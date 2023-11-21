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Узбекистан договорился о гарантированной поставке 5 млрд кубометров газа из России и Туркмении
10:07 23.11.2023

Для стабильного газоснабжения населения и предприятий решен вопрос с гарантированной поставкой газа объемом 5 миллиардов кубометров в Узбекистан, сообщила пресс-служба президента. В ближайшие месяцы планируется запуск электростанций мощностью 2200 МВт, а также начало добычи 900 тысяч тонн угля.
Сегодня, 11:25 Политика
Президент Шавкат Мирзиеев 22 ноября посетил акционерное общество "Узбекнефтегаз" и ознакомился с подготовкой энергетической системы Узбекистана к зимнему сезону.

По данным пресс-службы главы государства, на основе выводов, сделанных из аномальных холодов в начале года, были приняты меры по повышению потенциала энергосистемы. Полностью задействованы внутренние возможности, проведена модернизация сетей.

"В этом году на улучшение энергетической системы мы из всех источников направили 14,5 трлн сумов. Обеспечили всем необходимым - сырьем, материалами, техникой. Теперь руководителям сферы необходимо в полной мере взять ответственность на себя, все четко распланировать и обеспечить гарантированную поставку энергии", - сказал президента.

За прошедший период этого года введены в эксплуатацию электрогенерирующие объекты мощностью 675 МВт. По всей стране обновлено 100 подстанций, 11,5 тысячи трансформаторов и 34 тысячи километров сетей, говорится в сообщении.

Сообщается, что для стабильного обеспечения населения и предприятий природным газом решен вопрос с гарантированной поставкой газа объемом 5 миллиардов кубометров, а в подземных хранилищах накоплен достаточный запас газа.

газ, шавкат мирзиеев, энергетика

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов доложил о проделанной в этом году работе за счет выделенных средств, объеме созданных запасов, предполагаемой суточной потребности и источниках ее удовлетворения.

Отмечалось, что с 1 декабря энергосистема перейдет на круглосуточный режим работы. В ближайшие месяцы планируется введение в эксплуатацию 8 солнечных и ветряных электростанций мощностью 1700 МВт, а также газовой турбины мощностью 500 МВт в Сырдарье. Начнется добыча 900 тысяч тонн угля на Шаргунском месторождении в Сурхандарьинской области.

Также создан достаточный резерв сжиженного газа, мазута, трансформаторов, кабелей и других необходимых запасных частей, сообщил министр

Глава государства подчеркнул важность стабильной поставки энергоресурсов, вместе с тем - обеспечения платежной дисциплины. Даны указания по пресечению незаконных подключений, экономии энергоресурсов в период теплых дней.

С 7 октября Узбекистан начал импортировать газ из России через территорию Казахстана по газопроводу "Средняя Азия - Центр", который был переведен в реверсный режим. Двухлетний договор между компаниями UzGasTrade и ООО "Газпром экспорт" предусматривает поставки 9 млн кубометров газа в сутки, или почти 2,8 млрд кубометров в год.

В августе Узбекистан заключил с Туркменистаном контракт на поставку туркменского газа в объеме до 2 миллиардов кубометров в год.

Источник - gazeta.uz
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