМАСу нанесен серьезный удар, но его высшее руководство не было схвачено или убито. Израиль подозревает, что Яхья Синвар, лидер организации в Газе, скрывается в своем родном городе Хан-Юнис, крупнейшем городе на юге Газы.



Израильские войска вообще не вошли в южную часть Газы. Когда они это сделают – а это явно следующий этап операции "Железные мечи", как израильтяне окрестили свою кампанию – им придется иметь дело с населением в около 2 миллионов человек, включая сотни тысяч людей, переселившихся из северных регионов. Газа, чтобы избежать боевых действий там. Вероятность увеличения числа жертв среди гражданского населения высока.



ЦАХАЛ, несомненно, получает ценный оперативный опыт и разведданные в ходе своего наступления, но процесс разрушения контроля ХАМАСа в секторе Газа будет длительным. Ядлин подсчитал, что для демонтажа ХАМАС потребуется еще шесть месяцев.



Большой военный вопрос заключается в том, получит ли ЦАХАЛ столько времени, сколько хочет. Во всех войнах, начиная с вторжения в Ливан в 1982 году, международное возмущение по поводу жертв среди гражданского населения вынуждало Израиль свернуть наступательные операции, прежде чем он одержал явную победу. Во время этой войны также нарастает давление. Другими словами, политические часы тикают быстрее, чем военные.



Первоначально мир был в ужасе от жестокости ХАМАСа, но теперь большая часть мира в ужасе от жестокости израильской реакции. Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАСом, сообщило, что в секторе Газа было убито 12 000 человек , в том числе 4 000 детей, прежде чем оно прекратило публиковать данные из-за сбоя в средствах связи. Даже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что "мы не преуспели" в попытках свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, учитывая использование ХАМАСом гражданских лиц в качестве живого щита.



Израиль начал частично компенсировать ущерб, нанесенный собственной репутации, наконец, под давлением США разрешив поставку гуманитарной помощи и топлива в Газу. Но ущерб уже нанесен: самые ярые критики Израиля обвиняют его в совершении военных преступлений и даже геноцида.



Опрос Reuters-Ipsos, проведенный в США через месяц после событий 7 октября, показал, что число респондентов, считающих, что Соединенным Штатам следует поддержать Израиль, сократилось с 41 процента до 32 процентов с начала конфликта, в то время как 68 процентов согласились, что "Израиль должен объявить о прекращении огня и попытаться договориться".



Кратковременное прекращение огня на срок до пяти дней может быть заключено в рамках соглашения об освобождении некоторых заложников, удерживаемых ХАМАСом, но более длительное прекращение огня – это полный провал для израильтян.



Израиль все еще не оправился от худшего однодневного нападения в своей истории, и около 200 000 израильтян до сих пор не могут вернуться в свои дома на севере и юге из-за продолжающихся боевых действий. Израильтяне знают, что более длительное прекращение огня теперь означает победу ХАМАС".



"Нетаньяху, человек без морального компаса, отчаянно балансирует между требованиями международного сообщества не оккупировать Газу повторно и требованиями своей правой коалиции не наделять полномочиями Палестинскую автономию. Он заявил, что Израиль не будет оккупировать Газу, но планирует взять на себя "общую ответственность за безопасность" на этой территории. Он также заявил, что не передаст Газу Палестинской автономии".



Бут считает, что правительство Нетаньяху упускает бесценную возможность успокоить палестинский гнев и наладить контакты с умеренными арабскими режимами:



"Ему следует подтвердить свою приверженность палестинскому государству и предложить начать переговоры с Палестинской автономией, как об этом говорится в статье, опубликованной президентом Всемирного еврейского конгресса.



В то же время Израилю следует работать со своими международными партнерами над обучением и расширением палестинских сил безопасности, которые в настоящее время сотрудничают с израильскими силами в обеспечении порядка на Западном Берегу, чтобы они могли в конечном итоге взять под свой контроль сектор Газа. И Израилю следует принять жесткие меры против незаконного расширения поселений и насилия со стороны поселенцев на Западном Берегу, что повышает риск того, что Израилю придется вести войну на два фронта".



