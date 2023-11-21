 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане появилась тушенка из мяса сайгаков
08:06 23.11.2023

В Костанайской области начали производить тушенку из мяса сайгаков, сообщает Zakon.kz.
По информации "Хабар 24", сырье перерабатывают на Аркалыкском мясокомбинате. Его привозят по программе промышленного отлова. В регионе сокращают численность степных антилоп. Делают это для того, чтобы избежать экономического ущерба на сельскохозяйственных угодьях. В этом году, как известно, местные фермеры столкнулись с потравами на полях и пастбищах.

Готовят тушенку по рецепту местных технологов.

"Мясо сайгаков после консервации мы помещаем в автоклав. Здесь при температуре 120 градусов тушенка готовится час. Весь процесс стерилизации и охлаждения автоматизирован", – рассказал мастер консервного цеха Серикболсын Оспанов.
На производство и реализацию тушенки у предприятия есть лицензия.

Заведующая складом Ляззат Омиркул рассказала, что уже есть большой спрос.

"Из Астаны сейчас заказывают, из Костаная, местные тоже. Около 500 голов сайгаков уже приняли. По договору – 3 тысячи голов", – рассказала она.
Отмечается, что на переработку идет только мякоть, отходы утилизируют. Прежде чем попасть в обвалочный цех, каждая туша проходит ветеринарный контроль.

"В первую очередь при приеме туш сайгаков мы проверяем органолептические показатели, также проводим лабораторные исследования. Пока не выявили ни одного животного с заболеванием".
Ветеринарный врач Гульназ Серкебаева
По данным весеннего учета, в Казахстане численность сайгаков превышает 740 тысяч особей. В программу промышленного отлова вошли 15%. В регионе это больше 40 тысяч голов.

Ранее стало известно, что рога казахстанских сайгаков планируют продавать в Китай как лекарственное средство.
Анастасия Стативкина

Источник - Zakon.kz
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