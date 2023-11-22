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|Президент Жапаров из Минска перелетел с визитом в Баку. Кочевать так кочевать...
19:05 23.11.2023
Президент Садыр Жапаров 23 ноября вылетел с рабочим визитом в город Баку для участия в Саммите глав государств Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).
Как сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации президента Муратбек Азымбакиев, саммит пройдет под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева. В текущем году Программа СПЕКА отмечает свой 25-летний юбилей.
"Лидеры стран Центральной Азии обсудят актуальные вопросы экономического сотрудничества, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на укрепление экономик стран региона.
В рамках рабочего визита состоится выступление президента Садыра Жапарова на Саммите СПЕКА и встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - отметил Муратбек Азымбакиев.