"Но это императив, к которому правительство Нетаньяху, находящееся в плену у правых поселенцев, остается слепым. Итак, война продолжается, и ей не видно конца и никакой уверенности, кроме еще больших страданий и кровопролития. Израиль побеждает в конфликте, но конечный результат остается таким же туманным, как и шесть недель назад".



Мифы, которые разжигают споры о войне в Газе



Николас Кристоф в статье в The New York Times "В чем мы ошибаемся в Израиле и секторе Газа" (15.11.2023) пишет, что учитывая, что двусторонняя бойня на Ближнем Востоке высвобождает яд, усиливающий ненависть во всем мире, можно обрисовать три мифа, которые разжигают дискуссию:



Первый миф



Он состоит в том, что в конфликте на Ближнем Востоке одна сторона права, а другая - нет (даже если люди расходятся во мнениях относительно того, кто есть кто).



Жизнь не так уж и чиста. Трагедия Ближнего Востока заключается в том, что это столкновение радикалов с радикалами. Это не оправдывает резню и жестокость ХАМАСа или уничтожение Израилем целых кварталов в Газе, но в основе конфликта лежат определенные законные чаяния, которые заслуживают того, чтобы их осуществили.



Израильтяне заслуживают свою страну, созданную беженцами в тени Холокоста, и они построили высокотехнологичную экономику, которая в значительной степени расширяет права, одновременно предоставляя своим палестинским гражданам больше прав, чем большинство арабских стран дают своим гражданам. Израильские суды, свобода СМИ и гражданское общество являются моделями для региона, и существует что-то вроде двойных стандартов: критики набрасываются на израильские злоупотребления, часто игнорируя длительную жестокость против мусульман от Йемена до Сирии, от Западной Сахары до Синьцзяна.



Точно так же палестинцы заслуживают страну, свободу и достоинство - и они не должны подвергаться коллективному наказанию.



Всего за пять недель войны половина одного процента населения Газы была убита. Для сравнения в процентном соотношении: это больше, чем доля американского населения, погибшего за всю Вторую мировую войну - за четыре года.



По данным министерства здравоохранения Газы, подавляющее большинство убитых составляли женщины и дети, а одним из показателей жестокости и неизбирательного характера некоторых авиаударов является то, что было убито более 100 сотрудников Организации Объединенных Наций, что, по словам ООН, является больше, чем в любом конфликте с момента его основания.



К какой бы стороне вы ни склонялись, надо помнить, что другая включает в себя отчаявшихся людей, которые просто надеются, что их дети смогут жить свободно и процветать в своей собственной стране.



Второй миф



Он заключается в том, что палестинцев можно отпугивать на неопределенный срок, подталкивая их Израилем, Соединенными Штатами и другими странами. Это была стратегия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, его способ избежать создания палестинского государства, и какое-то время она работала - как работает скороварка, пока она не взорвалась.



Трудно понять обратное: было бы палестинское государство лучше для безопасности Израиля. Но безгражданство в Палестине, оглядываясь назад, не сделало Израиль безопасным, и риски могут возрасти, если Палестинская администрация рухнет из-за коррупции, неэффективности и отсутствия легитимности.



Кристоф считает, что "в любом случае Израиль имеет право испытывать беспокойство, но лучший способ обеспечить его безопасность – это не откладывать палестинские чаяния, а почтить их, приняв решение о создании двух государств. Это не просто уступка арабам, а прагматическое признание собственных интересов Израиля – и всего мира".



Третий миф



Он встречается с обеих сторон конфликта и звучит примерно так: "жаль, что нам приходится участвовать в этом кровопролитии, но люди на другой стороне понимают только насилие".



ХАМАС, по мнению автора, действительно понимает только насилие, и оно одинаково жестоко обращается как с израильтянами, так и с палестинцами, но "ХАМАС и палестинцы - это не одно и то же, точно так же, как жестокие поселенцы на Западном Берегу не представляют всех израильтян".



Автор за хирургические удары по ХАМАСу, но пока он видит, что "жестокость и отсутствие точности в нападении Израиля достигли цели ХАМАСа по эскалации палестинского вопроса и изменению динамики на Ближнем Востоке".



В этом смысле ХАМАС может одержать победу.



