Современная Германия: наглая коррупция и скрытый нацизм, - Д.Адамов

16:58 22.11.2023 22.11.2023 | АРТУР ПРИЙМАК



Интервью с германским правозащитником русского происхождения



Представление о Евросоюзе как о свободной от коррупции зоне легко рушится на примере лидирующей в ЕС Германии. Коррупция во власти процветала в Германии при Веймарской республике, еще больше развилась в правление Адольфа Гитлера, нашла себе благодатную почву в послевоенной ФРГ, является обычной нормой жизни в наши дни. Один из множества коррупционеров в правящей коалиции – политик от СДПГ Штефан Поль, он же владелец компании по производству солнечной энергии Pohl Solar Gmbh. Вопиющие нарушения этим господином трудового законодательства в своей фирме, противоречащие германским законам тайные деловые контакты Поля с киевским режимом, многое другое хорошо известно немцам благодаря публикациям в германских СМИ. Но если другом Поля является канцлер Германии Олаф Шольц, то ему сходит с рук абсолютно все.



О социально-политических реалиях нынешней ФРГ рассказывает бывший сотрудник фирмы Штефана Поля Дмитрий Адамов, по совместительству достаточно известный в Германии защитник прав русскоязычного населения этой страны. Адамов судится с Полем по факту своего незаконного увольнения из фирмы Поля. Адамова в этом поддерживает в том числе общественный деятель София Васильевская – бывшая гражданка Германии, недавно эмигрировавшая в Россию по причине того, что она с полным на то основанием называет скрытым государственным нацизмом официального Берлина.



Дмитрий, как у Вас дела с работой после того давления, которое устроил на вас производитель солнечных батарей Штефан Поль? Поль еще и политик, способный перекрыть в Германии кислород кому угодно…



Я сейчас работаю в другом месте. Я профессиональный электрик с многолетним стажем, а в Германии большая нехватка рук по рабочим специальностям. Проблемы со Штефаном Полем у меня были по финансовой составляющей. В середине апреля этого года я написал заявление об увольнении. Меня не устроило то, как Поль относится к своим сотрудникам, неадекватно низкая зарплата, с которой у меня, как и многих других жителей Германии, связано абсолютно все. Германия – страна полностью закредитованных людей. Если ты берешь что-то в кредит, в срок не рассчитываешься, ты уже обязан платить с накрутками диких штрафных процентов. Из-за вовремя не выплаченной зарплаты мне грозило социальное дно. Я знал, что прав, поэтому подал иск на Штефана Поля в суд по трудовым спорам, Arbeitsgericht. В частности, я требовал, чтобы суд привлек Поля к ответственности за нарушение такой статьи трудовых законов Германии как защита работника от незаконного увольнения. Содеянное Полем в отношении меня – нарушение этой статьи в чистом виде. По суду в конце мая мне худо-бедно выплатили незначительную часть моей апрельской зарплаты у Поля, но не привлекли Поля к ответственности за то, что он в отношении меня преступил трудовые законы, Arbeitsgesetze. Примерно в начале сентября было последнее заседание суда по моему вопросу. По повестке Штефан Поль на суд не явился. Вердиктом судьи было достижение мирового соглашения между фирмой Поля и мною. Заседание Arbeitsgericht превратилось в театр. На мировое соглашение со мною фирма Поля формально пошла, а по факту этого соглашения нет.



Штефан Поль и Олаф Шольц



Поль прекрасно знает законы ФРГ, по которым уволенный по отрицательным мотивам человек в течение долгого времени не имеет права на получение пособия по безработице. Поэтому Поль увольняет по отрицательным мотивам людей, которые по своей воле больше не захотели пахать на Поля, который открыто нарушает законы Германии и никакого наказания за это не несет. Это наглядный пример типичной для ФРГ коррупции во власти. Штефан Поль – крупный политик от Социал-демократической партии Германии, СДПГ. Поль обладает большими связями в МИД Германии, который сейчас возглавляет Анналена Бербок. По линии Бербок Поль набирает себе рабочую силу в Иране – через посольство Германии в Иране. Поль в курсе того, что посольство Германии в Иране работает из рук вон плохо…



Штефан Поль



Вы еще и достаточно известный в Германии общественник, правозащитник. Возможно, Штефану Полю не понравилось именно это?



