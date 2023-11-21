Битва мифов. Россия без "Сталинграда" на выживет, - А.Проханов

08:09 23.11.2023

в России спускается на воду могучий атомный ледокол под именем "Сталинград".

Александр Проханов



История - это не череда событий. Не найденные в гробницах фараонов черепки. Не сказания о битвах или властителях. История - это охватывающие народы великие откровения, грандиозные состояния, поэтические сновидения, в которых растворяются все археологические находки, все свидетельства очевидцев, все отчеканенные на золотых монетах профили. И остается одно - загадочное, непомерное, слабо очерченное, но реальное, имя которому - миф.



Миф - могучая сила истории. Здесь возникают и падают царства, движутся боевые колесницы и танковые колонны, слагаются песнопения и пишутся отречения. Миф - реальность, творящая историю. Борьба мифов, их смертельная схватка, победа одного над другим и есть история.



XX век - это матка, родившая несколько грандиозных мифов. Нацистский миф о сверхнароде, призванном повелевать другими народами, о народе-избраннике, наделенном богоподобием, которому повинуются все остальные народы мира, обделенные божественным совершенством. Этот фашистский миф, синтезированный в тайных евгенических лабораториях Америки, овладел сознанием немцев, породил могучий Третий рейх, покорил народы Европы. И был разрушен в чудовищном столкновении с красным советским мифом, сулившим всем народам райское бытие.



Красный миф завораживал своей сказочностью, которая обещала человеку бессмертие не в посмертном бытии, а при жизни. Этот красный миф превратил человечество в грандиозную артель, занятую построением Царствия божия на Земле. И в этой работе человечество обнаружило такие возможности и такие непомерные силы, что две трети земного шара были окрашены в красный цвет. И красный миф коммунизма иссушил и обесплодил черное семя фашизма.



Либеральный миф, облаченный в финансовую и технократическую мощь Америки, с проповедью свободы и человечности взорвавший атомную бомбу, выиграл бой с красным коммунистическим мифом. Как гигантская медуза, всосал в себя Советский Союз и растворил его в своих кислотах и ядах.



Либеральный миф на руинах фашизма и коммунизма тщится и по сей день править миром, помещая в головные части крылатых ракет либеральные ценности, используя их в качестве топлива для авианосных соединений.



Четвертый миф, рожденный в кровавых гекатомбах XX века, это миф о холокосте. Немецкие нацисты, опоенные ядами вселенского превосходства, возомнив себя садовниками человечества, вздумали пропалывать народы, истребляя народы-сорняки, к которым они причисляли цыган, славян и евреев. Евреи получили страшную травму и сложили миф о холокосте, который по своей мощи, трагической глубине сопоставим с книгами Ветхого завета и является священным писанием евреев. Продолжает библейские книги об исходе евреев из Египта, обретении Обетованной Земли, возведении храма и рассеянии.



Миф о холокосте послужил основанием для образования Израиля и является охранной грамотой этого государства, надежней, чем танки "Меркава" и система "Железный купол". Миф "Холокост" был главным содержанием еврейского миросознания XX-XXI веков, способствовал созданию и восхождению государства Израиль, еврейскому доминированию во многих областях человеческой деятельности. Этот миф разрушился в первые часы уничтожения Газы. Нетаньяху, этот обезумевший человек с большими ушами, заявил, что целью еврейского государства является уничтожение палестинского народа, в том числе беременных женщин и грудных младенцев. Это заявление превратило евреев из народа-мученика в народ-мучитель. О конце мифа "Холокост" свидетельствует рука убитого младенца, воздетая из развалин трагической, убиенной Израилем Газы.



Мифы, бушевавшие в XX веке, разрушились. Но их пыль витает в воздухе. Эта пыль стремится спрессоваться в сгустки. Эти сгустки в XXI веке ищут друг друга, продолжают ненавидеть, сражаться. Но их победы и поражения - в прошлом. Мир присутствует при рождении новых грандиозных мифов.



Один из них - миф китайский. Китай провозглашает нового всемирного человека, который взращивается в могучем порыве китайского народа. Этот новый человек, претендующий на образец благородства, справедливости, телесной и духовной красоты, должен стать примером для всех людей мира. Не споткнется ли он о камни, оставшиеся от развалин прежних мифов? Продолжит ли китайский человек духовную эволюцию человечества, направленную к божественной справедливости? Ценности, ведущие в земной рай, слишком часто низвергают человечество в ад.



Байден встретился с Си. На Украине сгорело несколько "Леопардов". В Газе евреи уничтожили еще один госпиталь. В России спускается на воду могучий атомный ледокол под именем "Сталинград".