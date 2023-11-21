Куда ведем мы Пятачка: Вариант Зеленского, - Р.Ищенко

18:24 22.11.2023 Куда ведем мы Пятачка: Вариант Зеленского



Ростислав Ищенко

автор издания Украина.ру



Существует масса однотипных анекдотов, в которых Винни Пух приглашает Пятачка то на шашлык, то со свиньей в интимные отношения вступить. И бедный маленький поросенок, считая себя субъектом этих отношений, не подозревает подвоха. На деле же он предполагается в качестве объекта, то есть стороны страдательной



Большинство людей, совсем как эта маленькая свинка, переоценивает свою значимость для семьи, конкретного общества и всего человечества. Отсюда широкое распространение теорий заговора: миллиардам маргинальных личностей приятно верить, что всемогущие рептилоиды столетиями были озабочены исключительно тем, как им ввести в заблуждение относительно своих планов конкретного Василия, Бэзила или Паси. Эта вера возвышает их над толпой себе подобных хотя бы в собственном воображении. Уверенные в собственной мудрости, проницательности и, главное, субъектности, они, бодро щебеча бегут на шашлык с Пухом, еще и мангал на себе тащат.



Зеленский - плоть от плоти "маленького украинца". Вырос в семье преподавателей провинциального вуза, поэтому мечту о МГИМО и дипломатической карьере (в том виде, в каком она представлялась криворожскому недорослю) пришлось похоронить и заняться клоунадой. Смешным ему быть удавалось - он таким родился. Он и сейчас смешон, хоть и превратился в клоуна кровавого. Соответственно, в идиллические времена бескровных шуток был вообще няшечкой. Нравился олигархам - попал в круг высокооплачивамой обслуги, стал слугой, но слугой-миллионером.



Жизнь удалась, а тут еще и детская мечта реализовалась. Он внезапно выскочил не в простые дипломаты, даже не в известные политики, а сразу в президенты, причем в последнюю надежду нации. Внутреннюю оппозицию (даже нацистскую) в стране он задушил, а на Западе до начала нынешней осени пользовался высокой популярностью. Даже на войне против первой армии мира удалось отбить часть первоначально занятых Россией территорий, а затем фронт полгода стоял как вкопанный. Чем не "великий полководец"?



В конечном итоге первоначальная осторожная надежда, что шашлык на этом пикнике будет для него, а не из него, переросла в уверенность.



Победа России на Украине - это не победа в войне. Победа на Украине - это победа в сражении. Войну мы ведем с коллективным Западом. Россия пока только собирается сражаться. Но Запад может быстро сломаться, считает политолог Ростислав Ищенко



Парвеню из Кривого Рога тоже до сих пор верит в свою звезду. Отправляя на мясо сотни тысяч своих сограждан, сам он мясом становиться не планирует. Он все еще уверен, что лично он и его Украина - очень ценный актив, который Запад не выбросит просто так. Значит надо только показать Западу, что ВСУ еще могут держать фронт и помощь опять польется рекой.



Поэтому Зеленский, собираясь призвать в армию всех живых обоего пола в возрасте от 17 до 65, а не хватит, так и от 16 до 70 лет, готовит население к мысли о том, что война будет долгой, одновременно истерично требуя от Запада ускорить предоставление помощи, угрожая в противном случае распадом фронта.



В данном случае Зеленский исходит из двух ошибочных предпосылок.



Во-первых, он полагает, что Запад испугается перспективы увидеть российский флаг над Киевом и бросится энергично спасать украинский фронт. Но у Запада другие планы. Те, кто реально пострадает от провала украинской авантюры, уже и так проиграли: Байден неизбираем на следующих выборах, поэтому радикальные члены его команды пытаются блокировать выдвижение Трампа, начав против него несколько судебных процессов.



Пока у них не получается, так как даже значительная часть Демпартии пришла к выводу, что хуже Байдена ничего быть не может. Поэтому силовые методы, активно использовавшиеся группировкой Байдена во внутренней политике с прошлых президентских выборов, из арсенала вашингтонской администрации постепенно исчезают. Попытка передавить, сломать ситуацию под себя любой ценой, может (если повезет) увенчаться успехом, но с куда большей вероятностью приведет Белый дом к оглушительной катастрофе.



