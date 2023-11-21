Туннельная война. Как рос-бойцы выкуривают бандер из Авдеевских терриконов

00:27 23.11.2023

Выяснилось, зачем российские бойцы рыли секретные туннели в Авдеевке

Эпичное видео штурма украинских укрепрайонов раскрыло главную интригу



Острое видео штурма укрепрайонов ВСУ в Авдеевке появилось в среду вечером в военных Telegram-каналах. Видео раскрыло интригу, которая публично на разглашалась долгое время - зачем наши бойцы роют подкопы и туннели возле укрепрайонов противника. Оказалось, что таким образом наши бойцы ювелирно выкуривают "всушников" из нор, которыми, к слову, усеяна вся Авдеевка.



Бывший спецназовец и военный блогер "Разведос" в передаче "333" рассказал о значении штурмовиков в этом конфликте и, конкретно, об их роли в Авдеевке.