"Спустя несколько недель после начала этой войны не видно доказательств того, что израильские военные существенно сократили ХАМАС, но они убили огромное количество мирных жителей, поставили палестинскую борьбу на первое место в глобальной повестке дня. Израиль побудил людей по всему миру маршировать в защиту Палестины, отвлек внимание от похищенных израильтян и лишил возможности скорой нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией".



Автор заключает:



"Если есть путь к миру – будь то в двух государствах или в одном государстве – он начнется с того, что мы все выйдем за рамки стереотипов. Израильтяне – это не то же самое, что Нетаньяху, а палестинцы – это не то же самое, что ХАМАС".



"Утрачена способность видеть друг в друге людей"



Роджер Коэн в статье в The New York Times "Между израильтянами и палестинцами растет смертельная психологическая пропасть" (20.11.2023) делает вывод:



"В конфликте, отмеченном полным непониманием с обеих сторон, была утрачена способность видеть друг в друге людей".



Израильские силы безопасности наблюдают за молитвой палестинцев в Иерусалиме в октябре. Рядом находится место, священное как для евреев, так и для мусульман, которое на протяжении многих лет было одним из очагов напряженности.

"Через восемь лет после основания государства Израиль Моше Даян, начальник штаба израильской армии, стоял недалеко от границы с сектором Газа, чтобы произнести хвалебную речь 21-летнему офицеру службы безопасности Израиля, убитому палестинскими и египетскими нападавшими.



"Давайте не будем сегодня возлагать вину на его убийц, - сказал он в 1956 году. - Что мы можем сказать против их ужасной ненависти к нам? Вот уже восемь лет они сидят в лагерях беженцев в секторе Газа и наблюдают, как на их глазах мы превратили их землю и деревни, где раньше жили они и их предки, в свой дом".



"Его короткая речь, немного длиннее, чем Геттисбергская речь Линкольна, и являющаяся мощным аргументом для израильтян, возможно, запомнилась не столько пониманием палестинского гнева, сколько решительным выводом Даяна.



"Без стального шлема и пушечной пасти мы не сможем посадить дерево и построить дом", - сказал он.



Сегодня, 67 лет спустя, в то время, когда евреи снова погибли от рук палестинских боевиков, явное упоминание Даяном источников палестинской "ненависти и желания мести" остается актуальным. Многие израильтяне предпочли отвести взгляд от ярости на пороге своего дома".



Моше Даян, начальник штаба израильской армии (в центре) с Ариэлем Шароном (слева) в 1956 году, через восемь лет после основания государства Израиль. Шарон станет премьер-министром много лет спустя.

"Следствием этого является психологическая пропасть, настолько глубокая, что палестинцы как личности невидимы для израильских евреев, и наоборот. Конечно, есть исключения : некоторые израильтяне и палестинцы посвятили себя преодолению этого разрыва. Но в целом мнения обеих сторон расходятся, хороня любое представление об общей человечности".



Арабо-израильская война 1948 года, известная израильтянам как Война за независимость, является Накбой, или катастрофой, для палестинцев. Накба соперничает с Холокостом, поскольку каждая сторона призывает к "геноциду".



Демонизация не знает границ. После нападения ХАМАС в октябре Йоав Галлант, министр обороны Израиля, заговорил о борьбе с "человеческими животными".



Исмаил Хания, глава политического бюро ХАМАС, охарактеризовал Израиль как "неонацистов, поддерживаемых колониальными силами".



Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, в свою очередь назвал ХАМАС "новыми нацистами".



Конечно, пропаганда военного времени, описывающая врагов как чудовищных, не ограничивается Ближним Востоком. Соединенные Штаты изображали японцев недочеловеками во время Второй мировой войны, а японцы представляли американцев уродливыми животными. Нацисты изображали евреев как паразитов, чтобы оправдать массовые убийства.



Но что-то в израильско-палестинском противостоянии – два народа, живущие на стыке мест, святых для иудаизма, ислама и христианства – наполняет конфликт особенно свирепым зарядом, устойчивым к любой попытке укротить его мощь.



Десятилетия, прошедшие после краха соглашений Осло в 1993 году, еще больше обострили психологическую пропасть. Ежедневное взаимодействие между израильтянами и палестинцами на Западном Берегу и в секторе Газа резко сократилось из-за стен и заборов в стремлении к физическому разделению.



