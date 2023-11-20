Депутатов УкрРады начали массово обвинять в коррупции: один задержан, у двоих обыски

10:23 22.11.2023

На Украине начали выдвигать подозрения во взятках даже неприкасаемым депутатам партии "Слуга Народа". Об обысках и задержаниях сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росмониторинга).



"Попытка дать взятку в биткоинах"



С утра поступила новость о задержании нардепа от "Слуги народа" Юрия Одарченко, которого подозревают в попытке дать взятку в биткоинах главе Госагентства восстановления. Нардеп хотел получить деньги на восстановление здания Государственного биотехнологического университета, ректором которого он является.



Самое ироничное, что Одарченко - член Комитета антикоррупционной политики. И ему выдали подозрение прямо перед заседанием у дверей Комитета.



После этого НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) провело обыск у нардепа от партии "За будущее" Сергея Лабазюка. Лабазюк - член Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений. Также у него есть завод по производству комбикормов и кормовых добавок.



Интересно, что это не первый обыск в его жизни. В 2016 году обыски проводили на подконтрольных ему предприятиях "Аграрной компании 2004" и ПАО "Хмельницкое ШБУ-56". Тогда Лабазюк не выдержал давления, и при попытке оказать сопротивление раскроил череп сотруднику СБУ. Обыски проводились из-за скандала, связанного с растратой бюджета, выделенного на строительство дорог в Хмельницкой области. Правда, в итоге Лабазюк из того дела вышел "чистеньким".



Сейчас Лабазюку выдвинули подозрение. Как сообщает НАБУ, в августе 2023 года нардеп обратился к топ-чиновнику Министерства восстановления с просьбой предоставить его компании подряды на восстановление инфраструктурных объектов. За это он пообещал выплаты в размере 3-5% от стоимости каждого подряда.



Наконец, обыски проходят у депутата "Слуги народа" Владимира Козака. Он ранее прославился тем, что ему достался солидный бизнес по производству соков и пищевых продуктов от семьи экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса.



Его сестра, Юлия Козак, вышла замуж за среднего сына Кернеса - Даниила. Видимо, произошел такой своеобразный "выкуп" невестки. В Верховной Раде Козак состоит в Комитете по транспорту и инфраструктуре. Почему прошел обыск у Владимира Козака, пока не сообщается.



Как предположил Гончаренко, НАБУ хочет показать свою эффективность в день голосования в Раде по законопроекту об увеличении штата Бюро.



За закон об увеличении штаба НАБУ, кстати, в итоге проголосовали положительно. Согласно ему в течение 3 лет штат Бюро должен пополниться на 300 детективов.



Елизавета Калашникова