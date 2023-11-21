В Казахстане со следующего года будет изменен процесс назначения пенсий

15:43 22.11.2023

В Казахстане со следующего года будет изменен процесс назначения пенсий

В Казахстане пенсии будут назначать совершенно в новом формате. Изменение вносится уже со следующего года. Об этом более подробно рассказал министр цифрового развития Багдат Мусин.



- В следующем году будет изменен процесс назначения пенсий, который будет проводиться в совершенно новом формате, - сказал на заседании Правительства Багдат Мусин.



Министр цифрового развития объяснил, что шаги сокращаются и вместе с тем, сокращается количество документов. Единственный документ, по которому все еще работают в бумажном виде – архивная справка и старая трудовая книжка.



- Чтобы решить этот вопрос, мы внесли два предложения. Соответствующие Министерства будут решения принимать как войти: или последний отдел кадров будет ответственен за внесение всей информации в базу данных, или чтобы мы знали, где он раньше работал, потому что это все влияет на исчисление пенсионной выплаты. Второе предложение - чтобы наши архивные системы были интегрированы. То есть, чтобы, когда заявитель указывал, что он работал в трессе Экибастуза в 1989 году, чтобы в архив ушла эта информация. Люди проверят эту информацию и обратно придут к нам. То есть, мы хотим, чтобы человек не приносил лишних документов, и чтобы это не занимало много времени, чтобы доказать, что ты когда -то, где -то работал, - прокомментировал Багдат Мусин.



Помимо этого, Министерством цифрового развития разрабатываются проекты по упразднению 12 различных видов справок, требуемых при трудоустройстве, подключению к интернету, сдаче деклараций, постановке в очередь в детский сад.



21.11.2023