 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан вышел в 1/4 финала чемпионата мира по футболу U-17
15:03 23.11.2023

Юношеская сборная Узбекистана по футболу победила команду Англии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира U-17.

Юношеская сборная Узбекистана по футболу в 1/8 финала чемпионата мира среди игроков до 17 лет победила команду Англии. Матч, прошедший 22 ноября в Индонезии, завершился со счетом 2:1.



Счет был открыт уже на 4-й минуте. Узбекистанцы отобрали мяч в центре поля, полузащитник Оллоберган Каримов выполнил проникающий пас в штрафную, удар Лазизбека Мирзаева отразил вратарь Англии, но нападающий Амирбек Саидов переправил мяч в ворота на добивании. Это четвертый гол Саидова на этом турнире.

Англичане сравняли счет на 35-й минуте - нападающий Жоэль Ндала точно реализовал контратаку команды.

На 67-й минуте Лазизбек Мирзаев точно реализовал штрафной удар. Его гол стал победным и вывел Узбекистан в четвертьфинал чемпионата мира. Таким образом, юношеская национальная команда повторила лучший результат в своей истории, когда выходила в четвертьфинал ЧМ в 2011 году.

В концовке встречи главный тренер узбекистанцев Жамолиддин Рахматуллаев получил красную карточку за то, что с бровки выбил ногой мяч, помешав англичанам быстро ввести его в игру с аута. Это действие произошло на последней минуте компенсированного времени. После этого судья завершил игру не на 109-й минуте, а на 114-й минуте.

В ¼ финала команда встретится с победителем пары Франция-Сенегал.

Источник - Газета.uz
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