Почти забыты признание Организацией освобождения Палестины в 1993 году права Израиля на существование в мире и решимость премьер-министра Ицхака Рабина добиваться этого мира, решение, которое стоило ему жизни в 1995 году от рук крайне правого израильского убийцы, который сказал, что действовал "по велению Бога".



Это были эфемерные проблески общей человечности, вскоре погасшие.



За прошедшие десятилетия ХАМАС и ультранационалистические религиозные израильские правые расширили свое влияние. В настоящее время в конфликте участвуют фундаменталистские религиозные идеологии, отличающиеся друг от друга в критическом отношении, но в равной степени убежденные в том, что вся земля между Средиземным морем и рекой Иордан была передана им Богом.



Бредовая фантазия о том, что врага можно заставить исчезнуть, с тех пор усилилась. "С палестинской стороны идеальным решением стало исчезновение Израиля", - сказал профессор Шани. "Израильская сторона желает, чтобы сектор Газа ушел, даже если для этого придется разбомбить его".



"Ни израильтяне, ни палестинцы, присутствующие примерно в равных количествах на земле, к которой они страстно привязаны, не исчезнут. Но каждый из них все чаще отрицает даже личность другого. Палестинцы Западного Берега редко называют "израильтянами" и почти всегда - "евреями". Израиль отказывается называть свое арабское меньшинство, составляющее более 20 процентов населения, "палестинцами", которыми они и являются.



"Вы имеете дело с двумя травмированными народами", - сказал Гершом Горенберг, историк и писатель. "Травма настоящего связана с травмой нескольких поколений. Люди не могут договориться даже о событиях, не говоря уже о том, что эти события означают".



2. Газа после войны



Эксперт по разведке и безопасности на Ближнем Востоке Бурку Озчелик в статье в The National Interest "План на "послезавтра" в секторе Газа должен быть определен сейчас. Ближний Восток выйдет из войны между Израилем и ХАМАСом, глубоко изменившись" (18.11.2023) пишет:



"Проявив редкое проявление единства, лидеры Ближнего Востока собрались 11 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), чтобы осудить военные бомбардировки Израилем сектора Газа на совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИК). Президент Ирана Эбрагим Раиси отправился в Эр-Рияд, став первым иранским лидером, сделавшим это более чем за десять лет, чтобы заставить монархии Персидского залива разорвать все связи с Израилем и оказать поддержку ХАМАСу.



Итоговое совместное заявление равносильно отрепетированному обвинению в израильских военных бомбардировках и призыву к немедленному прекращению огня в секторе Газа, что далеко от иранских амбиций.



Но это послание соответствовало позиции арабского мира с момента начала конфликта после террористических атак, совершенных ХАМАСом 7 октября, когда соседние государства пытались сбалансировать свой ответ между реакционной риторикой и сдержанностью. Арабские государства, виновные в хроническом недостатке действий по защите палестинского дела, по крайней мере, со времен Первой интифады, сталкиваются с растущим давлением, вынуждающим действовать по мере обострения гуманитарного кризиса в секторе Газа.



Но президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси недвусмысленно заявил, что Египет не откроет свою границу, сославшись на соображения национальной безопасности, если боевики ХАМАС проникнут на Синайский полуостров. В то время как улицы Аммана стали свидетелями беспрецедентных проявлений пропалестинской солидарности, Иордания, опасаясь наплыва палестинских беженцев, мало что может сделать на практике. И вопреки призывам Ирана и лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы к странам-производителям нефти ввести нефтяное эмбарго против Израиля, Саудовская Аравия отказалась.



Декларация саммита в Эр-Рияде – осуждение без какой-либо реальной карательной политики – иллюстрирует желание успокоить разгневанную арабскую общественность, оставляя при этом дверь открытой для будущего (повторного) взаимодействия с Израилем, особенно для государств-участников Авраамского соглашения и других стран Персидского залива, которые воспринимают Иран как угроза. Это также продемонстрировало раскол между Ираном и большей частью арабского мира".



