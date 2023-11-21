Вашингтону и Тель-Авиву не удастся остановить коренные перемены, происходящие в мире! - Рами Аль-Шаер

08:12 23.11.2023 Агрессия США продолжается

Делегация глав МИД арабских и мусульманских стран и Организации исламского сотрудничества посетила Пекин и Москву

Рами Аль-Шаер



Сорок лет назад, в 1983 году, Москву и Пекин посетила высокопоставленная арабская делегация во главе с королем Иордании Хусейном ибн Талалем. В составе делегации был нынешний глава Палестины (тогда член исполкома Организации освобождения Палестины – ООП) Махмуд Аббас и Ваш покорный слуга. В этой делегации был и министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Сауд ибн Фейсал, впервые посетивший тогда Москву. Главным вопросом повестки дня переговоров делегации в столицах Китая и Советского Союза было ближневосточное урегулирование. С тех пор позиция Москвы по ближневосточному конфликту практически не изменилась. А вот в палестинских рядах, к сожалению, еще в 2007 произошел раскол между сторонниками Движения за национальное освобождение Палестины (Фатх) и Исламским движением сопротивления (Хамас). Если бы палестинцы в свое время объединились, позиция арабских стран также была бы более консолидированной, а это, в свою очередь, могло бы привести к более конкретным и эффективным результатам усилий Москвы и Пекина по достижению ближневосточного урегулирования.



История, как известно, повторяется. Сорок лет спустя, в соответствии с решением, принятом на недавно состоявшемся совместном саммите Лиги Арабских Государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), министерская комиссия, состоящая из глав внешнеполитических ведомств арабских и исламских стран, начала серию международных контактов с целью прекращения войны в секторе Газа. В понедельник, 20 ноября, делегация отправилась с двухдневным визитом в Пекин, а во вторник, 21 ноября, министры иностранных дел прибыли в Москву. Далее делегация должна была отправиться в Великобританию и Францию.



Судя по всему, именно там министры иностранных дел арабских и мусульманских государств попытаются убедить западные страны изменить курс на безоговорочную поддержку Израиля, оказать давление на израильское правительство для того, чтобы положить конец продолжающейся в течение полутора месяцев агрессии, жертвами которой уже стали тысячи жителей сектора Газа.



Совместный арабо-мусульманский саммит, состоявшийся 11 ноября, уполномочил министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия (страны, председательствующей на саммите) Фейсала Бен Фархана, его коллег из Египта, Иордании, Катара, Турции, Индонезии, Нигерии и Палестины, а также Генеральных секретарей ЛАГ и ОИС, немедленно начать, от имени всех стран-членов этих организаций, внешнеполитические контакты с целью прекращения войны в секторе Газа. Миссии также было поручено обсудить в ходе этих контактов шаги по запуску реального политического процесса с целью достижения постоянного всеобъемлющего мира в регионе на основе соответствующих решений ООН и Совета Безопасности.



В сообщении российского внешнеполитического ведомства о состоявшейся 21 ноября в Москве встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с членами делегации была отмечена "необходимость активизации международных усилий, нацеленных на формирование условий для налаживания переговоров между сторонами, итогом которых должно стать создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме".



Между тем необходимо отметить, что среди палестинцев, арабов, да и во многих странах существует разногласие мнений и настроений по поводу ситуации в Палестине и в соседних с ней странах. Преобладает разочарование происходящим, возмущение бездействием международных организаций. Многие считают, что соседние с Палестиной страны должны открыть второй фронт и поддержать силы палестинского Сопротивления. Другие требуют от Ирана прямого участия в боях. Немало и тех, кто обвиняет "всех и вся", в предательстве, в пособничестве врагу и в бездействии.



Не будет преувеличением сказать, что такой разброс мнений и даже растерянность существует не только среди рядовых граждан. Нечто подобное можно заметить, анализируя высказывания и ряда политиков и дипломатов. Многие из них крайне обеспокоены происходящими событиями, не знают, как сориентироваться в этой обстановке. Есть и те, кто утратил веру в существование законов и традиций международной политики, видя неспособность международного сообщества положить конец преступлениям Израиля против человечества. Причем эти преступления нет необходимости расследовать – они подтверждаются аудио- и видеоматериалами в режиме реального времени, Эти преступления подтверждают очевидцы событий, среди которых – сотрудники международных структур ООН, Всемирной организации здравоохранения и других организаций. Некоторые из них общались со мной, задавая одни и те же вопросы: как вообще подобное может происходить в таких масштабах в начале 21 века? Почему Организация Объединенных Наций не реагирует на огромную волну протестных акций, проходящих в большинстве стран мира, осуждающих этническую чистку и геноцид в отношении палестинского народа.?



