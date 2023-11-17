Абажур из головы: финские солдаты отличались запредельной жестокостью (история)

14:21 22.11.2023 Абажур из головы: финские солдаты отличались запредельной жестокостью

В концлагерях погиб каждый третий красноармеец, взятый в плен



Финляндия продолжает усердствовать, "отменяя Россию". Теперь вот решила наглухо закрыть границу. Увы, русофобия у финнов в крови, и тому есть неоспоримые чудовищные исторические подтверждения.



Обвиняя Россию во всех смертных грехах, финны, конечно же, были бы рады забыть про свои "подвиги" проявления бесчеловечности. Что ж, полезно будет им напомнить.



Нынешнее руководство Суоми, похоже, стремится сделать "страну тысячи озер" одним из мировых лидеров в области введения жестких антироссийских мер. А оправданием тому звучат "мантры" про такую-сякую Россию, которая якобы издавна угрожала благополучию и мирной жизни финнов.



Обвиняя во всех смертных грехах россиян, наши северные соседи не хотят вспоминать, что на самом деле "такими-сякими" неоднократно были именно финские парни – военные, активисты националистических объединений. Но, как известно, "слова из песни не выкинешь".



"Коллекция" ужасов по-фински велика, так что здесь мы вспомним лишь о некоторых страшных событиях прошлого.



"Пик" активности на фронтах финской русофобии относится к концу 1930-х – первой половине 1940-х гг., но началось все гораздо раньше.



- После того как благодаря новому большевистскому правительству России Финляндия в начале 1918 года получила независимость, межнациональных, межконфессиональных противоречий между нашими странами не существовало, – пояснил эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов. - Однако выступления революционной Красной гвардии на финских землях были подавлены тамошними новыми властями едва ли не наиболее жестоко по сравнению со всеми другими территориями бывшей Российской империи.



В дальнейшем белофинны стали одним из самых ярых противников "большого соседа". Благодаря радикально настроенной части общества в стране Суоми активно развивалась русофобия. Значительные "заслуги" по ее насаждению принадлежат группе политиков и военных, в первую очередь бывшему царскому генералу, ставшему теперь кумиром финской нации Карлу Маннергейму.



Окончательно развязали руки этим воякам открывшиеся в 1939-м, а затем в 1941-м боевые действия во время Советским Союзом и страной Суоми.



Еще до начала войны против СССР финские власти утвердили концепцию создания Великой Финляндии. В нее предполагалось включить значительную часть советских земель – Карелию, Кольский полуостров. Причем в расширенном финском государстве должны были жить помимо представителей титульной нации лишь их "младшие братья" - карелы, ингерманландцы, вепсы.



Русские же (их презрительно называли "рюсся"), согласно господствовавшей тогда в стране Суоми доктрине, являются для этих территорий пришлым народом, которому там не место.



Финское руководство решило действовать по этническому принципу: "пришельцев" согнать в концлагеря, а после окончательной победы над СССР отправить их прочь – в "славянские" регионы, захваченные Германией.



В самом начале Великой Отечественной, 8 июля 1941 года, финский верховный главнокомандующий Маннергейм подписал секретный приказ №132, где, в частности, было предписано его подчиненным "взяв в плен советских военнослужащих, сразу же отделять командный состав от рядовых, а также карел от русских... Русское население задерживать и отправлять в концлагеря".



В итоге "доблестные" финские солдаты и офицеры, получившие сверху подобную инструкцию, запредельно жестоко относились к взятым в плен красноармейцам.



Кроме того они устроили в захваченных районах Советской Карелии такой ад для мирного населения, что даже превзошли гитлеровских заплечных дел мастеров.



По мнению доктора исторических наук Сергея Веригина, здесь можно говорить о самом настоящем геноциде, но весьма специфическом - осуществленным без применения оружия или каких-то специальных технических средств.



Мирных жителей – в основном это были женщины, старики, дети - загнали в концлагеря. Условия обитания там были ужасные. Заключенных использовали на тяжелых работах, а пищей снабжали очень скудно. Ослабленных людей косили болезни, эпидемии… Итогом стал страшный рекорд. В 1942 году в финских концлагерях уровень смертности оказался выше, чем в концлагерях немецких: 13,75% против 10%.



В 1941-1944 гг. в ходе разгоревшейся войны финны смогли занять две трети Советской Карелии. На оккупированной ими территории осталось около 86 тысяч мирных жителей. Из этого количества около 36 тысяч являлись представителями родственных народов – карелы, вепсы… А остальные 50 тысяч – русскоязычное население. По данным Государственной чрезвычайной комиссии, которая работала в 1944-1945 гг., в созданных финнами концлагерях за годы войны погибли около 8000 мирных жителей, в том числе 2000 детей.



Вот несколько примеров, показывающих методы, практиковавшиеся поборниками идеи Великой Финляндии.



"Маннергеймовцы создали в захваченных районах несколько концентрационных лагерей, в которых томятся советские люди. Один из таких лагерей находится в Петрозаводске...



В последнее время здесь изобрели новую чудовищную пытку: избив заключенного до потери сознания, полицейские раздевают его, закутывают израненное тело в простыню, пропитанную солью, и в таком положении оставляют на несколько часов, а иногда и суток" ("Красная Звезда" 28 ноября 1943 г.).



