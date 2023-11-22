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Бесплатной помощи не будет: каким фермерам в Казахстане дадут субсидии
14:56 23.11.2023

Вырастить урожай – одна проблема. Сохранить – вторая. Продать по нормальной цене – третья.

Похоже, весной 2024-го свежие овощи должны стать дешевле, чем год назад. Владельцам промышленных и фермерских теплиц возместят 25% затрат на электроэнергию, газ, семена, внедрение новых агротехнологий, систем капельного орошения, приобретение удобрений. Но только тем хозяевам теплиц, которые отвечают национальным стандартам, сообщает корреспондент медиапортала Caravan.kz.

Какой урожай овощей и почем его ждать в 2024-м? Разбираемся в ситуации.

С начала осени цены на плодоовощную продукцию упали в среднем на 1,8-2,3%. Тут все понятно: сезон. Но это лето сильно подкосило дехкан юга республики – нехватка воды убила их урожаи. Да, соседи-кыргызы подвели с поливной водой. Но пора и нам самим принимать меры. На прошлой неделе вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов сообщил, что в рамках комплексного плана по строительству овощехранилищ на 2023-2025 годы уже сегодня действует 901 объект хранения овощей и фруктов мощностью 1,8 млн тонн (257 картофелехранилищ на 499,7 тыс. т) остальные 646 на почти полтора миллиона тонн.

В своих планах министерство исходит из возможностей регионов и численности населения в них. По картофелю и овощам лидеры – Павлодарская, Северо-Казахстанская и Карагандинская области – обеспечивают продовольственный пояс столицы. Алматинская и Жамбылская – Алматы.

На совещании в правительстве вице-премьер Серик Жумангарин подчеркнул, что "строительство дополнительных емкостей для хранения овощей и фруктов должно идти параллельно с проектами по орошению, увеличению посевных площадей и поливных земель". И не преминул заметить, что отвечать за это будут местные исполнительные органы: "Мы будем выделять доступное финансирование на проекты по орошению для тех культур, которые определены политикой продовольственной безопасности страны".

Справка "Каравана"
Основная часть теплиц сосредоточена сегодня в Туркестанской области – более 824 гектаров. Далее Шымкент (около 140 га), Алматинская (79 га), Карагандинская (43), Актюбинская (38). Остальные отстают в разы.

Чтобы получить субсидии, владельцам теплиц необходимо соответствовать требованиям Национального стандарта, который вступил в силу 1 мая этого года. Соответствуешь – получи субсидии со скидкой 25%. Применил системы капельного орошения или расширил их – отдельно на это скидка 50%. Стимул же?

На прошлой неделе 605 фермерских теплиц получили сертификат соответствия Национальному стандарту. Еще полторы сотни заявок находятся в стадии рассмотрения.

Комментируя ситуацию, экономист Азат Куанышев отметил четыре аспекта.

- Местным исполнительным органам поставили серьезную задачу. В начале октября на заседании Совета безопасности, где рассматривали системные проблемы продовольственного обеспечения и продовольственной безопасности, президент Токаев особый упор сделал на прозрачность ценообразования на продукты питания на всех стадиях – от производства до прилавка, включая методы борьбы с непродуктивными посредниками. Также он потребовал, чтобы госорганы оперативнее реагировали на изменения экономической конъюнктуры.

Второе: надо понимать, что тарифы на коммунальные услуги выросли. Цены на технику, оборудование, запчасти, ГСМ – тоже. Субсидии в такой ситуации – выход из положения. Поэтому здесь потребуется жесткий контроль. Время "подарков" должно остаться в прошлом. Поскольку именно акиматы будут принимать соответствующие распоряжения и устанавливать объемы поддержки фермерам. Им поручено постоянно в "ручном режиме" контролировать не только рост цен на продукты питания, но и анализировать причины роста. Выявили факты – сообщайте агентству по защите и развитию конкуренции.

Те, кто получил субсидии – не должны выходить из зоны комфорта. Бесплатной помощи сегодня быть не должно!

Третье: проблема семенного фонда в полной мере в овощеводстве до сих пор не решена. В конце октября минсельхоз презентовал проект плана комплексного развития селекции и семеноводства культур на 2024-2028 годы. Система семеноводства разрушена. Некоторые культуры – овощные сахарная свекла, кукуруза, бахчевые и другие деградируют. Отечественная селекция не успевает реагировать на изменения климата и болезни. То, что обратили внимание на селекцию – правильный, хоть и запоздалый шаг. Если еще наш Национальный аграрный научно-образовательный центр (НАНОЦ) привлечет зарубежных экспертов для выведения новых сортов и гибридов основных сельхозкультур, создаст генофонд национальных растений, посадочного материала – уже прорыв. В условиях растущего дефицита воды нам нужен, крайне необходим семенной фонд, который способен противостоять природным атакам.

Четвертое – решение водной проблемы на всей территории Центральной Азии. Но это уже политика. Не моя сфера…

Справка "Каравана"
По данным НАНОЦ, ожидаемый результат реформирования системы аграрной науки "позволит обеспечить сектор необходимым объемом здорового посадочного материала отечественной селекции и снизит импортозависимость от зарубежных производителей".

По мнению Куанышева, в результате введения национальных стандартов для сельхозпроизводителей "это шанс не только накормить страну, но и создать экспортную базу международного уровня".

Автор: Сергей Туник

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700740560


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