Президент Жапаров из Минска перелетел с визитом в Баку. Кочевать так кочевать...

19:05 23.11.2023

Президент Садыр Жапаров 23 ноября вылетел с рабочим визитом в город Баку для участия в Саммите глав государств Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).



Как сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации президента Муратбек Азымбакиев, саммит пройдет под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева. В текущем году Программа СПЕКА отмечает свой 25-летний юбилей.



"Лидеры стран Центральной Азии обсудят актуальные вопросы экономического сотрудничества, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на укрепление экономик стран региона.



В рамках рабочего визита состоится выступление президента Садыра Жапарова на Саммите СПЕКА и встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - отметил Муратбек Азымбакиев.