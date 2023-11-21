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УзбНравы. Замхокима Багдадского района ударил директора колледжа за невыполнение плана по подписке на газеты
14:31 22.11.2023

Замхокима Багдадского района ударил директора колледжа за невыполнение плана по подписке на газеты
Заместитель хокима Багдадского района Ферганской области ударил директора педагогического колледжа за невыполнение плана по подписке на газеты и журналы. Пострадавший госпитализирован с сотрясением мозга и повреждением челюсти. Прокуратура начала проверку.

Заместитель хокима Багдадского района Ферганской области Кахрамон Миртазакулов ударил директора педагогического колледжа за невыполнение плана по подписке на газеты и журналы, сообщил Kun.uz. Информацию о пострадавшем директоре "Газете.uz" подтвердили в пресс-службе районной администрации, не указав причины конфликта.

Замхокима провел совещание по вопросу подписки 14 ноября в здании районной администрации. В беседе с Kun.uz директор педагогического колледжа Шухрат Косимов сообщил, что до сих пор практически все представители социальной сферы, особенно работники школ, колледжей и лицеев, постоянно привлекались к обязательной подписке местными хокимиятами.

"Раньше мы платили подписку на 3 месяца в году по 5−5,5 млн сумов. Но в этот раз она была значительно выше, дали план в 24 млн сумов", - заявил он.

Суммы плана подписки на газеты и журналы, установленные хокимиятом Багдадского района / Фото: Kun.uz.Суммы плана подписки на газеты и журналы, установленные хокимиятом Багдадского района / Фото: Kun.uz.

По его словам, ему поручили собрать указанную сумму, разделив ее на количество газет и журналов.

"Это было сказано устно - никакого официального документа не было. Этот список был выдан всем нам, теперь мы пытаемся его поделить. На собрании были подняты эти вопросы, я был 3−4 в очереди. Примерно в 8:25 меня спросили, почему я не выполняю план. Я сказал, что собрал на 5,5 млн сумов, но до 24 млн сумов не дотянул. Я сказал, что не могу заставить учителей сделать это", - рассказал пострадавший.

Шухрат Косимов добавил, что заместитель хокима поручил заставить учителей заплатить за подписку, так как они все получают премию.

"Я ответил, что не имею на это права. Пытался объяснить, что деньги у меня будут в апреле, тогда и остальное отдам. Потом он снял костюм, подошел ко мне и сказал: „Вы не выполняете поручения". Я успел только спросить, как именно я не выполнил, но тут же получил удар в правую часть лица, в челюсть. Я упал и потерял сознание. Оказалось, что меня перенесли в комнату секретарши. Я чувствовал головокружение и тошноту. Посидев 4−5 минут, я спустился к хокиму. Я рассказал, что произошло, но он был безразличен", - заявил директор колледжа.

По данным издания, в тот день после удара состояние Косимова ухудшилось, у него поднялось давление, он почувствовал себя плохо. Когда вызвали скорую помощь, ему поставили диагноз гипертония и госпитализировали.

В настоящее время директор колледжа находится на лечении в больнице, у него зафиксировано сотрясение мозга и повреждение челюсти справа.

Сотрудники, присутствовавшие на заседании, на условиях анонимности подтвердили, что заместитель хокима ударил директора колледжа.

В Генпрокуратуре "Газете.uz" сообщили, что для установления тяжести травмы назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас прокуратура района проводит доследственную проверку.

В декабре 2020 года Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) назвало "нецелесообразной" продолжающуюся практику принудительной подписки на периодические издания. В заявлении агентства говорилось, что подписка на газеты и журналы должна быть добровольной и осуществляться путем агитации среди населения, повышения качества, привлекательности и читабельности изданий, а также ускорения их интернет-интеграции.

Источник - Газета.uz
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