 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Олимпийские страдания российских чиновников, - Е.Фатеев
19:31 22.11.2023

Какую Олимпиаду построят наши чиновники?
спорт весьма густо институционализирован
Евгений Фатеев

У нас сейчас заговорили о необходимости создания больших международных спортивных и культурных ристалищ, альтернативных изрядно запаршивевшим Олимпиаде и "Евровидению". Что ж, чиновно-бюрократический порыв, на первый взгляд, даже похвален. Но следует посмотреть на проблему весьма трезво, осознавая всю огромность и многотрудность предстоящей работы.

Возьмем Олимпиаду. Она уже безнадежно политизирована и коммерционализирована. До настоящего абсурда ее доводит вся эта лгбт-повестка. Нашествие неудачливых в мужском спорте бабомужиков грозит уничтожить женский спорт. Само смотрение широкой мировой аудиторией олимпийского спорта неуклонно и стремительно падает. У олимпийского движения действительно большие проблемы. И очень хочется понять, что такого хотят построить наши чиновники?

Кальку с нынешней Олимпиады, которая стремительно деградирует? Каков будет рубрикатор нашего бюрократического детища? Например, там будет малопонятный керлинг? Или будет крикет? Как они вообще собираются работать с мировой спортивной общественностью? А такая есть. Кстати, мировой спорт весьма густо институционализирован. Не чета нашей институциональной пустыне, которая порождает самое ужасное - российского спортивного функционера, для которого нет Родины, нет моральных принципов и т. п. А еще. Какие институциональные решения мы предложим?

Наши чиновники, которые уже находятся в предвкушении освоения событийного бюджета, осчастливят ли нас хотя бы коротким манифестом? Там будет что-то содержательное или, как обычно, - за все хорошее и против всего плохого, то есть никак? Они вообще понимают, с проблемой какой трудности они столкнутся? Они собираются играть в длинную или получится обычная бесплодная кампанейщина?

Что это будет? Новая альтернативная Олимпиада - это сложнейшая задача в области институционного девелопмента. А наши чиновники вообще умеют строить институты? Пока ни одного успеха на этом поприще от нашей глуповатой чиновной братии не замечено. Например, как жителю Екатеринбурга, этим летом мне довелось наблюдать потуги нашей бюрократии на ниве создания ситуативной альтернативы Универсиаде. И получилось не просто жидко, а вообще оглушительно никак. Совсем никак. Лучше бы хоть как-то. Пусть бы плохо, но как-то. А вышло никак. Это мероприятие не было замечено даже в небольшом Екатеринбурге. И в стране на него никто не обратил внимания. Про международный резонанс и говорить нечего.

Прежде чем приниматься за освоение бюджетов, нашей доблестной бюрократии нужно понять: впереди у них огромной сложности работа. На несколько десятилетий. Нашим чиновникам нужно очень многому научиться. Им нужно трезво содрогнуться и осознать зону своего чудовищного невежества. Пока же они полные банкроты в осуществлении культурной и спортивной политики в своей собственной стране. Несмотря на СВО, на массу запретов, упражнений на ниве дисциплинарности, наши чиновники продолжают проигрывать свою собственную страну, свою собственную молодежь. Им до сих пор нечего предложить в области культуры и спорта своим, что же они собрались предложить чужим?

Они собираются предложить переоценку, ревизию самого олимпийского спорта и ввести в высший свет новые и актуальные? А ума на это им хватит? Или это будет спортивный смотр определенного геополитического блока по аналогии с Играми британского Содружества? Или это будет нечто переходное и временное, как Игры доброй воли? Или это будет сугубо двуполый спортивный форум - подобие традиционалистского спортивного Интернационала?

А какова будет антидопинговая политика на этих соревнованиях? А именно WADA стала основным репрессивным органом в сегодняшнем олимпийском движении. Вообще, что это будет? Или у нас будет эдакое спортивное воплощение нашей картины будущего? А у нас есть видение будущего? У нас есть проект будущего? Он кем-то уже сформулирован? Или я что-то пропустил? Неужели наши суровые чиновные дядьки оторвались от безмозглого строительства какого-нибудь очередного газопровода (который опять взорвут) и решили что-то эдакое изобразить на ниве культурки?

На данный момент в области культурной, спортивной политики, институционного девелопмента, создания инфраструктуры признания у нас царит полная суверенность. Мы - диковатые аборигены на чужом празднике жизни. Наши спортсмены меняют спортивное гражданство, по сути воспроизводится паттерн сырьевой экономики в спорте. Наши школы взращивают человечье спортивное сырье для других стран. И грустно, и немного смешно. Для наших культурных деятелей западные награды гораздо важнее, чем наши внутренние.

У нас пока очень многое не получается. Но есть самая большая проблема - наши чиновники даже не понимают этой проблемы. Они даже слов таких не знают (горькая улыбка). Я имею право так писать, так как уже многократно сталкивался с этим вопиющим невежеством. Пока во власти все абсолютно безнадежно. Они правда не понимают. Они больны экономическим фундаментализмом, они управляемы извне, через сами матрицы эффективности, которые они не воспринимают критично.

Признаюсь, я пока совершенно не верю в то, что у наших чиновников в их сегодняшнем состоянии что-либо получится. Скорее всего, выйдет эдакое чиновно-административное нечто. Мы увидим очередной пример нежизнеспособного образчика бюрократического карго-культа. Вроде бы будет похоже на самолет. Но не летает. Почему? А потому, что из г… и палок.

И как же я хочу ошибиться! И буду первым, кто признает свою ошибку публично. Но что-то не верится. Пока.

Евгений Фатеев

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700670660


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