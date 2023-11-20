УзбНацгвардию вооружат "более удобными" телескопическими дубинками?

11:38 22.11.2023

Нацгвардия Узбекистана может получить право на использование телескопических и пластиковых дубинок

Национальная гвардия Узбекистана предлагает разрешить сотрудникам применять специальные дубинки наряду с резиновыми. Телескопические дубинки, как пояснили в ведомстве, более удобны для сопротивления нападению с холодным оружием и при "сопровождении" правонарушителей, оказывающих сопротивление.



Национальная гвардия Узбекистана опубликовала для обсуждения законопроект о поправках, предусматривающих разрешение военнослужащим (сотрудникам) Нацгвардии применять специальные дубинки наряду с резиновыми.



В пояснительной записке проекта отмечается, что правоохранительные органы и специальные подразделения в США, Франции, Испании, Великобритании, Германии, Турции, Южной Кореи, России и Беларуси в процессе поддержания общественного порядка, ликвидации общественных беспорядков и задержания правонарушителей наряду с резиновыми дубинками применяют телескопические и пластиковые дубинки.



Кроме того, телескопические дубинки можно носить в сложенном виде во время патрулирования, в том числе на служебных лошадях, а поскольку они изготовлены из металла, удобны для "подчинения и сопровождения" правонарушителей, оказывающих активное сопротивление, а также для сопротивления нападению с холодным оружием, говорится в документе. Их также можно использовать для разбивания стекол транспортных средств.



Эта поправка предлагается для обеспечения подразделений Национальной гвардии современными видами специальных средств, а также создания благоприятных условий для службы личного состава и достижения эффективности в обеспечении общественного порядка.



В законодательстве также планируется отразить порядок, согласно которому сотрудник Нацгвардии при обращении к гражданину должен представиться. Сейчас это требование действует только для сотрудников органов внутренних дел.



Поправки также предусматривают систематизацию основных задач Нацгвардии, которые отражаются в 9 пунктах вместо 12, а 7 задач объединяются в 3.



Из задач планируется исключить сертификацию технических средств информатизации и средств технической защиты информации, составляющей государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, а также аттестацию объектов информатизации на соответствие требованиям информационной безопасности в органах Нацгвардии.



Обсуждение проекта продлится до 5 декабря.