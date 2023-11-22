РосДемография: у опасной черты, - Юрий Алексеев

17:45 22.11.2023 Из-за низкой рождаемости нас становится все меньше

Юрий Алексеев

22.11.2023

Демография: у опасной черты

Росстат опубликовал свежие данные о естественном движении населения. Одна новость хорошая: естественная убыль (рождаемость за вычетом смертности) за девять месяцев по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась почти на четверть. Вторая – плохая: рождаемость за это же время упала на 3,2%.



Зато младенческая смертность в России сокращается опережающими темпами (за январь – сентябрь она уменьшилась на 14,1%). Зафиксирован и прирост рождаемости, правда, только в двух регионах – Амурской области (на 1,3%) и на Чукотке (на 0,7%). Впрочем, эта крохотная прибавка погоды не делает, сползание вниз по наклонной продолжается. В одной только Центральной России (Московская агломерация не в счет) убыль населения не прекращается с 1995 года. За последние 10 лет на эту территорию приходится больше половины всей естественной убыли. Если рождаемость не повысится, то к 2046 году, по прогнозу того же Росстата, в России останется всего 138,7 млн человек.



Негативную статистку дополняют аборты. В 1991-2022 годах из-за медикаментозного прерывания беременности не смог появиться на свет 51,5 миллион детей (считай, население Италии). В год в России происходит около 400 тысяч хирургических прерываний беременности. Каждая такая операция наносит удар по женскому здоровью. Согласно данным департамента здравоохранения Москвы, с 2001 по 2021 годы распространенность женского бесплодия выросла на 1/3. Немецкие нацисты, проводившие зверские опыты над людьми с целью уничтожения народа, о таком фантастическом результате могли только мечтать.



Пропаганда свободного образа жизни и полного раскрепощения семейных пар, не обремененных воспитанием детей, привнесенная в Россию с Запада, аукается нам по сей день. Предстоит еще немало сделать, чтобы мода на бездетность сменилась желанием иметь полноценные семьи. На этой ниве должны поработать религиозные общины, кинематограф, социальная реклама, пропаганда здорового образа жизни во имя выживания русского народа в XXI столетии.



Полностью запретить аборты, как, например, продажу спиртного несовершеннолетним, не получится. Но бесспорно одно: отношение государства к женскому здоровью должно быть пересмотрено. В центре всей социальной политики должна стоять семья, а не ее планирование.



Несмотря на трудности, связанные с санкциями и проведением специальной военной операции, власть старается больше денег направлять в помощь семьям с детьми. С 1 января 2023 года выплачивается единое пособие на детей и беременных женщин. Его получают более 10 млн детей до 17 лет. Не сворачиваеются программы "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Сельская ипотека", "Молодая семья". Регионам разрешено выплачивать по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка.



Государственные программы повышения рождаемости, по данным Минтруда, работают в 85 регионах (более 3,6 тыс. мероприятий, среди них более 700 новых). Как заверил на недавней встрече с парламентариями министр труда и соцзащиты Антон Котяков, его министерство ежеквартально проверяет исполнение обязательств, взятых государством, "ведется работа по выработке новых решений". В правительство внесены проекты указов президента, устанавливающих единый статус многодетной семьи и меры социальной поддержки, закрепляющие право на получение выплат по уходу за ребенком-инвалидом при частичной занятости. В первом чтении приняты поправки в законодательство, позволяющие матери сохранить пособие по уходу за ребенком в случае выхода на работу до полутора лет.



Надо полагать, что за этими решениями последуют и другие, более значительные и хорошо подкрепленные материально. Чиновникам, отвечающим за демографию, не грех обратиться к советскому опыту. В 1944 году, когда Великая Отечественная война еще не закончилась, государство приняло серьезное решение в поддержку семьи – пересмотрело всю систему социальной защиты и установило прогрессивный характер как ежемесячных, так и единоразовых выплат при рождении ребенка. С появлением каждого последующего ребенка сумма выплат увеличивалась.



На материнский капитал, который ежегодно индексируется по уровню фактической инфляции, по-прежнему возлагаются большие надежды. Из года в год сумма выплат растет. В 2024 году матери первого ребенка государство заплатит почти 631 тыс. рублей, на второго ребенка – около 834 тыс. рублей.



А вот после рождения третьего выплата материнского капитала переносится на региональные бюджеты, возможности которых, как правило, ограничены.



В результате небогатым родителям с тремя детьми достается меньше государственных денег, чем семьям с одним и двумя ребятишками, получающим федеральный материнский капитал. Тем самым его значение снижается. Более того, как показывают социологические исследования, материнский капитал на рождение первого ребенка принципиально не влияет. Он помогает родителям с первенцем взять ипотечный кредит и вовсе необязательно, что в будущем семья станет многодетной. С таким утверждением можно поспорить, но это вовсе не значит, что материнский капитал нужно отменить. Наоборот, его нужно преумножить, чтобы молодая семья чувствовала себя уверенно.