Теракты 7 октября и их последствия нарушили этап нормализации ситуации и сотрудничества в области региональной безопасности на Ближнем Востоке. Между Израилем и государствами Персидского залива, испытывающими общие воздушные, наземные и морские риски со стороны Ирана и его "Оси сопротивления", действующей в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене, возникло более тесное единство в восприятии угроз. За "Соглашениями Авраама" последовало соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном в октябре 2022 года и разрядка напряженности между Саудовской Аравией и Ираном при посредничестве Китая в марте 2023 года. Заинтересованы в нормализации своих отношений с Израилем в отсутствие урегулирования вопроса о палестинской государственности".



Госсекретарь США Энтони Блинкен и другие предположили, что арабские государства могли бы взять на себя прямую роль в управлении послевоенным сектором Газа.



Сценарии управления Газой после войны



Первый: создание многосторонних арабских сил, большая часть военного и административного персонала которых будет получена из Саудовской Аравии.



Либо саудовцы финансируют восстановление домов, дорог и больниц в секторе Газа.



Второй: контроль над сектором Газа передается под временное управление Организации Объединенных Наций, что поддержанно резолюцией Совета Безопасности ООН, до тех пор, пока власть не будет мирно передана Палестинской автономии.



Третий: Турция выдвинула мирное предложение, согласно которому она действует от имени палестинцев посредством "гуманитарного, политического и военного присутствия".



Израильская разведка и служба безопасности активно оценивают, как каждый сценарий может закончиться провалом. Один бывший высокопоставленный руководитель израильской разведки сказал автору, что это просто слишком рано.



Между тем, арабские государства опасаются, что, если они возьмут на себя ответственность за сектор Газа, их могут рассматривать как попустительствующих израильской операции, которая нанесла ущерб сектору Газа и его гражданскому населению. Разрыв между арабскими государствами и обществом, возможно, нигде не столь остро, как в вопросе о Палестине, где пресловутая арабская улица возмущена вторжением Израиля и неспособностью их правительств добиться прекращения огня.



Египет рассматривает "Братьев-мусульман"* и его ответвление "ХАМАС" как террористическую организацию, но рассматривает сектор Газа как ответственность Израиля, а не свою собственную.



Саудовская Аравия выступает против экстремистских идеологий как угрозы ее плану процветания "Видение 2030".



Для многих арабских государств 7 октября стало переломным моментом, который недвусмысленно показывает, что к ХАМАСу нельзя относиться даже поверхностно как к игроку, которому доверяют.



Архитекторы послевоенного политического процесса могут попытаться отсеять (оставшихся) закоренелых идеологов военного командования ХАМАСа из его политического крыла. Но очень маловероятно, что Израиль согласится на "дебаасификацию" ХАМАСа, и это не приемлемый вариант для других заинтересованных сторон".



"Мир потребует решительного и устойчивого участия международного сообщества, вероятно, во главе с Соединенными Штатами и Саудовской Аравией. Чтобы быть устойчивой, любая формула должна будет выдерживать множество напряжений, которые, несомненно, проверят решимость как палестинцев, так и израильтян практиковать мир, как изнутри, так и снаружи. Нормализация необходима для мира на Ближнем Востоке, и хотя Саудовская Аравия на данный момент приостановила этот процесс, ее стремление к более широким гарантиям безопасности со стороны Соединенных Штатов никуда не денется.



Более того, многие арабские государства рассматривают Израиль как ворота для доступа к передовым технологиям, а многостороннее взаимодействие между Израилем и соседними государствами все еще может обеспечить взаимозависимость в области безопасности от возрождающегося Ирана, который увидит, что его прокси-игра окупается, даже если он проиграет ХАМАС в короткий срок".



"Любой послевоенный сценарий должен расширить возможности палестинцев, которые, освободившись от репрессивного порабощения ХАМАСа, который правил Газой без избирательного мандата с 2006 года, смогут, наконец, реализовать свое право определять свою собственную судьбу".



"Ближний Восток выйдет из войны между Израилем и ХАМАСом, глубоко изменившись. Во многом то, как это будет выглядеть, зависит от структуры управления, которая будет управлять Газой "на следующий день" после войны".



Эксперты The Economist в статье "Что произойдет с Газой после войны?" (19.11.2023) делают вывод:



"Никто не хочет брать на себя ответственность за управление и восстановление разрушенного анклава".