Для всех остальных потенциальных кандидатов в президенты сам факт закрытия проекта Украина не несет никакого урона. Важно как его закрыть. Они надеются, что закроют его без ущерба для себя, а весь негатив падет на Байдена.



Во-вторых, Зеленский рассчитывает, что если он соберет новую армию взамен уже уничтоженных, то Путин ужаснется необходимости для достижения победы убить на фронте не полмиллиона, а два-три миллиона украинских граждан, среди которых изрядную долю будут составлять подростки и женщины, и согласится на выгодный для Киева компромисс. Размышляя как пиарщик, Зеленский представляет себе западную прессу, пестрящую фотографиями живых и мертвых женщин и подростков и рассказами о том, что весь украинский народ без различия пола и возраста поднялся на защиту родины и безжалостно уничтожается.



Он не понимает, что массы женщин и детей убивать не придется. Мобилизованные, одетые в форму и кое-как вооруженные, они не смогут оказать реальное сопротивление профессиональной регулярной армии, имеющей опыт двухлетних боевых действий на том же уровне, на котором оказывали его обученные и обильно оснащенные западной техникой мотивированные бригады профессионалов в 2022 - первой половине 2023 года. Попав под обстрел они потеряют волю к сопротивлению, разбегутся, бросая оружие, и сдадутся в плен.



Уже сейчас украинский фронт трещит именно потому, что кадровая армия и подготовленный резерв выбиты, а вновь мобилизуемые ни по подготовке, ни по мотивации неспособны вести боевые действия на необходимом уровне. С каждым днем становится все хуже, и женщины с детьми здесь не помогут.



Фюрер тоже собрал фольксштурм, заявил, что каждый немец (а их в рейхе было 109 миллионов, за вычетом женщин, детей до 12 лет и инвалидов оставалось миллионов 30, из которых половина уже была использована на фронте) будет воевать. Фольксштурм даже пытался жечь советские танки и оказывать какое-то сопротивление.



Но в отличие от сопротивления все еще остававшихся у Германии (хоть и малом количестве) профессионально подготовленных опытных фронтовых частей, это сопротивление моментально гасилось. С десяток фанатиков погибали, а остальные сдавались или разбегались по домам. Так это были немцы и это был рейх, а не его потешное подобие, и женщин Гитлер под ружье так и не поставил (только безоружный вспомогательный персонал). Это противоречило его взглядам - было бы совершенно не по-нацистски.



Так что благодаря Зеленскому украинские потери, конечно, дополнительно вырастут, но не критично, раздуть тему геноцида (больше, чем она раздута уже) не получится.



Куда же ведет Запад своего Пятачка (надо признать, что и ростом, и весом, и выражением лица Зеленский действительно напоминает совсем юного подсвинка, так что сравнение напрашивается)? Ведь украинскому президенту и Верховному главнокомандующему не только не мешают реализовывать свои планы по полному уничтожению поколений украинцев в возрасте от 20 до 50 лет, но даже поощряют его. Денег и оружия почти не дают (какие-то жалкие остатки былой роскоши), но постоянно к нему приезжают, хлопают по плечу и обещают не забыть и не оставить.



После того как рухнет нынешний фронт, у Зеленского есть естественный рубеж обороны по Днепру. Но деморализованные, понесшие потери и пробежавшие без остановки 500 километров от Харькова и Донбасса до Днепра (а надо будет спешить, чтобы наступающие с юга российские войска не отрезали бегущих от переправ) ВСУ вряд ли его удержат. Тем более что Днепр форсировать не надо, можно повторить заход через Белоруссию с одновременной высадкой десантов в оперативном тылу украинской группировки на протяжении от Киева до Житомира.



Следующий естественный рубеж, который ВСУ реально (при благоприятных обстоятельствах) могут удержать - линия границы 1921–1939 года. Здесь линия фронта будет в два-три раза короче, чем по Днепру. Сюда можно успеть подтянуть оставшиеся резервные части с Западной Украины. Сами галицийские бандеровцы проявят куда больше желания защищать собственные рубежи, чем воевать в далеком и чужом для них Донбассе. Наконец, есть шанс, что удастся убедить Польшу ввести на Западную Украину войска хотя бы под видом "миротворческих сил", что изрядно ухудшит для России стратегическую обстановку.