Необычный взгляд на демографическую проблему дает книга "Кристалл роста. К русскому экономическому чуду". По мнению ее авторов, государственных и политических деятелей современной России, демографический рост во многом определяет сильная экономика. В книге приводится уникальный пример из отечественного прошлого: с 1931 по 1953 годы (за исключением четырех военных лет) среднегодовые темпы экономического роста составили 13,8%. И до сих пор этот мировой экономический рекорд не побит. Такой беспрецедентный рост экономики обеспечили пять факторов: государственное планирование, лучшие технологии, дешевые длинные деньги, запуск бережливой экономики и поддержка предпринимательства. Несмотря на огромные потери в Великой Отечественной войне, эти факторы позволили значительно увеличить население страны, продолжительность жизни и реальные доходы миллионов людей. Нечто подобное наблюдалось в современной России в 2015 году, когда рост рождаемости достиг своего пика. Многие демографы связывают его с выплатами материнского капитала, узаконенными в 2007 году. Однако, как убеждены исследователи русского экономического чуда, гораздо больше повлияло на рождаемость увеличение ВВП на 6-8% и превосходящий его рост реальных доходов населения. Люди охотно обзаводились детьми, потому что видели: товаров в стране достаточно, зарплата растет, жизнь налаживается.



Как справедливо заметил один из авторов книги, заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Артур Ниязметов, нормальный человек всегда предпочтет социальному пособию и любым мерам поддержки хорошую заработную плату.



Во-первых, потому что она больше, чем другие выплаты. Во-вторых, потому что они ее заслужили. Очевидно, что получать заработанные деньги приятнее, чем ходить за справками и доказывать, что тебе нужна помощь. Это следует из проведенного недавно в Центральном федеральном округе исследования факторов корпоративного влияния на демографию.



Повысить эффективность демографической политики невозможно без создания экосистемы для комфортной жизни семей с детьми – к такому выводу пришли участники круглого стола в Совете Федерации, посвященного вопросам демографии.



Стране нужна Национальная стратегия действий в интересах семей. Парламентарии рекомендуют правительству расширить преференции многодетным, включая освобождение от уплаты подоходного налога, разработать отдельный закон о статусе многодетной семьи и поддержать им не только родителей, но и бабушек с дедушками, занятых воспитанием внуков.



Парламентарии договорились о внесении в Семейный кодекс РФ понятия "традиционные семейные ценности". Оно должно трактоваться не только как "союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении, но и включать "родительско-детские отношения", которые "имеют большое влияние на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта". В этом основополагающем документе также появятся статьи, обеспечивающие право любого ребенка жить и воспитываться в родной семье или семье своих родственников "во всех случаях отсутствия родителей". Роль матери может заменить "фактический воспитатель" из числа родных и близких, который вправе рассчитывать на помощь от государства.



Новый подход к семейной политике отражает пилотный проект "Репродуктивное здоровье", который опробуется в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях. В этих регионах за несколько лет почти вдвое вырос процент отказа женщин от искусственного прерывания беременности. Как же удалось достичь такого результата? Каждой будущей матери предоставляли первую психологическую помощь, оказывали содействие в получении мер поддержки, социальных услуг, трудоустройстве, – словом, обеспечивали ее социальное сопровождение на протяжении всей беременности.



В ходе эксперимента выяснилось, что ключевыми ограничениями для увеличения рождаемости являются недоступное многим молодым родителям современное жилье, устаревшее оборудование женских консультаций и роддомов, отсутствие в большинстве регионов кабинетов мужского здоровья. Для реализации пилотного проекта "Репродуктивное здоровье" в Новгородской области специально выбраны муниципалитеты, отдаленные от областного центра – Боровичский, Валдайский и Старорусский. На этих территориях хотят построить многоквартирные дома, в бюджет региона закладываются средства на создание инфраструктуры. Для того, чтобы сделать доступной акушерско-гинекологическую помощь в небольших городах и поселках нужно дооснастить современным оборудованием женские консультации, родильные отделения, детские поликлиники.



Привлекать врачей в сельскую глубинку планируют за счет широкого пакета мер поддержки, в том числе приобретения и строительства для них жилья. Региональным властям все это не потянуть, и они, конечно, рассчитывают на поддержку из федерального бюджета.



Если деньги найдут и все намеченное будет исполнено, то число семей, желающих иметь второго и последующего детей, в экспериментальных областях может вырасти. Пока же, к сожалению, население (особенно в исконно русских регионах) продолжает убывать.



И это тревожный сигнал к тому, что время дискуссий и разного рода экспериментов прошло. Всевозможные пособия, как бы их не увеличивали, не могут служить стимулом к рождению детей. На первый план выходят жилищный вопрос, проблемы медицинского обслуживания, наличия детских дошкольных и начальных школьных учреждений, групп продленного дня и кружков по интересам. В решение этих задач должно быть включено не только государство, но и бизнес.



Сегодня немало примеров корпоративной демографии, когда компании помогают семьям сотрудников: организуют корпоративные детские сады и ясли, внедряют программы адаптации для женщин, вышедших из отпуска по уходу за ребенком. Так, например, президент группы компаний "Дело" С. Н. Шишкарев, сам многодетный отец, принял решение – выплачивать корпоративный семейный капитал сотрудникам при рождении третьего ребенка и последующих детей по одному миллиону рублей. Позитивное влияние такого решения трудно переоценить. Забота о людях помогает уверенно смотреть в завтрашний день. Помощь семье была бы более весомой, сели бы государство и бизнес договорились о создании своего рода корпоративного демографического стандарта.



Если мы не хотим раствориться в истории до конца столетия, то надо поспешить с преобразованиями, чтобы у жителей больших и малых городов появилась уверенность в завтрашнем дне. Необходимо не на словах, а на деле определиться, что для нас важнее: выживание народа и русской цивилизации либо леволиберальные ценности и мифические "права человека", которые ведут к деградации и разрушению семьи как основы общества. Источник - столетие

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