"В ходе Манамского диалога, ежегодной встречи по вопросам безопасности в Бахрейне (в 2023 году проходил с 17 по 19 ноября), стало ясно что конкретного плана послевоенной Газы нет.



Разрушенному анклаву потребуется внешняя помощь для обеспечения безопасности, восстановления и основных услуг. Но никто – ни Израиль, ни Америка, ни арабские государства или палестинские лидеры – не хочет брать на себя ответственность за это.



Америка надеется, что арабские государства предоставят войска в послевоенные миротворческие силы, и это предложение также поддерживается некоторыми израильскими официальными лицами. Но эта идея не нашла особой поддержки среди самих арабов. Айман Сафади, министр иностранных дел Иордании, казалось, полностью исключил это на конференции. "Позвольте мне внести ясность", - сказал он. "Никакие арабские войска не будут направляться в Газу. Никто. Нас не будут воспринимать как врагов".



Нежелание понятно. Арабские чиновники не хотят наводить порядок в Израиле и помогать ему контролировать своих собратьев-арабов.



Но они также не хотят, чтобы Израиль снова оккупировал анклав, и признают, по крайней мере, в частных беседах, что Палестинская автономия (ПА) в настоящее время слишком слаба, чтобы восстановить полный контроль над сектором Газа. Если ни один из этих вариантов не является реалистичным или желательным, то неясно, что именно.



В долгосрочной перспективе, "обновленная Палестинская администрация" должна восстановить контроль (она управляла сектором Газа до тех пор, пока ХАМАС не захватил власть в 2007 году).



Однако для того, чтобы это произошло, потребуются два маловероятных события.



Во-первых, Израиль должен предпринять серьезные усилия по достижению решения о создании двух государств: президент Палестины Махмуд Аббас заявляет, что не вернется в Газу без такого решения. Но Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, всю свою карьеру пытался саботировать решение о создании двух государств (и он также не заинтересован в возвращении ПА в Газу).



Во-вторых, это серьезные усилия по достижению "обновленной" ПА, о которой говорил. Аббас, которому 88 лет, был избран в 2005 году на четырехлетний срок. По-прежнему находясь у власти, он находится на своем посту дольше, чем живет большинство жителей Газы. И он, и его помощники, некоторые из которых также являются его возможными преемниками, широко считаются коррумпированными. Никто не может объяснить, как можно омолодить его правительство.



Еще до войны богатые государства Персидского залива устали от "дипломатии чековых книжек". Они, вероятно, не захотят финансировать реконструкцию Газы, которая будет стоить миллиарды долларов. "Они уже несколько раз восстанавливали Газу", - говорит один западный дипломат в регионе. "Если это не является частью серьезного мирного процесса, они не будут платить".



Еще есть сам ХАМАС. Его лидеры и многие его боевики, судя по всему, бежали на юг Газы, в регион, куда Израиль еще не отправил наземные войска. На данный момент у них, похоже, достаточно еды и топлива, чтобы оставаться в паутине туннелей под сектором Газа. Мирные жители страдают в результате израильской осады. Их правители – нет. "Они не испытывают никакого давления", - говорит советник израильского совета национальной безопасности. "Напротив, это помогает ХАМАСу, потому что они используют его для оказания международного давления в пользу прекращения огня".



Мусса Абу Марзук, представитель ХАМАСа, заявил в телевизионном интервью в конце октября, что "ХАМАС не несет ответственности за защиту гражданского населения в секторе Газа. По его словам, туннели под полосой существуют только для защиты ХАМАС. ООН и Израиль должны защищать гражданское население".



Другие лидеры ХАМАСа раскритиковали ООН за то, что она не предоставила достаточно еды и медикаментов.



На протяжении почти двух десятилетий Газа представляла собой проблему без решения. Израиль и Египет были довольны тем, что оставили страну под блокадой после прихода к власти ХАМАСа. Несмотря на его периодические восхваления палестинского единства, Аббас не имел желания возвращаться в Газу, и ХАМАС был рад сохранить контроль над обнищавшим анклавом. Все стремились сохранить статус-кво".