Я бы мог сказать по этому поводу следующее: те, кто сегодня совершают такие преступления, в прошлом уничтожили миллионы людей в Японии, Вьетнаме, Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии. Речь идет о Соединенных Штатах Америки. В данном случае можно поставить знак равенства между теми, кто убивает невинных людей в секторе Газа, и теми, кто помогает им в этом. Основную ответственность за происходящее несет американская администрация. Однако пока воздержусь от развернутого ответа на вышеупомянутые вопросы.



Но вопрос очень серьезен - речь идет о геноциде палестинского народа. Неужели палестинцам уготована такая участь? Участь жертвовать жизнями тысяч наших сыновей, пока весь мир не пробудится от летаргического сна и не осознает весь трагизм ситуации. Пока мировое сообщество не покончит с международным терроризмом, пока не будет положен конец преступлениям Соединенных Штатов против целых стран и народов.



Теперь давайте мысленно перенесемся за океан. Президент США Джо Байден недавно встретился с лидером Китая Си Цзянь Пином. Встреча продолжалась четыре часа. Думается, что немалую часть времени Байден потратил на то, чтобы убедить своего китайского коллегу дистанцироваться от России, обещая взамен беспрецедентный рост объемов экономического сотрудничества между странами. Речь, видимо, шла о разделе мировых природных ресурсов между двумя странами. И вот сразу после окончания встречи Байден на пресс-конференции снова называет китайского лидера "диктатором". По-видимому, Байден так и не смог ни в чем убедить товарища Си, который в очередной раз стал "диктатором", по словам главы вашингтонской администрации.



А может быть, все дело в том, что Байден назвал Си Цзинь Пина "диктатором" (а, судя по всему, речь идет и о другом "диктаторе" - президенте России Владимире Путине) лишь потому, что китайский и российский лидеры выступают за верховенство международного права, за независимость, суверенитет и законное, свободное право каждой страны выбирать собственный путь развития и процветания, независимо от размера, географического положения, природных богатств и ресурсов? Или слова Байдена вызваны тем обстоятельством, что Си Цзинь Пин выступает за многополярное мироустройство, свободной от диктата американской финансовой системы и гегемонии доллара США в мировой экономике?



Я с оптимизмом смотрю на перспективы многополярной трансформации мироустройства. Именно в этом направлении действует межгосударственное объединение БРИКС в составе России, Китая, Бразилии, Индии и Южной Африки, а также недавно вступивших в него стран. Все попытки помешать этому объективному историческому процессу обречены на провал. Китай и Россия ни в коем случае не сойдут с выбранного ими пути и непременно победят!



А происходящие в Палестине события говорят, на мой взгляд об одном: чаша терпения палестинского народа лопнула! Нынешний конфликт может быть решен только путем коренного изменения нынешней напряженной международной ситуации. Сейчас никто не в состоянии обуздать действия действующей американской администрации, продолжающей уничтожать палестинский народ в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Никакие "гуманитарные паузы", о которых сообщают в Вашингтоне, не могут остановить гнев и протесты народных масс во многих странах мира. Тем не менее, администрация США продолжает осуществлять свои агрессивные планы руками израильского террористического государства. Конец нынешнему конфликту может быть положен лишь тогда, когда к власти за океаном придет новая администрация, которая признает необходимость глобального переустройства мира. В этом мире будет переформатирована роль и авторитет ООН. Лишь тогда можно будет говорить о выполнении резолюций, принятых обновленным Советом Безопасности, а не подконтрольным Вашингтону и его сателлитам органом. В состав нового Совета Безопасности войдут представители всех континентов, а его резолюции станут приниматься без вето США.



