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|Министры стран ОДКБ подписали документы по итогам заседания в Минске (видео)
00:50 23.11.2023
БИШКЕК, 22 июн - Sputnik. Министры иностранных дел, министры обороны и секретари советов безопасности стран ОДКБ подписали документы по итогам заседания в Минске, сообщает Sputnik Беларусь.
Документы касаются политической и военной сфер, а также противодействия современным вызовам и угрозам безопасности. Подписано также заявление министров иностранных дел об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства.
Завтра в столице Беларуси состоится заседание президентов стран организации.