То есть упорное продолжение Зеленским войны дает два наиболее вероятных варианта: либо выход российских войск на бывшую западную границу СССР (если Запад не решится поднять ставки, оккупировав Западную Украину), либо выход на линию Збруча или даже западнее (на границы Волыни и Галиции).



В первом случае Зеленский отбывает на Запад в качестве "президента в изгнании" (то есть становится коллегой Тихановской). А вот второй случай гораздо интереснее.



Сразу оговорюсь, что не рассматриваю вариант с трагической гибелью Зеленского или его захватом в плен. На войне все возможно, но эти варианты из разряда случайных, нас же интересуют главные тенденции, так как именно на них, а не на случайность будут ориентироваться глобальные игроки. И специально для тех, кто надеется на свержение Зеленского народом или военными после провала на фронте, хочу заметить, что президенты не бывают виновны в поражениях армии. В них всегда виновно военное командование (что бы на самом деле ни происходило).



Пока армия побеждает, военные популярны, и в это время амбициозный удачливый военачальник может представлять опасность для гражданской власти. Но как только военачальник терпит поражение (даже если в этом не его вина), популярность он теряет. С этого момента его ничего не стоит снять, посадить или просто не обращать на него внимания - он уже не опасен.



Поэтому если наступление ВС РФ удастся хотя бы временно остановить на каком-то рубеже, то именно Зеленский будет претендовать на политический контроль над оставшейся территорией Украины. Но, как было сказано выше, надолго удержать новый фронт ВСУ не смогут. Чтобы превратить линию фронта в демаркационную линию, добившись хотя бы перемирия, Украине необходимо открытое вступление Запада в игру. В данном случае Запад - это Польша. НАТО, конечно, будет стоять за ней (и ставки, по сравнению с чисто украинским кризисом, резко вырастут), но принимать политическое решение и посылать войска придется именно Варшаве.



Это именно Польша может претендовать на данные территории, так как с 1918 до 1939 года (а также в XV–XVIII веках) они принадлежали ей. Исторических оснований у Варшавы на эти земли точно не меньше, чем у Москвы на остальную Украину, а референдумы (если их кто-то удосужится провести) дадут там почти стопроцентный результат за вхождение в состав Польши, а значит и в ЕС.



Вот в этом наиболее выгодном для Запада (если Варшава решится) варианте "президент в изгнании" не нужен. Западу будет выгодно сохранить на этой территории некую "украинскую автономию". Во-первых, это соответствует национальной политике ЕС. Во-вторых, это позволяет ввести для местного населения особый (отличающийся от коренной Польши) режим передвижения по ЕС и устройства на работу (чтобы украинцы не рванули всей страной в Германию, во Францию, в Данию, в Швецию). В-третьих, сохранение автономной украинской квазигосударственности позволяет вручную регулировать напряженность в отношениях с Россией, то вспоминая о территориальных претензиях "польской" Украины на земли всей Украины, то забывая о них.



Но амбициозный (мнящий себя Бонапартом) криворожский клоун, проигравший России войну, да к тому же русскоязычный еврей, ни галичанам, ни полякам в качестве главы западноукраинской автономии в составе Польши не подходит. Его задача будет заключаться только в том, чтобы легализовать передачу территорий Польше, а затем поработать зиц-председателем данного образования те несколько недель, которые понадобятся Варшаве, чтобы организовать выборы местного самоуправления. На этом его миссия исчерпывается и он может отправляться писать мемуары, если, конечно, ЦРУ позволит этому носителю информации жить обычной жизнью, гулять по улицам и в свое удовольствие тратить наворованное за время президентства.



Не удивлюсь, если вдруг найдется какой-нибудь "агент Кремля" или, наоборот, обиженный за сдачу суверенитета Украины бандеровец, который просто убьет экс-фюрера, если понадобится, то вместе с женой, будет задержан, признается в том, что он террорист-одиночка и сам отправится в тюрьму, где и потеряется.



Конечно, Винни (в лице Запада) может и отказаться от шашлыка в пользу интимных отношений. Тихановская вон уже несколько лет пыхтит, отрабатывая копеечное содержание. Но все же Зеленский и знает больше, и украл немало, а краденное можно успешно перераспределить между людьми достойными - потомственными белыми господами, которым будет больно смотреть, как криворожский (где это?) клоун (кто это?) прожигает их деньги (они ими смогут гораздо лучше распорядиться). Источник - Ukraina.ru

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