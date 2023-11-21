Министры стран ОДКБ подписали документы по итогам заседания в Минске (видео)

00:50 23.11.2023

БИШКЕК, 22 июн - Sputnik. Министры иностранных дел, министры обороны и секретари советов безопасности стран ОДКБ подписали документы по итогам заседания в Минске, сообщает Sputnik Беларусь.



Документы касаются политической и военной сфер, а также противодействия современным вызовам и угрозам безопасности. Подписано также заявление министров иностранных дел об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства.



Завтра в столице Беларуси состоится заседание президентов стран организации.



