"Даже не допрашивалась". Почему КазФемида не привлекает Алию Назарбаеву?

11:41 22.11.2023

"Ее имя не называли": почему Алию Назарбаеву не привлекли по делу "Оператора РОП", ответили в Антикоре



На брифинге Антикора сегодня ответили, почему Алию Назарбаеву не привлекли по делу об "Операторе РОП", хотя в суде на нее указывали как на конечного бенефициара, передает корреспондент NUR.KZ. "В ходе проведения расследования никто из участников процесса не называл причастность данного лица к "Оператору РОП", в связи с чем расследование проводилось в отношении лиц, которые были в тот момент подозреваемыми.



Во время судебного процесса – возможно (называлось имя – прим. ред.). Еще раз – при проведении расследования иные фамилии не назывались. Точку в любом уголовном процессе ставит суд – суд в данном деле точку поставил. Комментировать приговор суда мы не уполномочены", – заявил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов. Напомним, что второй суд по делу об "Операторе РОП" недавно закончился в Астане. Это был отдельный процесс с участием экс-учредителя компании Шнар Муктаровой, которую с помощью Интерпола экстрадировали из Дубая – ее приговорили к 7 годам условно. Другим виновным по делу "Оператора РОП" приговор вынесли этим летом – были осуждены руководитель компании и бывший вице-министр экологии.



Дело "Оператора РОП" Напомним, в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что компания ТОО "Оператор РОП" вызывает много вопросов. Он поручил прекратить ее деятельность. Отмечалось, что основными направлениями деятельности ТОО "Оператор РОП" были организация сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов товаров (продукции), подпадающих под действие РОП. 19 января работа "Оператора РОП" по утильсбору в Казахстане была прекращена, а исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей было передано государственной организации – АО "Жасыл даму".



В том же месяце были задержаны бывший замминистра экологии Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев – их задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Вскоре началось расследование в отношении экс-гендиректора "Оператора РОП" – правоохранители сообщили о возможных хищениях денег путем завышения утильсбора. 1 апреля прошлого года стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП". В Антикоре тогда заявили, что должностные лица Минэкологии и "Оператора РОП" хотели похитить 180 млрд тенге. Прошлым летом стало известно, что экс-учредителя ТОО "Оператор РОП" объявили в розыск, ее подозревают в присвоении 920 млн тенге. 6 апреля 2023 года в суде проходили предварительные слушания по делу "Оператора РОП" – адвокат одной из подозреваемых попросила возобновить следствие и допросить учредителя ТОО Алию Назарбаеву. Позже депутат мажилиса, ссылаясь на показания в суде свидетелей по делу "Оператора РОП", публично заявил, что конечным бенефициаром денег, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева. Замгенпрокурора Асет Чиндалиев заявил, что решение в отношении Алии Назарбаевой по данному делу может принять Антикор, МВД или Служба экономических расследований. Через некоторое время в Генпрокуратуре заявили, что Алия Назарбаева по делу "Оператора РОП" не допрашивалась.



Автор: Мими БутенкоАлександра Гольм