Этот статус-кво был разрушен утром 7 октября. Проблема стала намного масштабнее, а решения надуманными. Оптимисты надеются, что война в Газе даст шанс окончательно урегулировать израильско-палестинский конфликт. Однако более вероятно, считает автор, что все закончится тем, что Газа станет еще одним из несостоявшихся государств Ближнего Востока, разрушенным, но так и не восстановленным.



Двуликий Байден



18 ноября 2023 года с провокационной псевдо миротворческой статьей в The Washington Post выступил президент США Байден.



В ней он сравнил ХАМАС с руководством России, чем еще более усугубил информационный фон войны на Украине. И, одновременно, практически разорвал остававшиеся контакты США и России.



Одновременно он заявил в противовес позиции своих друзей в руководстве Израиля о том, что "палестинский народ заслуживает собственного государства и будущего, свободного от ХАМАСа".



Но к моменту выхода статьи Байдена Израиль уже взорвал здание парламента Газы, чтобы показать, как он относится к таким заявлениям (В.О, Ю.Ж.).



"Нашей целью, - заявил Байден, - не должно быть просто прекращение войны сегодня - она должна состоять в том, чтобы положить конец войне навсегда, разорвать цикл непрекращающегося насилия и построить что-то более сильное в секторе Газа и на всем Ближнем Востоке, чтобы история не повторялась".



"Совершенно очевидно: решение о создании двух государств – единственный способ обеспечить долгосрочную безопасность как израильского, так и палестинского народа. Хотя сейчас может показаться, что будущее никогда не было так далеко, этот кризис сделал его более важным, чем когда-либо".



Последняя фраза и показывает весь цинизм Байдена. Он говорит о будущем палестинском государстве как бы "на потом" (как шутят в Израиле – В.О.,Ю.Ж.).



С этой целью Байден предложил основные принципы выхода из этого кризиса, чтобы "дать миру основу для дальнейшего развития":



"для начала Газа никогда больше не должна использоваться в качестве платформы для терроризма;



не должно быть никакого насильственного перемещения палестинцев из Газы, никакой повторной оккупации, никакой осады или блокады, а также никакого сокращения территории;



и после того, как эта война закончится, голоса палестинского народа и его чаяния должны оказаться в центре посткризисного управления в секторе Газа;



Газа и Западный Берег должны быть воссоединены под единой структурой управления, в конечном итоге под обновленной Палестинской автономией, поскольку мы все работаем над решением, основанным на создании двух государств;



экстремистское насилие против палестинцев на Западном Берегу (со стороны израильских поселенцев – В.О., Ю.Ж.) должно прекратиться и что те, кто совершает насилие, должны быть привлечены к ответственности;



международное сообщество должно выделить ресурсы для поддержки народа Газы сразу после этого кризиса, включая временные меры безопасности, и создать механизм восстановления для устойчивого удовлетворения долгосрочных потребностей Газы".



А дальше Байден говорит, что для исполнения этих "принципов" он "приказал двум американским авианосным группам прибыть в этот регион для усиления сдерживания. "Мы преследуем ХАМАС и тех, кто финансирует и содействует его терроризму, вводя многочисленные санкции для деградации финансовой структуры ХАМАС, отсекая его от внешнего финансирования и блокируя доступ к новым каналам финансирования, в том числе через социальные сети. Мне также было ясно, что Соединенные Штаты сделают все необходимое для защиты американских войск и личного состава, дислоцированных по всему Ближнему Востоку, и мы неоднократно отвечали на удары по нам".



Байден пишет, что он также немедленно отправился в Израиль, чтобы продемонстрировать солидарность с израильским народом и подтвердить миру, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль.



Израиль должен защитить себя. Это его право. "И находясь в Тель-Авиве, я также советовал израильтянам не позволять своей обиде и гневу вводить их в заблуждение и заставлять совершать ошибки, которые мы сами совершили в прошлом".



Комментарий В.О., Ю.Ж.:



При этом Байден не акцентирует внимание на том, что весь град ракет и высокоточных бомб, который обрушился на больницы, школа, жилые дома Газы, оплачен и продолжает оплачиваться именно им – президентом США – "миротворцем" Байденом!!



*запрещенная в РФ террористическая организация



21.11.23

https://centrasia.org/newsA.php?st=1700637060





