Газа: пауза в военных действиях – как провал израильского блицкрига, - Ю.Борисов

08:02 23.11.2023 22.11.2023 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Бессмысленное и беспощадное вторжение в Газу оказалось полностью несостоятельным как в военном, так и в политическом отношениях



Итак, Израиль и ХАМАС вроде бы договорились о перемирии в секторе Газа. Вроде бы потому, что с израильской стороны столько оговорок и экивоков, что впору перефразировать по их адресу известный совет: "Или магендовид снимите, или трусы наденьте!"



Израильское правительство обсуждало сделку более пяти часов, сообщает Axios. Только три члена кабмина проголосовали против и еще трое, которые не поддерживали соглашение, поменяли мнение после ознакомления с рекомендациями разведки.



Сделка начнет действовать не сразу, ситуация в ближайшее время останется нестабильной, но даже короткая пауза в боях может принести облегчение мирным жителям, пишет New York Times. А по данным Wall Street Journal почти 60% израильтян поддерживают сделку, и в случае успеха нынешней доля сторонников подобных договоренностей вырастет. Вместе с тем "длительное прекращение огня пока вряд ли возможно".



Между тем с палестинской стороны определенности и четкости в формулировках куда больше, что прямо указывает на большую заинтересованность ХАМАС в прекращении боевых действий.



"После многодневных трудных переговоров мы объявляем [...], что мы достигли соглашения о гуманитарном перемирии на четыре дня благодаря неустанным и умелым усилиям Катара и Египта", – говорится в заявлении движения. В ХАМАС подтвердили, что в рамках достигнутых договоренностей будут освобождены "50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет, в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет" из израильских тюрем. В рамках договоренности с израильтянами обе стороны обязуются прекратить огонь, гарантируя остановку "всех военных действий во всех районах сектора Газа". Кроме того, будет обеспечена "доставка сотен грузовиков гуманитарной, чрезвычайной, медицинской помощи, а также топлива во все без исключения районы сектора Газа, на севере и юге". В рамках гуманитарной паузы "на четыре дня будет полностью остановлено воздушное движение на юге [сектора] Газа" и частично на севере региона. "На севере воздушное движение будет приостанавливаться ежедневно на шесть часов с 10:00 до 16:00 [по местному времени]", – говорится также в заявлении ХАМАС. Кроме того, "в период перемирия (израильские) оккупанты обязуются не нападать и не арестовывать кого-либо во всех районах сектора Газа, а также обеспечить свободу передвижения людей с севера на юг по шоссе Салах ад-Дин".



Однако наибольшую ясность внес, как всегда, премьер-министр Израиля Нетаньяху, который, похоже, как обещал еще в 2009 году "забрать с собой весь мир", так с тех пор и зациклился на этой идее. "Этим вечером мы должны принять тяжелое решение, но это правильное решение, – заявил он накануне. – Все представители служб безопасности полностью поддерживают это решение, опираясь на свои профессиональные оценки. Согласно этим оценкам, наши войска останутся в безопасности во время режима прекращения огня, а наши боевые возможности будут улучшены именно за эти дни тишины".



Не вызывает сомнений, что данное "перемирие" имеет со стороны Израиля прежде всего не гуманитарную, но оперативно-тактическую природу, будучи не чем иным, как передышкой для накопления сил и другого "улучшения военных возможностей" с целью продолжения военной операции, в том же геноцидном духе, который уже привел Израиль на грань конфронтации со всем здравым человечеством. Во всяком случае, процесс обвала международных позиций "неистового Биби" нарастает. Вслед за многими другими государствами, израильское посольство закрывают власти ЮАР. В ходе экстренного онлайн-саммита



"…лидеры стран БРИКС осудили акты насилия, нацеленные на палестинских и израильских мирных граждан, включая военные преступления, неизбирательные нападения и обстрелы гражданской инфраструктуры. Они также подчеркнули необходимость защиты гражданских лиц и установления ответственности за преступления.



Лидеры стран БРИКС выступили против любого принудительного перемещения или депортации палестинцев с их собственной земли как в индивидуальном, так и в массовом порядке. Многие лидеры вновь заявили, что принудительное перемещение и депортация палестинцев, будь то внутри Газы или в соседние страны, является серьезным нарушением Женевских конвенций и военным преступлением…"



В связи с тем, что перемирие со стороны Израиля, как это официально признано Нетаньяху, носит характер перегруппировки и наращивания военных сил для дальнейшей агрессии против Палестины, мы вправе поинтересоваться истинными причинами паузы, с которой, по словам того же Биби (и это крайне показательно) согласились "все структуры безопасности Израиля".



Откуда такой минорный тон и полная готовность к прекращению огня, если, согласно реляциям израильского Генштаба, все идет просто отлично, "потерь нет", ну или почти нет, и враг в ужасе удирает?!!



