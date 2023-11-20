 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 22.11.2023
11:41  "Даже не допрашивалась". Почему КазФемида не привлекает Алию Назарбаеву?
11:38  УзбНацгвардию вооружат "более удобными" телескопическими дубинками?
10:23  Депутатов УкрРады начали массово обвинять в коррупции: один задержан, у двоих обыски
10:19  Американцы нанесли воздушные удары по Ираку и пообещали еще
10:11  Война в Газе и Газа после войны, - В.Овчинский, Ю.Жданов
09:36  Сетевые принципы империй, - Андрей Школьников
09:12  ХАМАС и Израиль договорились о четырехдневном перемирии и освобождении заложников

01:23  Бедные люди: как малоимущие влияют на политику страны, - Адил Урманов
01:21  Bloomberg: в новой холодной войне с Китаем США уготована роль СССР
01:18  Устранение Зеленского стало вопросом времени, - Die Weltwoche
01:08  Военные кадры Казахстана, - Данияр Ашимбаев
00:46  Арабский мир косвенно вовлечен в операцию против ХАМАС, - И.Субботин
00:43  Рахмон доволен визитом в Москву. Гастер-мигрантов обещают принимать как родных, - Виктория Панфилова
00:19  Банда таджиков терроризировала Тульскую область, - МК
00:11  Что происходит на казахстанском фармацевтическом рынке? - Е.Косенко
00:05  Государственный язык в Кырвузах: ошибка 404, - Айгюль Калчакеева
Вторник, 21.11.2023
20:41  Чонберди Толонов прошел в КырПарламент депутатом, вместо выбывшего
20:37  Десять лет ада на Украине: Майдана можно было избежать, - М.Ростовский
20:33  "Киев не вставал": как Янукович сдался Майдану, хотя мог изменить события, - М.Перевозкина
20:20  КырПропаганда пытается обелить имидж главаря ОПС ГКНБ Ташиева. Просто песня!
18:45  Путин навесил Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. (Какого отечества, России?)
18:40  Бывшего замминистра труда и соцзащиты Казахстана Нуржана Альтаева осудили на 10 лет за взятки в особо крупном размере
13:32  Байден и Си: в чем смысл встречи и где результат?
13:30  Украина и Польша начали разорять друг друга
13:28  ЦентрАзии предлагают 10 шагов для устранения проблем с дефицитом воды
13:26  В Ташкенте директор школы ударила ученика, который подрался с одноклассником
13:22  Украинские русофобы уничтожают друг друга, - Н.Стороженко
13:20  Макгрегор: Зеленский может получить ледорубом по голове
09:26  Киргизия и Япония подписали ряд соглашений о сотрудничестве
09:24  ОАЭ ставят рекорды: Абу-Даби открывает одну из крупнейших солнечных электростанций
08:21  Всадник по имени Смерть, - Иван Охлобыстин
08:18  Глобальные техно-монстры: капитализма нет, рынка тоже больше нет, - "Завтра"
07:47  Вышедший из Одессы "камерунский" зерновоз "Паллада" разломился пополам у берегов Турции
07:44  В США тихо сдох предатель Беленко (Шмидт), угнавший в 1976 из СССР на Запад секретный МиГ-25
07:39  В Сербии найдены объекты неизвестной ранее цивилизации 1600-1450 гг. до н.э. Протославяне?
07:30  Киргизия экономит на бюрократах: в правительстве сократили целых 14 должностей
07:25  Сотрудничество Казахстана и Турции: ожидания не соответствуют реальности, - И.Свистунова
07:20  В Узбекистане создан реестр лиц, которым запрещено работать с детьми
07:16  Азербайджан стал дерзить даже Соединенным Штатам, - Евгений Крутиков
07:07  В Гавайском заливе утонул самолет-разведчик ВВС США "Посейдон"
06:28  Казфутболисты не смогли одолеть словенцев в финальном матче квалификационного раунда Евро-2024
05:28  Казус Чингисхана. Выбор между милосердием и справедливостью, - Д.Тараторин
05:21  Руины, за которые стоял Майдан. К 10-летию "революции гидности", - Д.Давыдов
05:15  Запад находится в состоянии упадка, - "Шпигель"
00:23  Уроки истории. О манапстве, - Зайнидин Курманов
00:08  Какого мира хотят Армения и Азербайджан, - Артур Аваков
00:03  Иран: Революция как конфликт поколений. На что способна персидская молодежь? - Михаил Магид
00:00  Депутат французского Сената Жоэль Геррио пытался опоить и изнасиловать коллегу - депутатку Сандрин Жоссо
Понедельник, 20.11.2023
20:18  Палату адвокатов Узбекистана возглавил Шухрат Садиков
20:13  Захар Прилепин: В руководстве росТВ засели предатели
18:13  Уволены сразу 4 вице-министра экономики и коммерции Киргизии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
"Даже не допрашивалась". Почему КазФемида не привлекает Алию Назарбаеву?
11:41 22.11.2023

