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|Кыргызский футзальный арбитр Букуев включен в Книгу рекордов Гиннесса
20:06 22.11.2023
Арбитр из Кыргызстана Нурдин Букуев получил сертификат Книги рекордов Гиннесса как рефери, обслуживший матчи на наибольшем количестве чемпионатов мира по футзалу.
Букуев является абсолютным рекордсменом по количеству обслуженных чемпионатов мира. Он отработал на четырех мировых первенствах: в Бразилии (2008), Таиланде (2012), Колумбии (2016) и Литве (2021).
Сертификат арбитру вручил президент КФС Медербек Садыков 21 ноября перед началом отборочного матча чемпионата мира Кыргызстан - Оман.