 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Задержан экс-руководитель кыргызского "Кадастра", подозревается в мошенничестве
14:57 23.11.2023

Задержан экс-руководитель "Кадастра", подозревается в мошенничестве - ГКНБ

Чиновник хотел продать земельный участок, находящийся на балансе государства.

БИШКЕК, 22 ноя - Sputnik. Бывший руководитель госучреждения "Кадастр" А. С. К. задержан по подозрению в мошенничестве, сообщила пресс-служба ГКНБ.

В марте этого года А. С. К. в сговоре с сотрудниками госадминистрации Аламудунского района предложил некоему Ж. О. С. выкупить земельный участок в 3 гектара стоимостью 1,2 миллиона долларов. Участок в селе Орто-Сай находится на балансе государства.

"А. С. К. хотел продать участок за 150 тысяч долларов. Не реализовав сделку, отдал 10 тысяч покупателю. Подозреваемого задержали, когда он возвращал еще 10 тысяч долларов. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ", - проинформировали в ведомстве.

Источник - Sputnik
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