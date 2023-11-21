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В Америке взорвали Ниагарский водопад (видео)
01:00 23.11.2023

Автомобиль взорвался на мосту через Ниагарский водопад. Что известно?
Fox News: автомобиль взорвался на границе между США и Канадой

На мосту через Ниагарский водопад между США и Канадой взорвался автомобиль. Об этом сообщает Fox News.

По информации телеканала, двое находившихся в машине погибли. Также пострадал пограничник. Мост через Ниагарский водопад после этого закрыли.



Трюдо сделал заявление и покинул заседание парламента

Премьер-министр Джастин Трюдо Канады заявил, что канадские власти собирают информацию о взрыве на границе с США и находятся на связи с американскими коллегами.

Мы пытаемся собрать информацию и разговариваем с США (...) Мы рассматриваем вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося
Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады

Также премьер-министр был вынужден прервать свое выступление в парламенте страны и покинуть публичные слушания для того, чтобы заняться вопросом взрыва, произошедшего на границе с США. Трансляцию вел CPAC.

Я вынужден извиниться, чтобы уйти для получения новых подробностей и работы над этой очень серьезной ситуацией
Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады

На месте взрыва был обнаружен чемодан

Расследование координирует ФБР вместе с местными и федеральными правоохранительными органами.

По данным ABC, ️правоохранители обнаружили на месте происшествия на Радужном мосту на границе США и Канады чемодан, в котором может находиться взрывное устройство.

Уточняется, что на мосту был обнаружен "чемодан или портфель". На месте работают саперы, подчеркнула телекомпания. Как сообщает ABC, четыре американо-канадских моста через реку Ниагара закрыты из предосторожности.

По другой версии, взрывчатку не обнаружили

Однако по информации NBC, правоохранительные органы не обнаружили следов взрывчатки или взрывного устройства при первичном осмотре места взрыва автомобиля.

По их данным, автомобиль на высокой скорости врезался в конструкцию контрольно-пропускного пункта, после чего загорелся и взорвался.

По информации Reuters, взрыв на мосту на границе США и Канады мог произойти из-за неосторожного водителя.

Как отмечает Fox News, взорвавшийся на мосту в США автомобиль числился в угоне.

Источник - Lenta.ru
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