"Потери в ходе боев с ХАМАС в секторе Газа после начала наземной операции 27 октября достигли 69 человек", - поведали накануне в пресс-службе ЦАХАЛ, однако соответствует ли это действительности? Сдается, что израильский официоз тупо врет с самого начала этой войны, потому что держит всех остальных за полных лохов, которым можно впаривать любую дичь… И про "отрезанные головы несметного количества несчастных израильских младенцев", как это было в первые дни после 7 октября. И про неучастие израильских боевых вертолетов в массовом расстреле участников израильского же молодежного фестиваля. И про то, как израильская ракета якобы героически убила одного палестинского командира, в реальности угробив две сотни мирных палестинцев. И про бесчисленные "оружейные склады" в уничтожаемых больницах… И про многое другое.



Обыкновенный геноцид: согласно анализу спутниковых данных, проведенному FT, израильские военные опустошили большую часть северной части сектора Газа, серьезно повредив более половины зданий и большие территории целых кварталов в ходе своего 42-дневного наступления. Почти половина построек в районе Северная Газа серьезно повреждена



Обыкновенный геноцид: согласно анализу спутниковых данных, проведенному FT, израильские военные опустошили большую часть северной части сектора Газа, серьезно повредив более половины зданий и большие территории целых кварталов в ходе своего 42-дневного наступления. Почти половина построек в районе Северная Газа серьезно повреждена



Около 200 человек погибли в результате израильского авиаудара по школе "Аль-Фахура" в Джабалии на севере сектора Газа. На кадрах последствия бомбардировки



Около 200 человек погибли в результате израильского авиаудара по школе "Аль-Фахура" в Джабалии на севере сектора Газа. На кадрах последствия бомбардировки



Но как же обстоят дела с военными потерями в не камуфлируемой пропагандой действительности, вправе спросить вы? Пожалуй, некоторые прикидки сделать можно:



С учетом того факта, что наземное вторжение Израиля в сектор Газа началось 27 октября и с тех пор прошло 26 суток, нетрудно подсчитать, что только погибших израильских военных и только на одном этом военном кладбище (а есть еще и другие) может быть погребено примерно 700-750 человек, что вполне адекватно характеру боевых действий в сплошной городской застройке. Достоянием пользователей стали и кадры, мягко говоря, не вполне успешных действий израильских бронетанковых частей ЦАХАЛ в теснинах городских кварталов Газы.



"Новые видео с поражением израильской бронетехники боевиками ХАМАС свидетельствуют, что подразделения ЦАХАЛ хоть и продвигаются вглубь сектора Газа, но допускают ошибки, которыми практически сразу пользуются палестинцы. На многочисленных фото и видео хорошо видно, что тяжелая техника АОИ, на которую ЦАХАЛ делал ставку, активно уничтожается в плотной городской застройке сектора Газа.



На материалах, распространяемых ХАМАС, хорошо видно, что танки Merkava Mk.3/Mk.4 и БТР Namer стоят плотной группой, что, вероятно, облегчило их уничтожение. На местности такие колонны стоит рассредоточивать. Делать это следует как минимум так, чтобы передние ряды не мешали задним и наоборот, чтобы сохранялись сектора обстрела, и чтобы не было множества скрытых путей подхода к месту дислокации.



Зная о том, как предпочитают действовать мобильные группы палестинцев, на соблюдение этих правил израильская армия должна была обратить особое внимание.



Более того, техника расположена так, что при необходимости ни один из танков или БТР не может развернуться на месте и они перекрывают другой технике пути отхода. Тогда как один обездвиженный танк или БТР может перекрыть путь всем остальным".



Таким образом, явно перехваленная западной пропагандой (в целях, прежде всего, максимального устрашения численно превосходящих арабов) израильская армия в ведении наступательной наземной операции в условиях сплошной городской застройки оказалась весьма неэффективной. Сегодня этот несомненный факт, похоже, стал доходить и до самих израильских генералов, которым совсем некстати снились лихие пробеги Моше Даяна по Синайской пустыне, в то время когда надо было думать о палестинском "Сталинграде" и всех вытекающих отсюда последствиях. И вот сегодня эти горе-Даяны, похоже, уяснили, что если они и дальше будут в том же духе "побеждать всех подряд", то Израиль может запросто, причем в рекордные сроки, похоронить всю свою некогда доблестную армию. В сочетании с неспособностью израильских политиков, под стать туповатым генералам, вразумительно объяснить, зачем они полезли в Газу, ситуация для еврейского государства становится не вполне однозначной. Как выясняется, ведут они свою войну неизвестно зачем и весьма странными, если не сказать больше, способами. Так что нынешняя оперативная пауза вполне однозначно читается как признак полного провала Израиля и в стратегии, и в тактике. Сионистский "блицкриг" натурально "накрылся медным тазом", что делать дальше, в Тель-Авиве они просто не знают, в то время как палестинцы, может статься, пока даже не начинали. Источник - fondsk.ru

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