Мырки при власти. "Сиди нормально, когда я отвечаю": кыр-премьер Жапаров отчитал главу Агентства госимущества

18:59 23.11.2023

14:37, 23 ноября 202320 729



слева направо: Канатбек Тургунбеков, Акылбек Жапаров

Tazabek - Депутат Балбак Тулобаев сегодня, 23 ноября 2023 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша спросил, почему сумма приватизации в этом году с 16 млрд сомов опустилась до 5 млрд сомов, ведь в планах говорилось о 16 млрд сомах.



Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров начал отвечать, но его перебил глава Государственного агентства по управлению государственным имуществом Канатбек Тургунбеков, который тоже хотел ответить на этот вопрос.



"Сиди нормально, когда я отвечаю. Слишком шустрым становишься", - отчитал его Жапаров и продолжил свою речь.



Он сообщил, что тут речь идет о приватизации компании "Мегаком", стоимость которой была оценена в 16,4 млрд сомов.



"Пока мы разбирались со всеми делами и искали средства, год уже подходил к концу, и решили приватизировать пока за 5 млрд сомов. Остальная часть будет восстановлена в следующем году", - сказал он.



На заседании рассматривается ряд законопроектов в первом чтении, в их числе законопроекты "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов", "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов", а также отчет об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2022 год.