Сегодня мы находимся на пороге судьбоносного исторического момента в истории человечества. Героический палестинский народ противостоит израильско-американской карательной машине. Он защищает не только свою землю, достоинство, честь, настоящее и будущее, но и общечеловеческие ценности, справедливость, цивилизацию, правду, добро и мир. Поэтому проблема гораздо шире, чем разговоры о вступлении в конфликт арабских стран и Ирана. Совершаемые Вашингтоном преступления на территории Палестины (я не оговорился: именно Вашингтоном, а не только Израилем), являются отчаянными и бесплодными попытками остановить ход мировой истории, затормозить движение в направлении многополярного мира, который придет на смену однополярному мироустройству. И Израиль, и премьер-министр Беньямин Нетаньяху, прекрасно понимают, что нынешняя международная ситуация неумолимо приближает конец американского "чувства превосходства" над остальным миром, конец притязаниям американского сионизма на мировое господство.



Россия, начавшая в прошлом году специальную военную операцию на Украине, идет в авангарде всех свободолюбивых сил мира, играя решающую роль в этом конфликте. Задача положить конец расширению НАТО на восток, стала той "искрой, из которой разгорелось пламя" мировой конфронтации между силами реакции, цепляющимися за остатки однополярного мира, и силами прогресса, продолжающими неуклонное движение в направлении многополярного мироустройства. Без победы, которую непременно одержит в этом противостоянии Россия, Китай и БРИКС, палестинский народ не обретет свои законные национальные права. Сейчас основная задача состоит в том, чтобы предпринять неотложные шаги для того, чтобы облегчить страдания героического палестинского народа. Осуществление этой задачи возложено на министерскую комиссию, созданную по итогам недавно прошедшего совместно арабо-мусульманского саммита.



А сейчас хотел бы обратиться к тем, кто возлагает на движение Хамас ответственность за жертвы и разрушения в ходе нынешнего конфликта. Из видеокадров, снятых на месте событий, можно сделать вывод, что жители сектора Газа готовы пожертвовать даже величайшей мусульманской святыней - мечетью "Аль-Акса", чтобы ценой жизней своих отцов, детей и матерей освободить свою Родину! Те, кто не усвоил эту истину до сих пор, не понимают суть палестинской проблемы, суть арабо-израильского конфликта, суть борьбы за возвращение разграбленных территорий. Решить эту проблему можно только тогда, когда палестинцы вернутся на родную землю. Сегодня борьба палестинского народа находит все больше сторонников в различных уголках земного шара. Палестинская проблема снова становится главной проблемой мирового сообщества. Кровь палестинских борцов за правое дело сейчас, как и в течение прошедших 75 лет, пролита не напрасно.



Мы, палестинцы, любим жизнь, но не боимся смерти. Мы – за мир, но против гнета. Мы благодарны всем, кто поддерживает нашу борьбу, кто солидарен с нами, кто соболезнует нам. Однако мы никогда не хотели и не хотим, чтобы были уничтожены или разрушены другие страны, среди которых – Ливан. Эта страна внесла неоценимый вклад в борьбу палестинского народа. Мы уверены, что принесенные нами жертвы, стойкость нашего народа, широкая международная поддержка нашей борьбы – все это поможет нам добиться осуществления своих законных прав. Мы уверены, что американскому сионизму и однополярному миру скоро придет конец. Надеемся, что это произойдет в течение одного года-двух лет.



Стремительные события последнего времени говорят о том, что США и их западные сателлиты хотят окончательно похоронить палестинскую проблему. Они прекрасно понимают, что справедливое решение этой проблемы откроет дверь к движению всего мира, и в том числе ближневосточного региона, других арабских стран, в направлении многополярности. Я не преувеличиваю: нынешняя американская администрация и ее сателлиты своей политикой бросают вызов всему мировому сообществу. Они выступают против создания независимого палестинского государства, стремятся к укреплению своей гегемонии в арабском мире, к тому, чтобы подчинить своей воле арабские страны.



Полученная мной информация говорит о далеко идущих планах этих сил. Они угрожают Египту и Иордании голодом, банкротством и обвалом экономики, грозятся уничтожить Ливан, угрожают экономическими санкциями странам Персидского Залива. Поэтому визит министерской комиссии, выражающей принципиальную позицию участников недавнего совместного арабо-мусульманского саммита в Китай и Россию, приобретает особое значение именно сейчас. Палестинская проблема – это проблема не только Палестины. Это важная для всего арабо-мусульманского мира проблема. Необходимость ее решения подкреплена соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН. Никому не позволено манипулировать этой проблемой, игнорировать ее решение.



Вашингтону и Тель-Авиву не удастся остановить коренные перемены, происходящие в мире! Источник - zavtra.ru

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