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О чем президент РФ сказал на G20. Путин мечтает перезапустить ВТО (видео)
01:18 23.11.2023

ВТО и дело: Путин призвал перезапустить Всемирную торговую организацию
О чем еще говорил российский лидер на саммите G20 и есть ли шансы восстановить международное сотрудничество

Алена Нефедова

Стресс в мировой экономике связан не с действиями России на Украине, а с непродуманной макроэкономической политикой ряда государств, заявил Владимир Путин на онлайн-саммите "большой двадцатки". Российский президент выступал на нем сразу после премьера Индии, которой удалось как председателю объединения сохранить в повестке именно те вопросы, ради решения которых и создавалась G20, - глобальные проблемы финансовых систем и экономики. 22 ноября также Путин принял участие в совещании правительства, где обсуждались эвакуация россиян из сектора Газа, состояние туристической отрасли и развитие международного судоходства. Самые важные заявления главы государства - в материале "Известий".

О чем Путин сказал на G20



22 ноября президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-саммите "большой двадцатки" (G20), его выступление шло сразу после премьер-министра Индии Нарендры Моди, чья страна председательствует в объединении в этом году. Индийская сторона заявила, что к саммиту подключилось "значительное большинство" лидеров G20, однако среди участников не было президента США Джо Байдена. Причины Штаты не уточнили.

Не было среди лидеров и председателя КНР Си Цзиньпина: приблизительно в это время он встречался с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который сейчас находится в Пекине.

G20 остается востребованной организацией, поскольку международная ситуация требует коллективных решений, мировая экономика испытывает колоссальный стресс, подчеркнул Путин. Такое положение дел стало следствием непродуманной макроэкономической политики ряда государств, а не действий России на Украине, как считают на Западе. По словам Путина, политика крупных мировых держав привела к повышению ключевых процентных ставок, а неконкурентные действия в сфере торговли усугубляют негативный эффект.

- Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества - используются в том числе недобросовестные методы конкурентной борьбы. Имею в виду, в частности, не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчетов, но и акты государственного терроризма. Вопиющим примером этого является подрыв газовой трубопроводной системы "Северный поток", проложенной по дну Балтийского моря, - напомнил Владимир Путин.

Москва выступает за восстановление открытого экономического сотрудничества между странами. По мнению российского президента, сегодня "важно добиваться действенной оптимизации системы глобального экономического управления", а именно - нужно перезапустить ВТО в полном объеме, включая ее арбитражную функцию. РФ при этом продолжает выполнять все свои обязательства, оставаясь одним из крупнейших экспортеров продовольствия. К примеру, в Африку уже направлены первые корабли с российским зерном.

Тем не менее попытки создать конфронтацию в мире продолжаются, заявил Путин. Говоря о заявлениях западных коллег, он также обратился к украинской проблеме: происходящие в зоне конфликта события он назвал трагедией и призвал искать пути для ее скорейшего разрешения. Президент напомнил, что РФ не отказывалась от переговоров в отличие от Киева.

Коллективный Запад пытается использовать все возможные международные площадки для продвижения своего видения мира, в том числе по существующим военным конфликтам, отметил в разговоре с "Известиями" член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. При этом Индия как председатель G20 в этом году пытается противостоять давлению и прикладывает усилия, чтобы сохранить в повестке именно те вопросы, ради решения которых и создавалась G20, - глобальные проблемы финансовых систем и экономики.

К примеру, в своем выступлении премьер Индии призвал страны объединения уделять первоочередное внимание заботам Глобального Юга - развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки. Однако он все же не обошел вниманием ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнув, что конфликт между Израилем и ХАМАС не должен превратиться в региональный. Затронул эту тему и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что Анкара готова вместе с другими странами взять на себя роль гаранта в возможной "новой структуре безопасности" на Ближнем Востоке.

Вопросы безопасности

Также 22 ноября Владимир Путин принял участие в совещании правительства. На нем тоже обсуждалась эскалация напряженности вокруг сектора Газа, где, по словам главы государства, "ситуация давно уже вышла за грань критической".

С начала нынешнего обострения палестино-израильского конфликта к российским властям обратилось свыше 900 человек, из которых 639 россияне и 271 - их родственники-палестинцы, сообщил Путин. Более 500 человек из обратившихся за помощью уже покинули анклав. Глава МЧС Александр Куренков уточнил, что заявок об эвакуации от граждан других государств не поступало.

Помимо этого Россия старается поддерживать население сектора Газа, в зону боевых действий уже направлено более 245 т гуманитарной помощи. Как заверил глава МЧС, на 23 ноября запланирован очередной рейс. "Это очень важная, гуманитарная, благородная миссия. Нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий. Мы видим, что там происходит. Поэтому это наша святая обязанность помочь - тем более нашим гражданам", - сказал Владимир Путин.

Поднимались вопросы безопасности и на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном 21 ноября. Этот блок тем особенно актуален в преддверии минской встречи ОДКБ, намеченной на 23 ноября. На ней планируют обсудить формирование объединенной системы ПВО стран блока, подчеркнул Путин во время совещания. Он попросил правительство не упускать из виду, что распоряжение о создании этой системы должно быть подписано до конца года. Москва уже отправила в Душанбе два дивизиона систем С-300, а также готова к завершению работы по поставкам для единой системы ПВО стран - участниц ОДКБ, заявил президент РФ.

Обсуждались во время совещания и вопросы туризма. В частности, министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что российские компании могут возобновить рейсы в Индонезию и начать полеты на Филиппины. Ожидается и рост внутренних перевозок: за осенне-зимний период, включая новогодние праздники, планируется перевезти более 18 млн пассажиров, что на 7% больше прошлого показателя.

Заявленной темой совещания стало развитие международного судоходства. Ограничения со стороны Запада действительно ударили по отрасли: они касаются в первую очередь запрета на вход и использование инфраструктуры и обработки грузов в портах западных стран, напомнил "Известиям" зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Среди серьезных проблем - рост стоимости фрахта судов. Тем не менее РФ удается справиться с ограничениями, на этом фоне произошел "резкий поворот на Восток", что стимулировало активное развитие Северного морского пути и транспортного коридора Север – Юг, заключил он.

Источник - Известия
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