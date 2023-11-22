Мокрое дело: КазМинводы утонет в бумажном болоте? - А.Алехова

18:58 23.11.2023 Мокрое дело: Минводы еще год разгребать "подвиги" предшественников



Самое молодое министерство отчиталось о реконструкции 41 гидротехнического сооружения и объявило о скором создании национальной гидрогеологической службы. Странно высокий КПД, учитывая, что одни и те же водные проблемы Казахстана кочуют из одного десятилетия в другое.



Недавно министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на площадке СЦК рассказал о том, что к 2027 году в стране построят 20 новых и реконструируют не менее 15 действующих водохранилищ для обеспечения дополнительными 2 кубокилометрами воды. Речь идет о 8 водохранилищах с объемом накопления 1,7 кубокилометров в Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях на первом этапе. И строительство 12 водохранилищ в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях – на втором.



"Что касается создания национальной гидрогеологической службы, то в министерстве создан департамент с двумя управлениями, которые занимаются вопросами воссоздания национальной гидрогеологической службы. Разработана организационная структура, уставные документы службы, которые в скором времени будут представлены на рассмотрение правительства. Национальная гидрогеологическая служба будет обладать организационными и другими необходимыми полномочиями для проведения государственной политики в сфере управления подземными водами, организацией проведения поисков и разведывательных работ и государственного мониторинга подземных вод. На особом контроле будут вопросы рационального использования подземных вод", – сказал министр.



По его словам, объем подземных вод Казахстана составляет порядка 40 кубокилометров, 15 из которых готовы к использованию, но по факту то же сельское хозяйство применяет только 3–4% подземных вод. Ко второму полугодию 2024-го как раз эта гидрогеологическая служба будет располагать полной картиной всех имеющихся в стране водных ресурсов, и закипит работа.



Но поскольку 44% водных ресурсов страны формируется за счет стока трансграничных рек, и жамбылские фермеры лучше всех ощутили на себе эту зависимость в августе 2023 года, вопрос межгосударственного водопользования для министерства Нуржигитова стоит не менее остро, чем упадок во внутреннем водном хозяйстве.



1–2 ноября в Ташкенте прошло 85-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии. На нем Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан утвердили лимиты по водозабору на межвегетационный период 2023–2024 годов. Таким образом, от соседей юг Казахстана получит 11,1 млн. кубокилометров воды, что должно помочь накопить нужные объемы для вегетационного периода в 2024 году.



Но на прямой вопрос журналиста о том, может ли Нуржан Нуржигитов пообещать благополучный 2024-й для фермеров, министр сказал, что нет.



– Прогноз, который мы сделали в Ташкенте, – наполнение Токтогульского водохранилища в этот зимний период будет на уровне 2–2,5 кубокилометров. Сейчас мы наблюдаем за графиком, все идет по плану. Сказать, что будет в апреле или в мае, мы пока не можем, – отметил глава Минводных ресурсов.



Он не уточнил, по какой причине, но можно и догадаться, учитывая, что потери воды в сельском хозяйстве доходят до 40%, а оно потребляет 67% всех водных ресурсов страны. И эти потери – внутреннее дело Казахстана.



Покопавшись в истории вопроса, можно прийти к выводу, что водные ресурсы и управление ими десятилетиями находилось на задворках внимания чиновников. Во всяком случае, с бумажных носителей грандиозные планы и триллионы тенге в практическое русло так и не перетекли.



Самостоятельного водного ведомства в стране никогда не было, разрозненно вопросом занимались сразу несколько госорганов в рамках разных госпрограмм, стратегий и проектов, заменяющих друг друга без работы над ошибками и подробных отчетов об исполнении. Нуржигитов сейчас собирает в своем министерстве все данные, чтобы провести тщательную ревизию водного хозяйства. Неудивительно, что у него на брифинге был потухший взгляд и уставший вид.



Полная и более-менее понятная картина по воде складывается из госпрограммы управления водными ресурсами на 2020–2030 годы. На ее реализацию планируется потратить в общей сложности 2,3 трлн. тенге, из которых 1,4 трлн. – из республиканского бюджета, 500 млрд. тенге – из местных и 400 млрд. тенге внебюджетных средств. Сумма внушительная, учитывая, что до этой программы водные ресурсы восстанавливали в рамках 9 других госпрограмм. Разумеется, также не бесплатно. Так вот, в рамках последней госпрограммы и предусмотрена реконструкция и модернизация действующих гидротехнических сооружений, а также строительство новых.



