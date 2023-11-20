Американцы нанесли воздушные удары по Ираку и пообещали еще

10:19 22.11.2023

Пентагон: "Мы всегда оставляем за собой право отвечать в будущем в любое время и в любом месте"



Американские военные предприняли ряд ответных действий после того, как в понедельник вечером по авиабазе Аль-Асад в Ираке было запущено несколько баллистических ракет ближнего радиуса действия против сил США и проамериканской коалиции.



Как сообщает CNN, боевой вертолет AC-130 отреагировал на атаку, обстреляв транспортное средство и уничтожив пока неизвестные враждебные силы, сообщил CNN во вторник американский чиновник. Позже в тот же день Центральное командование США объявило, что США также нанесли точечные авиаудары по двум объектам, используемым поддерживаемой Ираном группировкой "Катаиб Хезболла" в Ираке.



Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила во вторник, что нападение поддерживаемых Ираном боевиков привело к "нескольким несерьезным ранениям и некоторому незначительному ущербу инфраструктуре". По словам Сингха, это был первый случай применения баллистической ракеты с тех пор, как 17 октября начались нападения на силы США и коалиции.



Два американских чиновника заявили, что американский боевой вертолет AC-130, который способен вести артиллерийский огонь по наземным целям, действовал в целях обороны.



Центральное командование США заявило во вторник вечером, что авиаудары были "прямым ответом на атаки против сил США и коалиции со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном группировок, включая атаку в Ираке 21 ноября, которая включала использование баллистических ракет ближнего радиуса действия".



Представитель министерства обороны отмечает, что эти объекты – оперативный центр и узел командования и контроля близ Аль–Анбара и Джурф аль-Сакра, Ирак, к югу от Багдада - использовались "Катаиб Хезболлах" для "поддержки недавних нападений на базы США и коалиции в Ираке и Сирии".



"Первоначальная оценка ударов указывает на то, что силы США успешно уничтожили намеченные объекты. Кроме того, мы можем подтвердить присутствие персонала "Катаиб Хезболла", - подчеркивает представитель Пентагона. – В настоящее время мы не можем предоставить оценку потерь".



Хотя эти удары являются первыми в Ираке с момента начала нападений на силы США и коалиции, это четвертый удар США по объектам, связанным с Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР), с начала нападений 17 октября, отмечает CNN.



Первый удар был нанесен 26 октября, когда истребитель F-15 и два истребителя F-16 нанесли удары по двум складам оружия и боеприпасов в Абу-Камале, Сирия. Затем, 8 ноября, два истребителя F-15 нанесли авиаудар по складу оружия на востоке Сирии. 12 ноября США нанесли дополнительные авиаудары по учебному центру и конспиративной квартире, связанной с КСИР.



По состоянию на вторник, с 17 октября в Ираке и Сирии было совершено по меньшей мере 66 нападений на силы США и коалиции, в том числе несколько на силы в Аль-Асаде. Ранее в понедельник, перед атакой баллистической ракетой, официальный представитель США заявил, что односторонняя атака беспилотника также была предпринята против сил в Аль-Асаде, которая не привела ни к жертвам, ни к повреждению инфраструктуры.



По состоянию на прошлую неделю, по меньшей мере 56 военнослужащих США получили незначительные ранения в результате нападений с 17 октября - по меньшей мере 25 из них были с черепно-мозговыми травмами - и все с тех пор вернулись к несению службы.



Неясно, использовался ли AC-130 для реагирования на атаки таким образом с 17 октября, хотя американский чиновник заявил, что США неоднократно открывали ответный огонь по враждебным силам.



"У нас были и другие случаи, когда мы принимали ответные меры, когда нам удавалось идентифицировать точку происхождения", - утверждает Сабрина Сингх.



Нападения на силы США и коалиции начались после нападения ХАМАСА на Израиль, и Пентагон утверждает, что США добились успеха в сдерживании любых эскалационных действий, которые могли бы расширить конфликт за пределы Израиля и Газы, несмотря на продолжающиеся нападения на американские войска.



"Работает ли сдерживание? Мы считаем, что да, - сказала Сингх журналистам на прошлой неделе. – Мы не видели, чтобы эта война переросла в более широкий региональный конфликт. Мы... нанесли три различных удара. Последний раз мы ответили в эти выходные. И опять же, мы всегда оставляем за собой право отвечать в будущем в любое время и в любом месте по нашему выбору".



Андрей Яшлавский