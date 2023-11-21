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Рыночную стоимость всей недвижимости в Узбекистане оценили минимум в $350 млрд
01:24 23.11.2023

Условная кадастровая стоимость существующих в Узбекистане 8,3 млн зданий и сооружений составляет $70 млрд. Их реальная рыночная стоимость может быть больше минимум в 4-5 раз ($280-350 млрд). Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиеев 21 ноября на совещании по вопросам рационального использования земельных ресурсов, ведения учета земли и улучшения качества услуг кадастра.

Объекты недвижимости с учетом рыночной стоимости земли, на которой они стоят, являют собой крупный экономический актив. Впрочем, как отметил президент, рыночная стоимость 44,8 млн гектаров земли, - то есть всей территории Узбекистана, – также до сих пор не определена. На кадастровый учет поставлено около 40 млн гектаров или 90% всех земель республики.

При этом зачастую земля используется нерационально, что выявляется, к примеру, благодаря аэрофотосъемке и использованию современных дронов. Например, в Каршинском районе Кашкадарьинской области, где 45 тысяч гектаров числятся как посевные, выявлено, что 5,1 тысяча гектаров, указанных как пастбища, фактически являются орошаемыми землями. А это упущенные поступления в бюджет, рабочие места и доходы, подчеркнул Мирзиеев.

Президент констатировал, что:

- документы, подтверждающие право на 286 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, неполны;

- правовой статус 460 тысяч гектаров земель, выделенных в постоянное пользование, неясен;

- задокументированная площадь 159 тысяч гектаров отличается от фактической;

- 817 тысяч гектаров земли превратились в населенные и промышленные зоны, но в отчетах они включены в категорию земель сельскохозяйственного назначения;

- 17,5 тысячи гектаров земли в 100 районах, категория которых была изменена, не были ни переданы предпринимателям, ни выставлены на аукцион;

- на кадастровый учет не взято, в общей сложности, более 900 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

В водном хозяйстве также имеется много незарегистрированных земель, в дорожной сфере отсутствуют документы по отдельным внутренним дорогам и прилегающим к ним землям. В промышленных зонах тоже есть пустующие участки. В результате бюджет страны упустил миллиарды сумов поступлений.

Президент поручил изучить эффективность использования земель, завершить аэрофотосъемку и кадастровый учет, правильно отражать в отчетах фактический земельный баланс, документально оформить участки вдоль каналов и коллекторов, у естественных озер и рек и передать их населению под выращивание экспортных культур.

В январе Шавкат Мирзиеев заявлял, что в текущем году среди населения будет распределено 100 тысяч гектаров посевных земель, это позволит обеспечить занятость более двух миллионов человек.

Источник - fergana
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