Работая у Поля электриком, я активно занимался журналистской и правозащитной деятельностью. Но против заведенных Полем порядков в фирме я с этой платформы открыто не выступал, Поль вообще мною не интересовался. Считаю, что Полю не понравилось другое. То, что я русский, сохранил связи с Россией. Штефан Поль активно помогает воюющей против России Украине. С 2021 года помощью Украине занимается созданная Полем организация "Меккенхайм помогает". Меккенхайм – город в провинции Северный Рейн-Вестфалия, где Штефан Поль в 2021 году с треском проиграл борьбу за пост бургомистра, после чего он создал "Меккенхайм помогает". Уставные цели этой организации – благотворительная деятельность внутри Германии, но реально там помогают киевскому режиму. Когда я еще работал у Поля, на Украину от Поля шли машины скорой помощи и медицинское оборудование, снаряжение для пожарных команд, школьные принадлежности.



Эти невоенные, гуманитарные грузы – только прикрытие. Моя знакомая журналистка Габриэла Шмидт в ходе своего расследования выявила факт переговоров Поля с Олафом Шольцем насчет смягчения таможенного досмотра при автомобильных перевозках из ФРГ на Украину. Поль заявил, что с таможенниками и пограничниками он все уладил, проблем больше не будет. Габриэла Шмидт задалась резонным вопросом: "Если Штефан Поль так озабочен досмотром идущих на Украину гражданских грузов из Германии, то что еще, помимо этих грузов, он может возить на Украину и что с Украины Поль может ввозить в Германию в обход контроля?" Шмидт считает: истинную природу грузоперевозок Поля на Украину и с Украины может знать только канцлер Олаф Шольц. Материалы Габриэлы Шмидт на этот счет вызвали резонанс в Германии и в США.



Я сам задаюсь вопросом, что за тайные грузоперевозки Поль устроил между Германией и Украиной. Ведь от нашей фирмы Pohl Solar Gmbh никогда не брали водителей для перевозок на Украину. Где Поль брал водителей для этого, неизвестно. Интересно, почему общественная, благотворительная организация Поля покрывает свою помощь Украине такой завесой, будто это коммерческая или даже военная тайна. Ясно то, что Штефан Поль готовится к выборам бургомистра Меккенхайма в 2025 году и ему во чтобы то ни стало надо эти выборы выиграть…



Штефан Поль приходится однофамильцем – возможно, что и родственником – обергруппенфюреру СС Освальду Полю, начальнику Административно-хозяйственного управления РСХА, то есть главному завхозу нацистских концлагерей. Дедушка канцлера Олафа Шольца – группенфюрер СС Фриц Шольц, массовый убийца советских граждан. Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербахер – внук нацистского гауляйтера Ганновера и Брауншвейга Хартманна Лаутербахера, группенфюрера СС. Столпами общества в Баварии до сих пор является деловое семейство Менгеле, важный игрок на сельскохозяйственном рынке юга Германии. Есть впечатление, что в ФРГ, в отличие от ГДР, не было настоящей денацификации…



Были активными членами НСДАП отец и мать Иоахима Гаука, федерального президента Германии в 2012-2017 годах. Отец Гаука за свои нацистские взгляды и сотрудничество с западными разведками был арестован в 1951 году властями ГДР, где жила тогда семья Гаук. Президент ФРГ в 1984-1984 годах Рихард фон Вайцзеккер при Гитлере был офицером вермахта, хорошо зарекомендовал себя в войне против Советского Союза. Убежденными врагами Советского Союза были командиры Вайцзеккера в 29-м Потсдамском пехотном полку вермахта, в июле 1944 года возглавившие заговор против Гитлера. Отец Йозефа Менгеле Карл Менгеле в послевоенной Баварии стал бургомистром своего родного города Гюнцбурга, на этом посту помогал своему сыну-преступнику скрываться от возмездия. Имя Карла Менгеле сегодня носит улица в Гюнцбурге.



