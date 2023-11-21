 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четырехдневная поездка Аркадага в США в 2018 году обошлась Туркменистану в $1 млн
22:11 22.11.2023

На поездку Гурбангулы Бердымухамедова (Аркадага) в США в 2018 году было потрачено свыше $1 млн. Об этом сообщает независимое издание Turkmen.news, получив от своего источника в одном из министерств Туркменистана распоряжение президента №637 от 8 августа 2018 года.

Бердымухамедов, который в то время был президентом страны, отправился в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Командировка длилась четыре дня.

В этот период Аркадаг жил в апартаментах стоимостью $45 тысяч за ночь.

Для охраны Бердымухамедова и членов туркменской делегации в том же отеле были арендованы 19 одноместных номеров за $2250 за ночь на четверо суток, 18 одноместных номеров за $1250 - на семь суток, десять одноместных номеров за $550 – на восемь суток.

Отдельными сметами указаны "дополнительные услуги отеля" на $60 тысяч и "представительские затраты" на $21 тысячу. На аренду автомобилей ушло свыше $205 тысяч.

Всего на командировку только аппарата президента было выделено $839 357.

Еще $131 250 было потрачено на аренду 15 гостиничных номеров за $1250 в сутки, где разместили сотрудников туркменских министерств и ведомств. Проживание 12 человек из летного состава обошлось в $109 300, членов экипажа самолета, доставившего членов делегации в США, заселили на пять-семь дней в номера стоимостью $1450 за ночь. В эту сумму вошли 2000 на услуги по доставке багажа в номера и на чаевые носильщикам.

"Таким образом, всего на командировку Гурбангулы Бердымухамедова и других чиновников было потрачено более $1 млн, причем общая сумма не включает затраты на керосин и стоянку самолета в аэропорту Нью-Йорка", - резюмирует Turkmen.news.

По информации издания, "такой уровень расходов - норма для туркменского президента. Так, согласно другому документу, в 2015 году во время другого визита в Нью-Йорк Бердымухамедову оплачивали апартаменты стоимостью $28,3 тысячи за ночь".

Источник - fergana
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