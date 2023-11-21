|Туннельная война. Как рос-бойцы выкуривают бандер из Авдеевских терриконов
00:27 23.11.2023
Выяснилось, зачем российские бойцы рыли секретные туннели в Авдеевке
Эпичное видео штурма украинских укрепрайонов раскрыло главную интригу
Острое видео штурма укрепрайонов ВСУ в Авдеевке появилось в среду вечером в военных Telegram-каналах. Видео раскрыло интригу, которая публично на разглашалась долгое время - зачем наши бойцы роют подкопы и туннели возле укрепрайонов противника. Оказалось, что таким образом наши бойцы ювелирно выкуривают "всушников" из нор, которыми, к слову, усеяна вся Авдеевка.
Бывший спецназовец и военный блогер "Разведос" в передаче "333" рассказал о значении штурмовиков в этом конфликте и, конкретно, об их роли в Авдеевке.
Остросюжетное видео штурма позиций ВСУ под Авдеевкой бойцами интербригады "Пятнашка" появилось в среду, 22 ноября. Многие военные эксперты отметили, что "бомбы и артиллерия", какими бы высокотехнологичными они не были - это всего лишь половина работы. Остальная, самая сложная работа, ложится на плечи специальных штурмовых групп, которые потом зачищают блиндажи, окопы и укрепрайоны противника.
Видео штурма ответило на вопрос, который уже давно интересует тех, кто следит за операцией "авдеевская удавка". Еще в начале операции сообщалось, что наши бойцы в Авдеевке активно роют подкопы. Вопрос - для чего? - долгое время оставался без ответа. И вот, похоже, что ситуация с подкопами прояснилась. Оказывается, таким хитрым образом наши штурмовики "выкуривают" засевших под землей солдат противника. Перед штурмом они доставляют через туннель мощный фугасный заряд - до 500 килограммов. Затем по вырытому туннелю в оборону ВСУ проникают наши штурмовики, которых прикрывают огнем с фланга.
В процессе штурма огневую поддержку бойцам активно оказывают операторы FPV-дронов. Это позволяет нашим бойцам подобраться к блиндажу, забросать его гранатами и взять штурмом.
По словам бывшего спецназовца и военного блогера с позывным "Разведос", сегодняшний конфликт на Украине показал, что вооружение достигло "умопомрачительных высот" - это не только различные дроны, но и противодроновое оружие:
- С одной стороны идет соревнование умов. С другой стороны, однозначно, на всех стратегических направлениях и оперативно-тактических, которые представляют интерес для РФ (в данном случае Авдеевское направление), точку поставят не дроны, не артиллерия и не авиация. Точку там поставит человек с автоматом, который спрыгнет в окоп противника, чтобы лично убить всех, кто там есть, потом убить еще раз, чтобы противник не поднялся. Возможно, для кого-то это громкие слова, но тем не менее это так. На острие копья сегодня человек с автоматом - то есть штурмовик. Это квинтэссенция боевого применения пехоты и общевойсковых подразделений. Парадокс заключается в том, что это два параллельных мира - высокотехнологичные средства поражения и штурмовики. Пока этот штурмовик не прыгнет в окоп к противнику, никакое FPV не поставит точку, все равно придется пойти в окоп и зачистить его.
Дарья Федотова