"Ее имя не называли": почему Алию Назарбаеву не привлекли по делу "Оператора РОП", ответили в Антикоре

На брифинге Антикора сегодня ответили, почему Алию Назарбаеву не привлекли по делу об "Операторе РОП", хотя в суде на нее указывали как на конечного бенефициара, передает корреспондент NUR.KZ. "В ходе проведения расследования никто из участников процесса не называл причастность данного лица к "Оператору РОП", в связи с чем расследование проводилось в отношении лиц, которые были в тот момент подозреваемыми.

Во время судебного процесса – возможно (называлось имя – прим. ред.). Еще раз – при проведении расследования иные фамилии не назывались. Точку в любом уголовном процессе ставит суд – суд в данном деле точку поставил. Комментировать приговор суда мы не уполномочены", – заявил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов. Напомним, что второй суд по делу об "Операторе РОП" недавно закончился в Астане. Это был отдельный процесс с участием экс-учредителя компании Шнар Муктаровой, которую с помощью Интерпола экстрадировали из Дубая – ее приговорили к 7 годам условно. Другим виновным по делу "Оператора РОП" приговор вынесли этим летом – были осуждены руководитель компании и бывший вице-министр экологии.

Дело "Оператора РОП" Напомним, в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что компания ТОО "Оператор РОП" вызывает много вопросов. Он поручил прекратить ее деятельность. Отмечалось, что основными направлениями деятельности ТОО "Оператор РОП" были организация сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов товаров (продукции), подпадающих под действие РОП. 19 января работа "Оператора РОП" по утильсбору в Казахстане была прекращена, а исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей было передано государственной организации – АО "Жасыл даму".

В том же месяце были задержаны бывший замминистра экологии Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев – их задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Вскоре началось расследование в отношении экс-гендиректора "Оператора РОП" – правоохранители сообщили о возможных хищениях денег путем завышения утильсбора. 1 апреля прошлого года стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП". В Антикоре тогда заявили, что должностные лица Минэкологии и "Оператора РОП" хотели похитить 180 млрд тенге. Прошлым летом стало известно, что экс-учредителя ТОО "Оператор РОП" объявили в розыск, ее подозревают в присвоении 920 млн тенге. 6 апреля 2023 года в суде проходили предварительные слушания по делу "Оператора РОП" – адвокат одной из подозреваемых попросила возобновить следствие и допросить учредителя ТОО Алию Назарбаеву. Позже депутат мажилиса, ссылаясь на показания в суде свидетелей по делу "Оператора РОП", публично заявил, что конечным бенефициаром денег, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева. Замгенпрокурора Асет Чиндалиев заявил, что решение в отношении Алии Назарбаевой по данному делу может принять Антикор, МВД или Служба экономических расследований. Через некоторое время в Генпрокуратуре заявили, что Алия Назарбаева по делу "Оператора РОП" не допрашивалась.

Автор: Мими БутенкоАлександра Гольм

Источник - nur.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700642460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сборник материалов об устойчивом развитии Казахстана подготовили члены Клуба молодых экспертов при Сенате
- Алихан Смаилов провел встречу с главой миссии МВФ в Казахстане
- Вдвое сократить сроки оформления и прохождения ж/д грузов поручил Премьер-Министр РК
- Казахстанцы смогут заключать сделки купли-продажи недвижимости в онлайн-формате
- Военные кадры
- Объединиться против беззакония и бескультурья призвал Генпрокурор на заседании Координационного совета
- Сервисная модель, упрощенный контроль и цифровизация - каким будет новый Налоговый кодекс?
- Что происходит на казахстанском фармацевтическом рынке?
- Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальным визитом в Венгрию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  