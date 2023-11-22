Узбекистан вышел в 1/4 финала чемпионата мира по футболу U-17

15:03 23.11.2023

Юношеская сборная Узбекистана по футболу победила команду Англии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира U-17.



Юношеская сборная Узбекистана по футболу в 1/8 финала чемпионата мира среди игроков до 17 лет победила команду Англии. Матч, прошедший 22 ноября в Индонезии, завершился со счетом 2:1.



