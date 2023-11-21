В Америке взорвали Ниагарский водопад (видео)

01:00 23.11.2023

Автомобиль взорвался на мосту через Ниагарский водопад. Что известно?

Fox News: автомобиль взорвался на границе между США и Канадой



На мосту через Ниагарский водопад между США и Канадой взорвался автомобиль. Об этом сообщает Fox News.



По информации телеканала, двое находившихся в машине погибли. Также пострадал пограничник. Мост через Ниагарский водопад после этого закрыли.



