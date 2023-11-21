Президент Жапаров прибыл с визитом в Минск

17:48 22.11.2023

Президент Садыр Жапаров 22 ноября с рабочим визитом прибыл в город Минск, Беларусь.



Как сообщила пресс-служба Администрации президента, борт главы государства приземлился в Национальном аэропорту Минск.



На флагштоках аэропорта были вывешены флаги государств, входящих в ОДКБ, выстроена рота почетного караула.



Садыра Жапарова встретил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак.



В рамках визита глава государства примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.