"Особенной жестокостью отличался режим в Олонецком лагере №8 и в Кутижмском лагере. Изнуренных постоянным голодом людей заставляли работать по 12-14 час. в сутки. Тех, кто не в силах был двигаться, притаскивали к месту работы, а по окончании рабочего дня опять тащили в лагерь. Избиения были обычным явлением…



За малейшие отступления от установленного порядка, за выход за ограду без конвоя грозил расстрел. В среднем ежедневно умирало 2-3 человека…



Врач Кутижмского лагеря Бейно Колыхмайнен превратил больницу в застенок, которого пленные боялись больше, чем карцера. Больные предпочитали скрывать свою болезнь, чтобы не попасть в лапы этого зверя. Он обычно выстраивал больных в шеренгу и бил их палкой, приговаривая: работай, работай.



Больных, у которых появлялись от истощения отечности, он нередко отравлял, подмешивая в лекарство яд" (Из Доклада о злодеяниях белофиннов на временно оккупированной территории СССР, направленного начальнику ГлавПУ РККА А.С. Щербакову его заместителем И.В. Шикиным 28 июля 1944 г.).



"В карцер заключают даже детей в возрасте 7-8 лет за то, что они просят в городе хлеба или картошки… Бежавший из концлагеря Егоров Егор Петрович рассказал: "В лагере введена палочная дисциплина. За малейшее нарушение лагерников избивают резиновыми плетками. В начале апреля мальчика 8 лет избили за то, что он пытался пройти незаметно в город и там просить у солдат хлеба или каши. После избиения его заключили в карцер. За "нарушения" в концлагере №2 избито около 80% лагерников…" (Из материалов комиссии по расследованию злодеяний белофиннов на временно оккупированной территории СССР).



"Комендант лагеря сажал детей 10-12 лет в круг, привязывал к палке змею, и этой змеей тыкал им в лицо. Если ребенок хоть немного шелохнется, то за это он ему этой змеей тыкал десять раз" (Из сведений о созданном финнами в поселке Ильинское концентрационном лагере №8).



Зачастую финские солдаты походя третировали мирное население, даже не утруждая себя заботами о предусмотренном официальным распоряжением водворении его в лагеря. Особенно страшно читать об издевательствах над русскими женщинами.



"16 марта 1943 г. банда финнов зверски замучила работницу Вдовицыну Августину Павловну. Нанесли ей сквозные ножевые раны в левую грудь и грудную клетку. Голова была прострелена автоматной очередью. Нанесены еще четыре пулевые раны в другие части тела. Финские изверги дошли до такого изуверства, что произвели выстрел в половой орган. Поиздевавшись над советской девушкой, финны бросили ее труп у машины и скрылись" (Из акта, составленного 19 марта 1943 г.).



"Разведывательно-диверсионный отряд, участником которого я являюсь, поджег деревню Койкари. Женщины бежали нам навстречу и просили их не расстреливать. Мы изнасиловали некоторых из этих женщин и расстреляли всех. Никого не оставили. У меня в памяти осталась красивая девочка, которую мы с товарищами изнасиловали, а после расстреляли" (Из протокола допроса солдата 101-го финского пехотного полка Аариэ Энсио Мойланена).



Велико было количество жертв из числа попавших в плен красноармейцев. Только в концлагерях на карельской территории погибло не менее 7000 советских воинов, а ведь еще существовали лагеря, расположенные на территории самой Финляндии.



Кроме того, сотни наших солдат финны даже не пытались отправить в лагеря и расправлялись с захваченными прямо на месте.



О таких случаях рассказывают сохранившиеся документы.



"Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что в бою 13 ноября 1941 года был тяжело ранен красноармеец Сатаев. Эвакуировать его в тыл не успели. Озверевшие финские фашисты изуродовали тяжелораненого красноармейца. При личном осмотре трупа Сатаева мы обнаружили, что у него были выколоты глаза, отрезаны губы, вырван язык, грудь изрезана ножами" (Из акта, составленного 20 ноября 1941 г.).



"Один взвод глубокой разведки бронедивизии Лагуса поймал весной 1943 г. где-то в Карелии красноармейца. Финские разведчики скальпировали красноармейца, повесили скальп на сук, а затем убили пленного" (Фрагмент показаний пленного капрала 15-й финской пехотной дивизии Кауко Хаикисуо 6 июля 1944 г.).



"25 ноября 1941 года на 48-м километре на Кестеньгском направлении при отступлении противника нами был обнаружен труп красноармейца, облитый какой-то жидкостью, разъевшей всю кожу и одежду красноармейца. Лицо бойца превращено в сплошную массу" (Из акта, составленного 29 ноября 1941 г.).



"Командир 3-го взвода егерской роты лейтенант Тиитинен, отрезав голову красноармейцу, принес ее с собой в деревню Йоухивара. Передав отрезанную им голову повару, лейтенант приказал отварить ее с тем, чтобы он, Тиитинен, мог из черепа сделать абажур для лампы себе в комнату" (Из протокола допроса финского перебежчика – солдата егерской роты 1-й пехотной дивизии, 1944 г.).



Порой "доблестные" финские воины устраивали жуткие фотосессии, увековечивая свои зверства. Сохранились, например кадры, на которых солдаты и офицеры позируют на фоне замерзших трупов красноармейцев. А несколько их офицеров решили поразить воображение зрителей "эксклюзивом": сфотографировались с куском кожи, содранным с "рюсся".



На основании собранных им данных историк Антти Куяла из Хельсинкского университета пришел к выводу, что в общей сложности за годы войны через финский плен прошло 67 000 советских солдат и офицеров. И из этого количества погибло 22 000. То есть каждый третий узник концлагеря не дожил до освобождения.



Финские зверства: советских пленных и мирных граждан уничтожали дикими способами

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Александр Добровольский Источник - МК

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