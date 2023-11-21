Актриса и режиссер Полина Меньших погибла в результате украинского обстрела ДНР

14:18 22.11.2023

В результате украинского обстрела населенного пункта Кумачово в ДНР погибла актриса и режиссер Полина Меньших



Tекст: Антон Антонов



Вооруженные силы Украины в воскресенье обстреляли населенный пункт Кумачово в ДНР, в результате обстрела погибла актриса и театральный режиссер Полина Меньших, сообщили в оперативных службах.



