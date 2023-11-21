На дострой Рогунской ГЭС тадж-власти наскребут и выделят еще 5 млрд сомони

00:02 23.11.2023

Стало известно, сколько еще денег выделят на Рогунскую ГЭС



На сегодняшний день уже два агрегата Рогунской электростанции работают и производят электроэнергию для народного хозяйства и населения республики



Правительство Таджикистана намерено выделить 5 млрд сомони на продолжение строительных работ на Рогунской ГЭС.

Такая сумма предусмотрена в бюджете республики на 2024 год, сообщает Министерство финансов страны.



Так, 2,8 млрд сомони планируется направить из централизованных фондов и 2,2 млрд - инвестиционных проектов.

При этом отмечается, что за 10 месяцев текущего года на строительство гидроэлектростанции было потрачено 4,3 млрд сомони.

На сегодняшний день два агрегата Рогунской электростанции работают и производят электроэнергию для народного хозяйства и населения республики.



Несмотря на то что строительство еще не закончено и ГЭС не вышла на проектную мощность, электростанция уже выработала почти 7 млрд киловатт-час электроэнергии.



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Рогунская ГЭС уже встроена в единую энергосистему страны.

Строительство Рогунской гидроэлектростанции, технический проект которой был разработан в советское время, началось в 2016 году.

В ноябре 2018-го состоялся запуск первого агрегата объекта, второй агрегат заработал в сентябре 2019 года. В целом планируется установить 6 агрегатов, проектная мощность каждого - 600 МВт.