На мой взгляд, сейчас в Германии идет речь не столько о возрождении нацизма, сколько о системной политике противостояния России. Будь на Украине у власти хоть нацисты, хоть не нацисты, но пока Украина это анти-Россия, Германия будет в нее вкачивать деньги. Но в последнее время многое стало меняться. Сейчас в Германии, а также в США многие влиятельные люди стали признавать, что Украина – это нацистское государство, пора прекращать помощь этому государству. Еще год назад нацизма на Украине в США и Германии старались не замечать. Полагаю, что в Вашингтоне, Берлине, других поддерживающих Украину столицах видят: вложенные в анти-Россию инвестиции сгорели. Украинская армия на фронте проигрывает по всем направлениям. Экономики стран-спонсоров Украины находятся в кризисе. У США и стран Евросоюза не осталось возможностей для достойного обеспечения своей военной безопасности, не то что помогать Украине оружием. В октябре еще подкатила война Израиля в Палестине, на подходе – военные действия против Китая из-за Тайваня… Полагаю, что сейчас Штаты и Германия переключатся на Израиль, и на этом фоне Украина забудется. Израиль – давний стратегический партнер, в США и Германии есть сильное израильское лобби. Украина на этом фоне – ничто, несостоявшееся государство. Понятно, что Россию не удастся одолеть, даже если через Украину против России будет действовать весь блок НАТО.



Из-за действий против России экономика Германии пострадала очень сильно. Та Германия, которую я видел двадцать лет назад, когда только приехал жить сюда, и нынешняя Германия – это две разные страны. Человеческий труд, в особенности труд рабочего, здесь обесценился. Юные немцы не хотят осваивать рабочие специальности, работать в сфере ЖКХ, строительстве, ремонте. Немецкая молодежь считает ниже своего достоинства работать сварщиками или электриками. Работающим гражданам Германии не хватает зарплаты на более или менее нормальную жизнь. Пожилые немцы продают свои дома и снимают жилье в новостройках, чтобы сэкономить на оплате коммунальных услуг. Средняя пенсия в Германии – полторы тысячи евро, но реально мало кто эти полторы тысячи евро получает на руки, тем более что с пенсии в Германии тоже платятся налоги. Полторы тысячи евро для нынешней Германии это ничто.



Недавно эмигрировавшая из Германии в Россию общественный деятель София Васильевская в беседе со мной сказала, что немцы из России в ФРГ это Untermenschen, "недочеловеки"…



Многие постсоветские русские немцы переехали из ФРГ кто в Россию, кто в Казахстан… Они это сделали спустя два-три года пребывания в Германии. Все русскоговорящие немцы из бывшего СССР здесь считаются не немцами, а русскими людьми. Без разницы, откуда родом эти немцы, из Российской Федерации, Украины, Казахстана…Чтобы их не обижать, власти говорят им: "Вы Ostdeutsche, восточные немцы, наши братья и сестры". Но эти братья и сестры видят, что рожденные в Германии немцы не считают немцев из бывшего СССР за равных себе. Честность требует от "чистого" немца назвать немца из России в глаза "недочеловеком". Но диктат господствующей в Германии толерантности таких вещей не позволяет. Правду здесь открывают взаимоотношения между людьми. Как-то в электрическую компанию, где я работал, приехали специалисты по найму персонала из другой фирмы. Им надо было найти трех человек – одного немца и двух иностранцев. У нас работали тогда немец-переселенец из России и немец, который приехал из Таджикистана. У обоих этих немцев были проблемы с оплатой труда в Германии, другими жизненно важными вещами. Немецкий рабочий, который родился и вырос в Германии, никогда этих проблем не знал. От своих коллег – германских немцев я часто слышал: "Пусть мне работодатель попробует засунуть палки в колеса, я найду управу, потому что я немец". Немец в смысле "настоящий", германский немец, а не бесправный в Германии немец из бывшего СССР. Как считают многие "настоящие" немцы, третировать "ненастоящих" немцев можно.



Лично я сколько работал в разных германских фирмах, только один раз встретил такое враждебное отношение. Со стороны молодого немца-натурального нациста, который ненавидел всех иностранцев. Этого молодого нациста другие немцы крайне недолюбливали. В другой фирме мастер-немец мне сказал: "Лучше я буду брать на работу русских, украинцев или белорусов, чем этих иранцев, сирийцев, албанцев… Люди из России умеют работать". Люди из бывшего СССР, когда работают в Германии, также умеют брать на себя ответственность, не боятся спорить с начальством, любят думать головой. Их другие коллеги зачастую послушны до подобострастия. Что им сказал начальник, то они и делают, абсолютно не думая о том, что делают. Работящие и технически грамотные работники из России удобны для немцев еще и тем, что русским можно платить меньше, чем "настоящим" немцам.



Продолжение следует Источник - fondsk.ru

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