41 ГТС, о завершенной реконструкции которых недавно отчиталось министерство, кочевали из одного программного документа в другой. Казалось, что их не починят никогда. Вот эти объекты:



гидроузел на реке Тышкан в Алматинской области;водохранилище р. Кызылагаш в Алматинской области;Саздинское водохранилище в Актюбинской области;Уйденинский головного водозабор Зайсанского района в ВКО;гидроузел на р. Кокпектинка с МК "Ворошиловский" в ВКО;гидроузел на р. Малая Буконь с МК "Малобуконьский" в ВКО;гидроузел на р. Большая Буконь с МК "Актоган" в ВКО;головной водозабор с МК "Какпатас" в Жамбылской области;Самаркандское водохранилище в Карагандинской области;водохранилище Бесарык в Кызылординской области;Тогусское водохранилище в Туркестанской области;головной водозабор водохранилища Сасыкбулак в Туркестанской области;Жиделинское водохранилище в Кызылординской области";водохранилище Досан-Карабас Байдибекского района в Туркестанской области;водохранилище Таушага Созакского района Туркестанской области;водохранилище Тасоткел в Жамбылской области;Уйденинское водохранилище Зайсанского района в ВКО;плотинный водозабор на р. Каргыба в ВКО;сооружения Чарского водохранилища с гидроузлом в ВКО;плотина № 87 гидроузла № 4 на Канале им. Сатпаева в Экибастузе;плотина Шардаринского водохранилища в Туркестанской области;Кировское водохранилище на р. Кушум в ЗКО;2-я очередь с повышением сейсмоустойчивости плотины Тасоткельского водохранилища Шуйского района в Жамбылской области;Амангельдинское водохранилище в Костанайской области;сооружения Астанинского водохранилища с внедрением систем автоматического водоучета и водораспределения в Акмолинской области;Кояндинское водохранилище в Акмолинской области;Подлесенское водохранилище в Акмолинской области;Актюбинское водохранилище на р. Илек в Актюбинской области;повышение сейсмоустойчивости плотины Бартогайского водохранилища в Алматинской области;сооружения водохранилища на р. Каракол в ВКО;водохранилище на р. Каракол (3-я очередь) в ВКО;водохранилище Кандысуского водохранилища на р. Кандысу в ВКО;водохранилище Алебастр на р. Уланка в ВКО;плотинный гидроузел на р. Карабута в ВКО;плотинный гидроузел на р. Кандысу в ВКО;плотинный гидроузел на р. Коктерек в ВКО;водохранилище на р. Орта-Теректы в ВКО;техническое перевооружение сооружений Ынталинского водохранилища на р. Шабакты Сарысуйского района в Жамбылской области;Караконызское водохранилище Кордайского района в Жамбылской области;техническое перевооружение гидроузла Самаркандского водохранилища в Карагандинской области с увеличением объема емкости с 8,5 до 18,5 млн. кубометров;дренажная система Бугуньского водохранилища Ордабасинского района в Туркестанской области.

Но министерство, кажется, лукавит. В открытых источниках есть информация за ноябрь 2023 года, что, например, на Тасоткельском водохранилище Шуйского района в Жамбылской области работы все еще продолжаются и завершатся только в 2024 году.



"Главная цель модернизации – увеличение площади орошаемых земель, – прокомментировал реконструкцию аким Шуского района Бакытжан Жанибеков. – Завершение работ по бетонированию внутренней поверхности водохранилища дает возможность своевременно наполнить водоем. Шуским фермерам для успешного прохождения вегетативного сезона необходимо 472 млн. кубометров поливной воды. В этом году столько не набрали, и были проблемы. Тасоткельское водохранилище является одним из крупнейших в регионе, поэтому важно качественно и своевременно провести ремонт и усиление гидросооружения".



8 августа в правительстве отчитывалась тогдашний министр экологии Зульфия Сулейменова и сказала, что в 2023 году восстанавливаются 2 водохранилища – Чар в ВКО и Шардара в Туркестанской области. Мы не исключаем, что титаническими усилиями строителей с августа к ноябрю все доделали, и поэтому эти объекты также вошли в список отремонтированных. Но весьма сомнительно.



Зачем ведомство Нуржана Нуржигитова включило эти сооружения в список реконструированных? Чтобы показать президенту красивую статистику? Так ведь если в 2024 году те же жамбылские фермеры снова похоронят свой урожай из-за безводья, в АП спросят и за красивые отчеты, и за приписки. Можно, конечно, ради чистоты эксперимента поискать информацию по всем 41 объектам и найти там еще кучу недоделанных, но и этих примеров достаточно.



Что еще важного в водных делах страны, то даже авторы госпрограммы на 2020–2030 годы констатировали факт – за шестнадцать лет (по состоянию на 2020-й, – Ред.) применения существующего Водного кодекса изменения и дополнения в него вносились 62 раза (в среднем более 3 раз за год).



"На данный момент по оценкам многих экспертов наблюдается потеря последовательности правоприменения, что приводит в целом к ухудшению обстановки на всех уровнях развития водного хозяйства", – сказано в паспорте программы.



И уж поскольку в 2023 году в Казахстане все же впервые за историю появилось самостоятельное Министерство водных ресурсов, то наверняка Водный кодекс перелопатят еще.



Как минимум 9 глобальных проблем в водной сфере накопилось за 30 лет независимости – от неудовлетворительного технического состояния водохранилищ и распределительных каналов до нехватки водохранилищ для аккумулирования талых вод. Наивно ожидать от Нуржигитова и его подчиненных сверхподвигов в кратчайшие сроки. Пусть возьмутся хотя бы в обещанном министром втором полугодии 2024-го.



Александра Алехова Источник - turanpress.kz

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